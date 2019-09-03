【中美貿易戰】特朗普對協議愈來愈悲觀

原計劃的9月份中美貿易談判究竟是否舉行，何時舉行，或者說中國副總理劉鶴哪一天訪美，中美兩國暫無確切消息。那些長期關注貿易戰的美國主流媒體，也沒有打聽到任何風聲。 9月1日，剛結束戴維營度假返回白宮的美國總統特朗普（Donald Trump）對記者表示，美國正和中國對話，尤其是9月的談判，這些計劃並未改變。他接着說：「他們尚未改變計劃，我們也尚未改變計劃，我們看接下來會發生什麼」。 所以，目前暫時可以確定的是，中美尚未取消9月份的貿易談判。

9月份舉行中美貿易談判是大阪習特會的成果之一。在中國人民幣匯率發生變化後，特朗普曾在8月初提到，可以將9月份的華盛頓貿易談判取消。從那以後，特朗普再次宣布在9月份加税，並要求所有美國企業撤出中國。9月1日開始，美國對1,120億美元中國商品的15%的加税舉措開始生效，受影響商品包括服裝、鞋子、台式電腦等電子消費品。

作為反制措施，中國將對約750億美元的美國商品加徵5%、10%不等的關税。另一部分包括筆記本及手機等產品的關税，預計12月15日起加徵。總體來說，9月份美國預計將對中國3,000億美元商品加徵關税。根據摩根公司（J.P.Morgan）的估計，這部分新關税每年帶給每個美國家庭的損失大概是1,000美元。

中美尚未敲定劉鶴訪美的具體日期。（AFP）

法國七國集團（G7）峰會之際，特朗普對貿易戰的態度多次反覆，最後在G7盟友的施壓或勸說下，特朗普的貿易戰立場有所緩和，再次注重通過談判緩解貿易爭端。特朗普甚至編造了中國高層曾兩次致電美方的假消息。但是，對於何時達成協議，或者能夠達成什麼樣的協議，特朗普近來很少提及。

今年5月談判破裂後，中美曾達成一些初步的協議，確切說是農業商品購買協議、放鬆或取消對中興及華為業務限制的協議，而非全面貿易協議。但是，關於購買農產品的協議，特朗普政府一直在更新數量和速度的要求，中國也沒有一味地有求必應，這也導致特朗普政府單方面判定中國反悔了。如果9月份的談判繼續圍繞購買農產品等固定議題展開，料想也不會有大的突破。

那麼，特朗普真的不再急於達成協議，或者說協議已經不再那麼重要或緊迫了嗎？

首先，從特朗普目前的個人表態來看，他在公開場合不再像年初那樣，強調貿易協議的重要性，而是將開始注重「談下去」，達成協議的緊迫性明顯下降。而且，從特朗普連任競選策略來看，他似乎已經不需要一份協議幫助自己連任。相反，他通過延續同中國的貿易戰，將自己包裝為強勢和贏得貿易戰的一方。

特朗普接受記者提問不再過度地提到可能的貿易協議。（AP）

換句話說，特朗普基本上可以回到2015年至2016年時反自由貿易的立場，以此穩住選民基本盤，幫助自己連任。

其次，從中國政府的角度來看，如果不是特朗普單方面發起貿易戰，中國完全沒有同美國達成貿易協議的緊迫性和必要性。面對特朗普政府的施壓和勒索，中國也強調，協議必須是互惠和平等的，而非特朗普所說的有利於美國的協議。如果中國做出大的讓步，或者答應美國的一些條件，無異於承認美國的部分指控，甚至有可能喪失經濟上的主權，更有可能刺激國內的民族主義情緒。

最後，特朗普也篤定中國是在施行「拖延戰術」，即中國是在等待2020年大選後民主黨上台執政。這種指控有利於特朗普連任競選中繼續打中國牌，將反對黨民主黨候選人包裝為對華投降派或軟弱派。特朗普的連任競選團隊已經將民主黨初選領跑人、前副總統拜登（Joe Biden）包裝為對華示軟或無力應對中國挑戰的參選人。

但是，中國不可能不瞭解民主黨在貿易問題上一貫的強硬立場，這一點從貿易戰以來國會的表態就可以看出。中國政府等待民主黨上台解決貿易爭端的指控似乎也站不住腳。

貿易戰期間的中國領導人始終按照自己的節奏施政。（新華社）

無論特朗普如何推進貿易談判，中國還是按照自己的方式，按國際規矩辦事。9月2日，針對美國9月1日起實施的新關税，中國商務部宣布，中國政府已就此在世貿組織（WTO）爭端解決機制下提起訴訟。

分析認為，貿易戰打得太久，協議內容遲遲未能落定，雙方分歧不減反增，加上中國的拒不讓步，導致特朗普不再一味地要求達成全面的貿易協議。而且，貿易談判拖的太久，對美國經濟的負面影響逐漸顯現，美國國內也有一些反彈的聲音。比如，對於特朗普要求美國企業「撤出中國」，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月1日報道稱，沒有多少美國公司會計劃完全撤出中國，因為這麼做會明顯損害它們的競爭優勢，中國是它們供應鏈條上的關鍵部分。

另一方面，特朗普堅持邊打邊談的策略，始終堅持關税制裁的手段，也讓雙方的貿易談判沒有實質效果。雖然特朗普語氣變了，但敲詐勒索的伎倆沒變。對於接下來如何談，特朗普也沒有明確的計劃，也只能拖和「走着瞧」。所以說，即使存在拖延戰術，也是雙向的。中國是被特朗普指控實施拖延戰術，而特朗普則是自認為美國在貿易戰中佔據有利位置、美國經濟損失不大，故而也敢和中國「拖下去」。這種僵局持續得愈久，中美能夠達成協議的前景就愈悲觀。

對於中美領導人如何結束當前的僵局，美國專欄作家弗裏德曼（Thomas Friedman）在《紐約時報》的一篇文章中說，特朗普只想要一份用來吹噓的貿易協議，但他身邊有人想利用貿易戰推翻中國政府。這種瘋狂也是當下令人擔憂的原因。如果特朗普想與中國最高領導人習近平雙贏的話，那就不要一味地追求「完美」協議，而是退而求其次，講究「更好」，注重一些能夠取得的真正貿易進展，從而緩解彼此壓力，以便雙方能夠就規則問題展開更理性和長遠的探討，避免同中國的新冷戰。