【新聞背後】津巴布韋正式進入「後穆加貝時代」　浴火重生難度高

津巴布韋前總統穆加貝（Robert Mugabe）9月6日在新加坡病逝，結束95年充滿爭議的人生。津巴布韋亦正式步入「後穆加貝時代」，但這個經濟長年崩潰的非洲國家要走出低谷，現任總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）可謂困難重重。

津巴布韋總統姆南加古瓦上台近兩年，主打經濟牌，但前路絕對崎嶇不平。（Getty Images）

姆南加古瓦2017年在軍方支持下，取代穆加貝成為總統，他希望政權更替可以為國家帶來新希望，吸引各方面投資，惟經濟問題早已病入膏肓：瘋狂通漲、基建不足、龐大外債等問題，導致政府根本無從入手。

停電拖累經濟

津巴布韋在2019年遭遇嚴重乾旱，首都哈瓦雷的4個水塘就有2個乾涸，當地主要的水力發電設施亦大受影響。有民眾由水井取水，可以自用之餘，亦趁機出售桶裝水幫補收入。（Getty Images）

能源是推動經濟發展的重要支柱，津巴布韋卻面對最大的能源危機—當地主要的水力發電設施因為嚴重乾旱而影響供電，加上火力發電廠設備老化，每日停電十數小時變成見怪不怪。該國電力供應不足，雖可向鄰國南非和莫桑比克（Mozambique）進口電力，不過津巴布韋卻因為欠下對方大筆款項而被對方暫停供電。

沒有足夠電力，津巴布韋部分企業安排員工只在晚上有電力的時候上班，或是自備柴油發電機，所以當地街頭總不難聽到這些發電機運作的聲音，可是讓它們運作的燃料費用以倍數上升，令經營成本百上加斤。

通脹恐怖回憶或重臨

津巴布韋政府曾經在2000年代推出面值以億計的鈔票，令當地民眾變成「億萬富翁」，可惜這些貨幣根本不值一文，人民生活依然困苦。即使政府推出新貨幣取代，仍難擺脱貶值情況。（VCG）

津巴布韋經濟環境惡劣問題，可以追溯到穆加貝執政時期，他在2000年容許強行收回由白人擁有農地的政策，導致農業發展停滯，農產品出口和相關税收插水式減少，政府需要大量印銀紙支付公務員薪金，當地曾經錄得5000億倍通脹，更出現面值過億的貨幣，及後推行棄本國貨幣而改用美元的政策。

新總統姆南加古瓦上台後，委任恩庫貝（Mthuli Ncube）出任財長，對方在2019年6月宣布禁用美元等外幣，推出新的津巴布韋貨幣，但它卻迅速貶值，當地官方6月公布的統計指，糖和煮食油的價格在最近12個月上升200%，全年通脹率升至176%，政府更決定取消公布通脹數字。

基層中產一同受罪

津巴布韋一名小販在街上出售水果，但民眾荷包大縮水，根本無法負擔食物開支。（Getty Images）

由於貨幣持續貶值，民眾的收入大縮水，一名退休人士指，他的每月退休金在2018年約值80美元，但現在卻只值10美元，而一隻香蕉的價格是0.4美元，他根本難以負擔。另一名在首都哈瓦雷（Harare）當巴士乘務員的市民表示，大家無法負擔基本食物開支，所以每天只會吃午餐或晚餐，餓着肚子睡覺的情況十分普遍。

基層市民叫苦連天，就連主要是中產人士的40萬名公務員，亦生活在「極度貧窮」水平，根據世界銀行的標準，他們每日的生活費最多隻有1.9美元。因此民眾憂慮當地2008年瘋狂通脹的惡夢重臨。

審慎開採天然資源

津巴布韋擁有黃金等天然資源，不少民眾願意到違法礦場工作，希望可以一夜致富。（Getty Images）

剛才提過津巴布韋欠下南非及莫桑比克的債務，該國外債達到90億美元，令國家沒法繼續借貸。恩庫貝提出由國際貨幣基金組織（IMF）監督下削債，以及說服世界銀行、非洲發展銀行等債權人批准延期還款等，希望紓緩經濟壓力。

津巴布韋本身擁有極大經濟潛力，穆加貝1980年代掌權前，當地曾經是全球最大的穀物生產國之一，另外該國至今仍然出產大量煙草，加上擁有黃金、白金、鑽石等天然資源，只要推行有效政策，津巴布韋絕對有能力走出困境。

姆南加古瓦沒下台壓力？

即使津巴布韋經濟問題導致國家滿目瘡痍，民眾多次發起罷工和示威，姆南加古瓦的地位仍然穩陣，他至今仍然掌握軍政大權，亦有不少人仍然相信他是國家的救星。最重要的是目前沒有人可以威脅到他，唯一被視為有力挑戰的前陸軍將領、現任副總統奇温加 ( Constantino Chiwenga）卻因為養病而多次出入南非、印度和中國的醫院，最近數月都沒有公開露面。不過當地情況一旦繼續惡化，或可能再次變天。