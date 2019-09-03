王毅警告言猶在耳　波蘭在中美間反覆無常

北京時間9月3日，面對美國副總統彭斯（Mike Pence）與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在2日簽署的一份有關第五代移動通信技術（5G）網絡，進而將中國華為通訊技術公司視為針對目標聲明。北京方面很快做出回應。

中國外交部當天強調稱，北京已注意到「波蘭總統和總理曾明確表示過，將公平公正對待在波的中國企業，不會針對特定國家和特定企業採取歧視性措施」。

當中方又給出「我們希望波方能夠說到做到，言行一致」的發言時，很多人不免會聯想到7月9日時，中國外長王毅在波蘭留下的一句「希望波蘭珍惜中方信任」。而今，這句話就開始讓外界浮想聯翩。波蘭的反覆無常，更讓觀察家們唏噓。

波蘭所屬的東歐地區爾虞我詐、暗流湧動。波蘭就因其在華為風波中的尷尬之處，讓中國看到了華沙在中美之間的搖擺不定。

中國的政界、財經界人士都清楚，波蘭政府曾於2019年1月逮捕了一名中國籍華為高管，指控其從事間諜活動。雖然波蘭政府和華為公司都最終嘗試淡化這一風波，但其不利影響終究形成。它使得波蘭官員一度表示要把華為公司排除在波蘭第五代移動通信技術（5G）網絡構建之外。

此後，不少波蘭高官還在華為問題上呈現出遊移反覆的立場，譬如波蘭內政部長布魯金斯基（Joachim Brudzinski）就曾一面稱「希望和中國保持良好、緊密且相互具有吸引力的關係」，一面卻也要和北約、歐盟就該問題保持一致立場。

到2019年4月，波蘭政府的態度似乎又臨時發生了轉寰。由於波蘭當局認為把華為排除出通訊網絡的建設預算會增加成本，因此，以數字化部副部長奧孔斯基（Karol Okonski）為首的一批技術官員又改口，稱華沙不太可能將華為的所有設備排除在下一代5G移動網絡之外。而這一「鬆口」的迹象也最終促成了華為在7月的大規模投資。

彭斯的波蘭之行，讓北京再一次看到了波蘭在中美之間的搖擺不定。（美聯社）

但華為波蘭分部官員也已經威脅過，儘管華為有意向在未來五年內在波蘭投資30億茲羅提（約合7.52億美元）。但最終的投資力度還要看華為在波蘭5G項目中的地位。當王毅也建議波蘭應珍惜中國信任，公平對待各國尤其是中國企業時，他「希望波蘭珍惜中方信任」發言的警告意義就很明顯。

不可否認，波蘭與美國的接近有着歷史因素。自1989年東歐劇變以後，波蘭就開始將「迴歸歐洲」作為戰略基點，並加入了北約軍事同盟，也因此和美國結交。他出於歷史因素和自身安全考慮，與美國保持親密關係，試圖藉助美國力量避免歷史悲劇。北京對這一點也是有所理解的。但中方即已強調「中波關係是開放包容的，不針對第三方，也不影響第三方」，這就意味着波蘭與美國結交不應損害北京的利益。

事實上，東歐也有其他國家分別給波蘭做出了不同的例子。譬如在匈牙利和斯洛伐克，這兩國就頂住了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019年2月的威脅，堅持使用中國華為公司的電信設備，匈牙利外長甚至在與蓬佩奧的聯合記者會上當面批評美國「老把時間花在干涉他國內政上」。

當王毅在五個月後前往這幾國繼續談及「一帶一路」等相關內容時，一種「有則改之，無則加勉」的氣氛就隨之而來。相比之下，在華為問題上對華反覆無常的捷克就成了北京眼中的反面角色。可以想象，即將在2019年11月迎接大選的莫拉維茨基當局可能也不會希望華為問題的變局影響其選情。

在7月時，王毅在與莫拉維茨基的會談中已經表示「願進口更多波蘭優質產品」。這對於急於借「一帶一路」打開市場的波蘭來說，顯然具備較高的優先級。 考慮到在2018年中、波兩國間約330億美元的貿易總額中，波蘭的出口額僅為25億美元，波蘭當局如能在「波蘭產品進入中國市場」這一問題上有所突破，這一政績也將幫助波蘭當局在2019年11月的大選中繼續維持執政優位。

這樣一來，王毅此前在波蘭的警告就有了更深刻的現實意義。來自北京的警告更將讓華沙的政要們在未來的風波中繼續看清現狀，進而站穩自己的角色。