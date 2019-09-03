脱歐前先大選？　約翰遜的Show Hand

英國下議院周二（9月3日）正式復會。面對在野各黨與近20名保守黨温和派聯手搶奪國會議程決定權的威脅，約翰遜周一（9月2日）召開緊急內閣會議後，首相府馬上向各大英國媒體傳出消息，如果周二投票約翰遜政府落敗，約翰遜將決定於10月14日提前大選。

內閣會議後，約翰遜明言他「絕不會向布魯塞爾尋求押後脱歐」，批評如果國會立法阻止英國在10月31日如期脱歐，那將「砍斷」英國最後一刻爭取歐盟讓步的「腿」。

雖然約翰遜自稱他跟英國人民也不想見到提前大選，不過內閣成員已積極四出傳送消息，指約翰遜周日（9月1日）在契克斯閣（Chequers Court）的羊肉咖喱午餐上已下了提前大選的決定。而「女王陛下最忠誠的反對黨」工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）亦回應指他對提前大選「感到很高興」，因為「（他）會贏」。

郝爾彬領導的工黨2017年曾在民調上反追近20%差距，最終讓保守黨失去下議院多數。（路透社）

國會失控 臨危大選勢成？

目前，保守黨與其執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）在英國下議院只餘一席多數。雖然約翰遜以「收回黨鞭」（如同踢出保守黨）威脅任何阻止如期脱歐的保守黨議員，又突然取消與他們的會面，逼使保守黨温和派在「政治前途盡毀」與「接受無協議脱歐」之間二選一，可是部份保守黨主要政客，諸如前財相夏文達（Philip Hammond）等人，仍堅持對抗，與反對黨議員聯手提出「迫令政府尋求押後脱歐」的法案。因此，約翰遜周二投票似乎敗局已成。

如果約翰遜讓國會奪得議程決定權，下議院有可能通過押後脱歐的法案，使約翰遜「如期脱歐」的威脅變成空談。為免失敗，約翰遜有可能會在此法案表決前，先行提出解散國會提前大選的投票。根據2011年的《定期國會法》，下議院若得三分之二通過，英國最早可在於10月初提前大選。

雖然保守黨民望領先工黨近10%，而約翰遜本人的支持度也領先郝爾彬超過20%，不過工黨有2017年大選迅速反超前的往績，而且對郝爾彬本人而言，「工黨執政大推左翼政策」一直比「避免無協議脱歐」更為重要，因此郝爾彬本人料將支持約翰遜提前大選。

即使工黨前首相貝理雅（Tony Blair）呼籲郝爾彬要以「避免無協議脱歐」為上，不要落入保守黨的「陷阱」，與後者大賭一場；未來發展還要看工黨能否與其他在野黨協調立場。

在野各黨散亂 大選時機正好

約翰遜「脱歐前先大選」的動作，可算是他政治生命中的最大賭局：贏，他將能重振保守黨聲勢，甚至在脱歐前最後一刻成功反逼歐盟讓步，達成新的脱歐協議；輸，約翰遜將成為英國史上任期最短的首相，而他以丘吉爾為政治偶像的理想也將毀於一旦。

從保守黨內的角度看，約翰遜提前大選的威脅，有可能是想逼黨內温和派在「郝爾彬執政」與「接受無協議脱歐」之間二擇其一。不過，工黨支持度不高，而且部份温和派早已不惜賠上自己政治前途反對無協議脱歐，此願實難成真。

不過，從英國政壇的角度看，提前大選的時機確實對約翰遜極其有利。首先，約翰遜拜相才剛超過一個月，仍在蜜月期之中；他上任至今，保守黨的民望已上升近10%。此時不選，更待何時？

其次，配合約翰遜不惜「出動英女王」促成國會休會、造成極大憲政爭議而硬推「如期脱歐」的操作，使他深得疑歐派選民的支持，此時大選更讓他能大打「民眾對抗政客」的旗號，有利保守黨從脱歐黨（Brexit Party）手中重奪選票，有助重振保守黨的聲威。

提前大選過後，約翰遜能否「重返」首相府，仍是未知之數。（路透社）

更有甚者，反對無協議脱歐的在野各黨——工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨、威爾斯黨、綠黨、改變英國（Change UK）等——雖然面對脱歐逼近開始有了一些跨黨合作，不過在大選這種「一票決定未來五年國會政治勢力分佈」的重要戰場上，要他們在短期內只因脱歐單一議題而合作配票，可能性甚低。例如因反對脱歐立場鮮明崛起的自由民主黨新任黨魁斯温森（Jo Swinson）就拒絕接受由工黨郝爾彬領導的政府。

利用在野各黨的分裂，配合英國單議席單票簡單多數制的選舉制度，保守黨只要獲得30%至40%選票，也許就能一舉奪回下議院多數，而不必像今天一般終日提心吊膽。

脱歐功成的「丘吉爾第二」？

從英國脱歐的角度看，約翰遜並非沒有可能利用大選前的一個月時間，提出一個「不稱作『補底方案』」的愛爾蘭邊境補底方案（Backstop），以更名配合一系列避免硬邊境的複雜安排，給經濟正在走下坡、對無協議脱歐持「可免則免」態度的歐盟各國一個讓步的下台階。

如果約翰遜能助保守黨在提前大選中重奪穩定多數，加上這個下台階，最後也並非沒可能促成歐盟各國領袖在10月17至18日的脱歐前最後一次歐盟峰會上簽下一個新的脱歐協議。此時保守黨的國會多數，將讓歐盟能安心作出小讓步，而不必擔心會重蹈文翠珊時代「讓步後卻不獲英國國會接受」的覆轍。

在約翰遜眼中，如此結局看起來固然極其美好、迷人，若能成事更能讓他一躍投身「丘吉爾第二」救英國於危機中的歷史佳話。不過，政治現實千變萬化，如果郝爾彬放下將英國一舉左轉的決心，與各黨妥協，齊心力抗約翰遜，也許歷史留名的將是郝氏，而約翰遜則將變成英國現代史上的一個小污點。