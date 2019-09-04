特朗普的憤怒與沉靜　北京的強硬與妥協

中美關税戰9月以來不斷升級。9月3日，中國國家主席習近平在一場內部培訓中青年幹部的講話中頻繁提及鬥爭一詞。他說「凡是危害中國共產黨領導和我國社會主義制度的各種風險挑戰，凡是危害我國主權、安全、發展利益的各種風險挑戰，凡是危害我國核心利益和重大原則的各種風險挑戰，凡是危害我國人民根本利益的各種風險挑戰，凡是危害我國實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的各種風險挑戰，只要來了，我們就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利」。

聯繫到中美貿易戰是對中國發展的打壓，是對中國復興的扼殺。習近平談堅決鬥爭，必須勝利，這從某種程度上映射了北京對美立場的強硬。

美國對北京的強硬以對十分惱火。美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月3日報道稱，中國製定了計劃對美國750億美元商品徵，特朗普（Donald Trump）得知此事後十分憤怒。三名消息人士說，特朗普最初的反應是建議讓現有的關税翻倍。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）隨後讓多個公司的CEO致電特朗普，警告他此舉可能對股市和經濟帶來的影響。 特朗普之後同意只將對華5,500億美元商品的徵税比例再提高5%，並於8月23日在Twitter上宣布了這個消息。

中美歷次互相加税都攪動美國股市震盪。（VCG）

這並不是美國媒體第一次報道特朗普怒髮衝冠。

此前7月末中美在上海舉行新一輪的談判，美國代表團回國後特朗普抱怨他們空手而歸，隨即8月1日特朗普在Twitter上宣布對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税。 據《華爾街日報》8月1日報道，當時美國政府內部很多人都反對特朗普徵收新關税，美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和國家安全顧問博爾頓（John Bolton）反對這一提高關税之舉。

特朗普視關税為有效武器。9月3日特朗普發Tweet稱如果中國要拖到他的第二任期，達成協議會「更難」。鑑於美國對中國商品加徵關税對中國經濟造成的傷害，北京承受不起在談判中拖沓。

特朗普見不得北京強硬，聽不得談判沒有進展，很多時候他的決策是對中國動作的應激反應。他性格中易怒的成分非常大。目前特朗普的不確定性是中美關係最大的風險。

特朗普火冒三丈，8月23日曾連發10多條推文抨擊中國。（AP）

特朗普一向喜歡歡呼美國勝利，無論中美能否達成貿易協議，他都要扮演那個佔了中國便宜，讓中國屈服的霸道總裁。北京的強硬可以激怒特朗普，但是北京的示弱妥協絕對不是維穩特朗普的靈丹妙藥。

而與特朗普做出決定憑感覺靠心情不同，特朗普的幕僚是能夠分辨利弊的。萊特希澤、姆努欽動員美國商界勸特朗普克制，這背後說明，特朗普對於商界的意見是能夠聽進去的。能讓特朗普的決策迴歸理性的是經濟利益衝突。

近來，美國經濟衰退的信號越來越明顯。美國國內生產總值(GDP)增速正在放緩。美國商務部8月29日公布的第2季GDP數據為2%，這是2018年第4季度來的最低增長率，低於今年前3個月3%增長率。

從債券市場來看，在美國債券市場利率全面下降的情況下，指標10年期國債的收益率自8月14日以來已多次跌破2年期收益率。這期間，3個月與30年期、2年期與10年期、3個月與10年期皆出現了持續倒掛的現象。

一般來說，僅僅是3年期-5年期美債收益率的倒掛，短期內並不會影響各類資產的表現。2年期—10年期債券收益率倒掛，一般是經濟衰退值得警惕的信號。短債收益率高於長債，意味着長線投資的信心減弱，投資者對未來收益的期望下降。

覆盤過去半個世紀，美國十年期與兩年期國債收益率發生倒掛的情況，收益率曲線通常會在經濟衰退前的12個月到18個月左右開始出現倒掛。從1970年到2008年，美國發生了7次經濟危機，在危機前的兩年內均出現了美債收益率倒掛的現象。

黃金的走勢從一個側面佐證了人們經濟信心的減弱。自5月貿易爭端加劇以來，黃金價格飆升了20%以上，市場避險交易的情緒正在瀰漫。

除此之外，美國的多項經濟指標都出現反常情況。8月美國供應管理協會（ISM）公布採購經理人指數（PMI）從7月的51.2降至49.1，大幅不及市場預期的51.2，為2016年8月以來首度轉入收縮區間，也是2016年1月以來最低水平。從商業支出來看，根據美國商務部的單季 GDP 報告，第2季私人國內私人投資總額下跌5.5%，為2015年第4季來的最低水平。個人消費支出佔美國經濟的比重約七成，是拉動美國經濟增長的主引擎。美國密歇根大學8月30日公布的數據顯示，美國8月消費者信心指數終值按月下跌8.6至89.8，創下自2012年12月以來的最大月度跌幅。

毫無疑問，美國經濟面臨下行的壓力。

特朗普兩年前多次宣稱自己領導的政府將實現「4%、5%，甚至6%」的增長率，現在看來，這將是特朗普又一打臉的政策宣示。未來他可能會釋放更多的對華強硬言論，來轉嫁矛盾焦點。

從過去一年多的戰況看，貿易戰對美國股市、債市以及投資者經濟信心的影響很大。加徵的關税對於普通消費者的影響也會逐步顯現。貿易戰繼續打下去對美國經濟百害而無一利。能夠敦促特朗普迴歸理性的或許是未來糟糕的經濟數據，以及來自農民和商界壓力。特朗普需要被現實狠狠教訓之後才能夠真正清醒。