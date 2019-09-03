莫迪為何突然更換與習近平非正式會晤的地點？

當地時間9月2日前後，新德里各大權威媒體突然傳出消息，稱印度總理莫迪（Narendra Modi）突然更改了10月11日至13日間與中國國家主席習近平非正式會晤的地點。 中、印元首會晤舉行會晤的城市已從2019年5月時披露的印度北方邦印度教文化、歷史名城瓦拉納西（Varanasi，也稱貝納勒斯），改成了東南部泰米爾納德邦的濱海小城馬馬拉普拉姆（Mamallapuram）。

目前，新德里方面對於這一安排暫無解釋，但印方政府消息人士在接受採訪時也強調了「新德里調研了多個城市」，最終決定暫時將峰會會址設在馬馬拉普拉姆。這一細節也展示了印方更換峰會會址的深思熟慮：幾點原因也由此躍然紙上。

首先，對印度來說，單純的文化交流仍不能滿足新德里方面最急切的要求。莫迪當局也希望展示一下印度的經濟能力。

莫迪雖希望強化中印首腦第二次非正式會晤時的「文化屬性」。印度教「聖城」瓦拉納西的確也符合這一點。但人口眾多、經濟發展嚴重滯後的北方邦及瓦拉納西終究不能代表印度在經濟領域的現狀。目前，擁有2.4億人口的北方邦固然是印度國內第三大經濟體，但當地經濟以農業為主，工業不發達，這一現狀與印度希望展示的「工業國」形象就形成了差距。

而馬馬拉普拉姆及其所在的泰米爾納德地區就不同，該城北部是號稱「印度底特律」的金奈，西部是號稱「印度硅谷」的班加羅爾，此地又身處印度工業最發達的泰米爾納德地區。這種製造業發達、高新技術產業密佈的局部環境也能讓莫迪向習近平充分展示一下印度製造業的最新環境。進而為下一階段的中印合作提供一點基礎。

其次，莫迪當局把中印首腦非正式會晤安排在泰米爾納德地區也有「一箭雙鵰」的目的。即在發展經濟之餘安撫當地民意，進而把提振民意、發展經濟兩者有機地組合起來。

資料顯示，泰米爾納德地區長期以來一直與莫迪為代表的「人民黨」中央政府存在距離。雖然當地知名影星、政治家賈雅蘭姆（Jayalalithaa Jayaram）生前曾組織其麾下「全印度安那達羅毗荼進步聯盟」（AIADMK）與莫迪陣營精誠合作，泰米爾納德與中央關係也一度好轉。

但賈雅蘭姆2017年逝世後，當地另一大豪門「達羅毗荼進步聯盟」（DMK）逐漸取得優勢，並在2019年5月的大選後，基本將莫迪麾下的人民黨及其聯盟驅逐出了該邦。考慮到南印度地區在經濟上的潛力較之北印度一直較大，這使得莫迪當局也有必要採取某種平衡手段，展示當局對這一地區的重視，而承辦峰會就起到了這一效果。

對莫迪來說，他也希望身為東道主時以相同的排場迎接中國客人，但印度的客觀環境使之遭遇了些困難。（新華社）

而就泰米爾納德邦的經濟環境來說，當地也一直希望招徠中國企業前往興業。從2015年開始，泰米爾納德邦政府就多次派員前往上海。中國電信巨頭華為公司亦於同年在當地設廠。考慮到當地截至2019年仍是印度國內僅次於馬哈施特拉邦的第二大經濟體，金奈等地的經濟環境也不亞於印度第一大城市孟買。在印度經濟增長暫時放緩之際，新德里此舉就顯出了其嘗試刺激經濟的深謀遠慮之處。

此外，莫迪當局把非正式會晤從瓦拉納西轉移到1,500公里之外的馬馬拉普拉姆可能還有安全問題的考量。

瓦拉納西的百萬人口與相對複雜的宗教環境對於新德里來說也是一大考驗。相比之下，擁有兩處世界遺產，人口剛剛過萬的的馬馬拉普拉姆就比有百萬人口的瓦拉納西更適合接待外賓。

總的來說，對以莫迪為首的新德里當局來說，中印之間的主要問題與次要問題在當前全球貿易戰、全球經濟增速放緩的大環境下已經十分明顯。中、印兩國間的政要已反覆強調本次首腦「非正式會晤」是年內雙邊關係的重中之重，「必將引領中印關係邁上新台階」。

可以想象，新德里此番在峰會前嚴格挑選會址可能只是一個開始，莫迪當局未來也許還會在更多細節上繼續多做工作。