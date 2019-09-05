中美談判確定推遲至10月　華府北京誰在妥協

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月5日同中國副總理劉鶴通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋。此前7月31日中國商務部曾發佈消息說雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。現在看來，中美原計劃進行的9月談判推遲到了10月。

近來中美之間的各種通話和會談都在推遲。此前8月13日萊特希澤、姆努欽同劉鶴通話，中國官方通稿說雙方約定在未來兩週內再次通話。但並沒有消息顯示接下來兩週他們有通話，現在的9月5日通話顯然不在當時所說的兩週之內範疇。

8月15日特朗普（Donald Trump）公開對媒體說中美貿易戰不會持續太久，他很快將同習近平通話。但直到現在也未有他同習近平通話的消息。當記者追問是否同習近平有通話一事，特朗普不願透露是否近期曾與習近平通話，不予置評。

在特朗普看來，談判推遲、通話不順的原因是北京在拖延。特朗普9月3日在Twitter發文說，「如果中國要拖到他的第二任期，達成協議會更難」。「鑑於美國對中國商品加徵關税對中國經濟造成的傷害，北京承受不起在談判中拖拖拉拉」。此前特朗普8月1日指責習近平正試圖在2020年美國總統大選前故意拖慢談判進展，希望等到特朗普下台。

實際上造成延期的原因是華盛頓還未滿足北京提出的必要條件。

萊特希澤對特朗普宣布徵税並不認同。（Getty）

大阪習特會後，北京多次提出根據國內需要增加自美農產品採購，美方要為採購創造良好條件。8月1日特朗普宣布加税後，中國商務部發言人高峰在8月22日的記者會上稱，「希望美方停止單方面升級貿易摩擦的錯誤做法，與中方相向而行、共同努力，在平等和相互尊重的基礎上尋找解決問題的辦法」。「美方應改變錯誤做法，回到在平等和相互尊重的基礎上解決問題的正確軌道上來」。

單方面升級貿易摩擦、錯誤做法，所指是特朗普在同習近平達成暫停加税共識後宣布加税，北京對美國的要求是「停止」和「改變」。

伴隨着中美關税戰在8月24日持續升級，無論是劉鶴與萊特希澤，還是習近平與特朗普，都沒有舉行通話的氛圍。

如果說8月22日中方的訴求中有代指的成分，有讓美方反思哪裏做錯的成分，那麼8月29日中國官方的措辭則非常直接地提出了要求。

8月29日中國商務部發言人高峰在記者會上多次回應磋商一事，他多次提到「在當前形勢下，我們認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級」。「當前最重要的是為雙方繼續磋商創造必要條件」。「中方認為，如果中方赴美談判，雙方應該共同努力、創造條件，推動磋商取得進展」。「將部分自美進口商品再次列為加徵關税的對象，是中方不得不採取的必要反制措施。希望美方取消新的加徵關税措施，避免貿易戰繼續升級」。

中方的立場已經很清晰：取消新加徵的關税措施，取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，這就是進一步磋商的必要條件。換句話說北京可能不會在美國繼續加税的情況下前往華盛頓談判。

為了說服特朗普，姆努欽通常採取的措施是讓美國商界大佬給特朗普打電話。（AP）

9月1日的關税生效後，10月1日、12月15日中美還有兩波關税。10月1日和12月15日的關税能否暫停很關鍵。此前無論是阿根廷習特會還是大阪習特會，中美達成的共識都是暫停加徵關税展開談判。如果在關税威脅的情況下繼續談判無疑將是北京立場的妥協。美國主張邊加税邊談判是在挑戰北京的立場底線。

9月5日中國官方公布的萊特希澤同劉鶴的通話通稿顯示：「工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件」。

有聲音認為，這意味着劉鶴10月初赴美磋商並非沒有前提條件。如果9月的磋商不能取得實質性進展，雙方沒有采取實際行動，10月初的磋商仍然會繼續推遲。萊特希澤劉鶴8月13日通話後直到9月5日才再次通話，雙方達成10月初談判的共識，很可能是美方同意了北京的暫停關税條件。

畢竟美國接連宣布加税是特朗普的主張，萊特希澤和姆努欽都不認同。萊特希澤和姆努欽有可能正在積極說服特朗普暫停加徵關税。美國聖誕元旦購物季即將來臨，美國也不希望打擊最能提振經濟的消費。

中美從7月31日上海談判至今的關税升級，性質是特朗普試圖挑戰談判期間不加税的共識，如果劉鶴10月初赴美前中美同步暫停關税，那麼說明特朗普這一輪的挑釁無效，中方的主張佔據上風。

如果劉鶴10月初赴美談判前中美並未暫停關税，談判很可能再次推遲。若談判沒有推遲，可能是中方立場妥協的緣故，也可能是北京赴美重申立場，將球踢給美國，這樣的情況下，中美未來的幾輪談判都會是空轉的談判。