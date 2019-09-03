劉鶴9月訪美遲遲未定　中美互提要求互相拒絕

中美9月1日開徵新一輪關税之後，雙方9月能否舉行新一輪貿易磋商仍是疑問。彭博社9月2日透露消息稱，雙方尚未敲定中國談判代表訪美展開磋商的日期。雙方在過去一週的對話中，無法就至少兩項要求達成一致，即美國建議為下一輪會談設定範圍，中國則呼籲推遲加徵新關税。

中美7月31日在中國上海舉行第十二輪貿易談判後，雙方達成「8月期間兩國官員密切溝通，為9月中方赴美談判做準備」的共識。但8月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）突然宣布對中國價值3,000億美元的產品徵税，之後，8月23日，他又宣布全面提高對華關税，中國則對美國價值750億美元的產品徵税。

雙方關税戰升級的情況下，中美9月的會談似乎難以成行。美國方面則不斷透露計劃未變的消息。8月6日，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，美國仍在計劃9月與中方官員會晤，希望中國在北戴河會議之後，中方代表到華盛頓進行正面的協商。8月22日，他再次透露，美國與中國副手級談判代表進行了有建設性的交流後，特朗普政府仍計劃9月與中國官員進行新一輪面對面的談判。

中美貿易戰已經進行了1年多，經歷了10多倫談判，何時達成協議仍是未知數。（Reuters）

8月28日，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也強調：「我們繼續進行對話，我們計劃着他們（中國官員）的到來。」

9月1日，中美新一輪關税生效，特朗普樂觀表示：「中美9月會晤仍在議程上，這並沒有改變。」

相比於美國的樂觀，北京方面相對比較謹慎。在9月2日的中國外交部記者會上，有記者問到了中美原定的磋商計劃是否有變一事，中國外交部發言人建議「關於中美經貿磋商的具體情況和安排要向中國商務部詢問」。

8月29日，中國商務部發言人給出的回應是：關於中國經貿代表團9月份赴美磋商，雙方正在討論這個問題。當前，最重要的是為雙方繼續磋商創造必要條件。同時，中國商務部表示：「在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國輸美商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級，中方正就此與美方嚴正交涉。」

特朗普多次表示美中將很快達成協議，現實並不樂觀。（Getty）

如果將彭博社9月2日的報道和中國商務部此前的表態聯繫起來看的話，中國有很大可能向美方提出了取消或者推遲加徵關税的要求。這或許是北京眼中雙方為繼續磋商創造的「必要條件」。

但要美國收回關税並非易事，畢竟這很容易給外界一種「美國妥協以換取中國官員訪美」的印象。在美國整體對華政治生態走向強硬之際，特朗普的一點點讓步都很可能引發美國國內的激烈反應。正在謀求連任的特朗普不會貿然作出任何對華妥協的表態或者動作。

同樣，美國建議為下一輪會談設定範圍，考慮到特朗普政府所關切的農民票倉，這個「設定範圍」很可能包括中國購買更多的美國農產品等。在美國沒有作出讓步的情況下，北京恐怕也難以接受美國劃定的談判內容。

中美貿易戰持續到今天已經有一年多的時間，雙方都已經認識到了這場較量是一場「持久戰」，比的是雙方的耐力。中美都有籌碼時，不會輕易接受對方的條件，僵局自此產生。中國商務部稱「雙方經貿團隊一直保持有效溝通」，僵局如何打破取決於雙方在幕後的交鋒。