中美10月重啟貿易談判　特朗普為何稱暫不談華為？

中國商務部9月5日發佈消息，中國副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。

新一輪磋商敲定之際，美國總統特朗普（Donald Trump）9月4日在白宮對記者稱，美國現在不想在美中談判中談中國電信企業華為的問題。

在中美貿易談判中，特朗普政府將華為看成了與中國談判的籌碼 ，2018年12月習特會之前的華為高管孟晚舟被捕一事、2019年6月習特會上美國用鬆綁華為換中國購買更多美國農產品等等，都是證明。特朗普甚至在2019年5月稱：「如果我們達成了協議，我可以想象華為可能會以某種形式出現在貿易協議中或是作為貿易協議的一部分。」

中美新一輪的貿易談判在即，特朗普為何不願意談華為問題了？

從現實來看，特朗普是希望藉着華為問題來施壓北京購買更多的美國農產品。大阪習特會後，雙方同意不再加徵新的關税之外，特朗普還公開承諾允許美國公司恢復向華為銷售產品，並稱中國同意採購美國農產品。

7月19日到7月30日這段時間裏，一些中國進口企業與美企就採購美國農產品達成新的交易。但特朗普8月2日突然宣布對中國價值3,000億美元的產品加税，中國8月6日宣布暫停新的美國農產品採購。

特朗普用華為換農產品遇挫，中國並不想再用華為作為解套中美談判僵局的工具時，特朗普在華為問題上的動作並不能真正讓北京做出讓步時，他就會站出來說不談華為。當然，這並不意味着他放棄了華為這一籌碼，而是在等待一個合適的時機，以此換取北京更多的讓步。

再者，這也符合大阪習特會後特朗普政府不斷在華為問題上的「收縮」做法。特朗普6月30日宣布給華為放行後，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱美國政府並未將華為從「實體清單」中刪除。

面對美國的施壓，華為也在向外界展示自己的操作系統等。（VCG）

8月7日，白宮宣布從8月13日開始禁止美國聯邦政府機構直接購買華為、中興、海康威視等中國企業的通信、視頻監控或服務設備。8月9日，特朗普稱美國政府不會向美國公司簽發向華為銷售的許可證。8月19日，美國商務部宣布給華為的「臨時通用許可」延長90天，同時將將另外46家華為附屬公司列入實體清單。

美國對華為一連串動作之後，美國再與中國談判華為的問題，談判的空間並不多了。既然如此，沒得談不如不談。

最後，按照特朗普所說，他不想談華為是因為「這是國家安全擔憂。華為是我們軍隊、我們情報部門的巨大擔憂」。華為在第五代通信技術（5G）方面的快速發展已經引發了美國的警惕。

美國副總統彭斯（Mike Pence）9月3日表示，美中會繼續談判，但也會嚴防華為。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月20日也強調「美國對華為的立場毫不含糊。把中國電信設備安裝在美國通信網絡建設或者全球任何地區的網絡裏，都是巨大的威脅。」

從彭斯到蓬佩奧再到白宮國家安全助理博爾頓（John Bolton）不斷強調華為構成威脅，說明白宮內部已經達成了對華為強硬的共識，更不用提國會議員一直要求特朗普不要放過華為。

美國政界對華為「虎視眈眈」，不僅僅是它是一家中國企業，更是因為它在科技方面對美國的挑戰。這已經上升到國與國競爭力的高度。如果接下來中美新一輪的貿易談判，特朗普還是以華為作為交易的籌碼，換取短期可見的成果，勢必引發國內的不滿。特朗普要安撫國內的聲音，塑造他也是有長遠眼光領導人的形象。