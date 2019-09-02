信口開河的博爾頓　愈發不自信的美國

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）8月28日訪問烏克蘭時，稱「中國第五代戰機看上去非常像F-35，這是因為它就是F-35，他們（中國）偷了過來。」8月30日，中國駐烏克蘭大使杜偉回應，博爾頓關於中國竊取美國軍事技術的聲明「純屬誹謗」。

博爾頓沒有表明到底哪架中國戰機「偷」了美國技術，但外界一直認為他說的是解放軍唯一服役的第五代戰機——殲-20。

但兩者外觀並不相似。比如殲-20採用兩台噴氣發動機提供動力，而F-35只有一台；機翼佈局方面，殲-20不同於F-35，採用了鴨式佈局。此外，殲-20相對F-35，體積更大。

僅憑外觀就判斷他國竊取軍事技術，博爾頓的判斷能力讓人質疑。這種信口開河的表態不能證明他國存在問題，反而有損美國的信譽。

當然，博爾頓發表令人質疑的言論已非新鮮事。在委內瑞拉問題上，他曾一度宣稱委內瑞拉防長等人與反對派商議推翻馬杜羅（Nicolas Maduro）政府並支持委內瑞拉「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaido）。但結果證明博爾頓只是說的「假消息」。

博爾頓是白宮的鷹派，對外強硬是他的一貫做法，只是，他的表態愈發「離譜」。這或許是他藉此表現對特朗普（Donald Trump）的「忠心」。特朗普是一個不按照套路出牌的人，他發表的言論也經常引發爭議，甚至會犯下低級錯誤。所謂「上行下效」，圍繞在特朗普周圍的人會選擇保持與總統的一致，即便這些言論有時候並不符合常理。

再者，中美博弈愈發白熱化，美國對中國的角色和定位都在發生變化。特朗普政府此前的戰略報告中將中國定義為「對手」到它不斷炒作新疆、南海等議題，再到貿易戰中它堅持認為中國在盜竊美國的知識產權等等，這說明，美國對中國的阻擊是全方位的。如果說貿易戰是美國是憑藉自身的經濟優勢來打壓中國，那麼，美國政府高官不斷站出來指責中國，是利用自身的話語權來削弱北京的力量。這背後是一個愈發不自信的美國。

「眾口鑠金」，美國不斷散佈「假消息」很可能會被一些不明所以的媒體採用，在輿論的「傳播—澄清—傳播」過程中，真相很可能就此掩蓋。不得不說，特朗普團隊製造「假新聞」還是很專業的。但也不要忘了，謠言止於智者，「狼來了」喊得多了，美國的話語優勢和破壞力就值得懷疑了。