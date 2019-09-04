邱吉爾外孫被逐出保守黨　約翰遜脱歐大計或鬧劇收場

周二（9月3日），英國首相約翰遜在下議院遭遇大挫，有包括多名前內閣要員在內的21位保守黨黨員倒戈相向，讓國會成功「奪權」，從政府手上搶來議程決定權，將於周三（9月4日）提出「逼使約翰遜押後脱歐」的動議。約翰遜失敗後，表示要尋求提前大選，並將包括邱吉爾外孫在內的倒戈者踢出保守黨。

國會給約翰遜的「下馬威」

9月3日是國會暑假後復會的第一天。由於約翰遜早前出動皇室特權、迫使國會在9月9日至12日期間啟動長達近5周的休會期，變相阻礙國會制止他的「無協議如期脱歐」威脅，各派議員都磨拳擦掌，要對約翰遜來個「下馬威」。

先有曾指責約翰遜犯下「憲政暴行」的下議院議長白高漢（John Bercow）准許議會進行緊急辯論，然後再有議員藉辯論之機通過「奪取9月4日議程決定權」的動議。此舉其實違反國會慣例，不過白高漢的宗旨是：如果只跟從慣例，什麼都不會改變，但是事情是會改變的。

下議院議長白高漢宣讀投票結果。（路透社）

會前本已有至少14名保守黨温和派表明將會倒戈。事前曾取消與他們會面的約翰遜，先以「收回黨鞭」（形同踢出保守黨）威脅、後來更發放「若國會奪權成功便提前大選」的消息，逼使這群温和派在「工黨可能上台」與「默許無協議脱歐」二惡之間選其一。不過，這些強硬手法卻使温和派更加堅定決心，使得約翰遜不得不在9月3日急忙與他們會面，希望能說服後者無協議脱歐只是他的「談判策略」，而他正積極與歐盟磋商。

不過，約翰遜的親身遊說，未能說服這群保守黨温和派。他在國會發言期間，先有一名保守黨議員橫越國會中央坐到自由民主黨的位置上，使保守黨喪失其一席國會多數。其後，更有21名保守黨議員倒戈，以328票讚成對301票反對，正式奪得議程決定權，將於9月4日提出「逼令約翰遜押後脱歐」的動議。

「下議院之父」祁淦禮（Ken Clarke）也當上了「叛徒」，臨老被踢出保守黨。（路透社）

保守黨大亂 元老被踢走

約翰遜的強硬脱歐路線造成的黨內大亂，可從當中的倒戈人物得見。這群被稱為「叛軍聯盟」（Rebel Alliance）的温和派，為首的包括前財政大臣夏文達（Philip Hammond）、前司法大臣郭達瑋（David Gauke）等——他們進入議會以來，此前從來沒有倒戈投票反對黨領導立場，這次卻獻出了他們的「第一次」；同時，連「下議院之父」（在任年期最長的議員）祁淦禮（Ken Clarke）也當上了「叛徒」，臨老被踢出保守黨。

更有趣的是，邱吉爾的外孫索姆斯（Nicholas Soames）也在「叛徒」之列，行將被踢出保守黨。他倒戈後就承認他祖父也許沒有料想到自己的孫子會被踢出保守黨，他更語帶感性地說：「首席黨鞭已經跟我說——他是我朋友，我一直很喜歡他——他有責任明天通知我，要收回我的黨鞭。今年是我作為保守黨下議院議員的第37個年頭。這是戰爭的代價。我很清楚自己做了什麼。」

約翰遜曾於2014年出版了一本他為邱吉爾寫的傳記。他在導言中說：「在我成長期間，毫無疑問，邱吉爾是英國有史以來最偉大的政治家。」不知道剛成了為將邱吉爾血脈踢出保守黨的約翰遜，如今心中有何思想。

約翰遜自困兩難局面

不過，眼見9月4日國會爭戰再起，約翰遜對其「邱吉爾情意結」其實也難有多想。雖然約翰遜料將根據2011年的《定期國會法》提出解散國會、提前在10月中進行大選，有關投票須三分之二議員通過，不過向來只想藉大選奪得相位的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）3日與在野各黨會面後，已決定先通過押後脱歐的動議，然後才會支持提前大選。

郝爾彬領導的工黨2017年曾在民調上反追近20%差距，最終讓保守黨失去下議院多數。（路透社）

雖然約翰遜表明如果押後脱歐的動議獲得通過，他的政府將會遵從，不過有關動議即使通過了下議院，還須送交上議院審議。如果約翰遜堅持其寸步不讓的路線，難保他不會「拜託」上議院的疑歐派貴族進行議會拉布，拖延至下週的休會期，使法案無疾而終。

此刻的約翰遜已陷入兩難局面。如果他堅持阻礙押後脱歐的法案，工黨將不會支持提前大選的動議，打斷約翰遜藉民情反攻國會的盤算，甚或會與各黨聯手組成發動不信任投票，將約翰遜趕出唐寧街10號首相府，組成過渡政府「撥亂反正」，先向歐盟提出押後脱歐，再從容決定是否要提前大選、舉行二次公投，還是接受包括愛爾蘭邊境「補底方案」（Backstop）的脱歐協議。

然若約翰遜默許押後脱歐法案通過，雖能換得提前大選之機，可是他「如期脱歐，不脱便死，沒有如果，沒有但是」的承諾將轉眼落空，加上脱歐黨（Brexit Party）似乎要以「只求無協議脱歐」的極端立場去抗衡約翰遜，而且保守黨又盡失温和選民和親歐選民支持，10月中的保守黨選情，客氣的說，實在是「難以樂觀」。

兩難之下，如果沒有奇蹟出現，而約翰遜手上亦無其他驚人妙計，他也許會月內被迫離任，背負「破壞英國憲政」、「分裂保守黨」等罪名，而成為史上任期最短的英國首相。約翰遜的政治手段，戲劇性有餘，卻走到鬧劇收場的邊緣。