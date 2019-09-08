印度登月失敗的美國責任　特朗普重返月球的夢醒時分

當地時間9月7日，印度空間研究組織（ISRO）的「月船二號」（Chandrayaan 2）探測器投放的「維克拉姆」號登月艙在月球軌道上空失聯。 這意味着「月船二號」的月球探索使命已失敗了。以總理莫迪（Narendra Modi）為首的印度各界人士都不免扼腕歎息。

但對熟悉印度航天界的很多人來說，「月船二號」做的已經夠多夠好，它實現了印度超低成本深空天體探索從飛掠，到入軌，再到硬着陸（即撞擊）的突破與飛躍。更不用說「維克拉姆」登月艙的失控與美國航空航天局（NASA）提供的深空網絡通信有很大關係。只不過印度探測器的墜毀，可能暫時難以讓以特朗普（Donald Trump）、彭斯（Mike Pence）為首的華盛頓官僚們從重返月球的美夢中醒來。

當地時間凌晨1點52分時，隨着NASA深空網絡馬德里站與印度月球艙通信中斷，印方就很難再行控制登陸艙發動機的入軌動作了。此後，登陸艙就墜毀在月面上。

考慮到NASA近兩年在印度、以色列月球探索領域上的「合作」，以及兩國登月探測器最終的失敗，外界更會想到另一個問題：比起探究印度、以色列等國航天能力的真實水平，積極「幫助」相關國家探月的美國又扮演了什麼角色？

其實，這場登月行動從某種意義上來看，可能仍是美國為「重返月球」，利用「盟友」展開的一系列實驗活動。也就在「月船2號」升空後，外界就都指出，在該探測器於9月7日在月球南部軟着陸期間，NASA將為「月球2號」提供深空網絡以支持其任務通訊系統，並「期待其對月球南部的探索」。來自新德里濃墨重彩的宣傳，也成功地掩蓋了這些細節。

的確，「月船2號」的核心機件是印度在印、俄合作破裂後於2013年1月開始獨立研發的。但印方的深空測控也從這個時候開始求助美國。譬如印度2013年11月發射，並在2014年入軌的「火星軌道探測器」（即「曼加里安號」）就是在2013年10月確定得到NASA深空網絡支持的：美方的馬德里、堪培拉與金石天文台三個觀測站為印方提供全球測控。

作為特朗普身邊頭號親隨的彭斯，這位美國副總統已經在2019年內多次讓美國航空、航天業界人士因登月、太空軍等安排而心驚肉跳了。（新華社）

印度火星探測器的成功讓NASA發現了印度的可能性，也看到了印度航天業帶來的甜頭。美方發現，利用印度總價值7,300萬美元的火星開發計劃，以及大批甘於在低工資、高強度狀態下工作的科學家，NASA可以取得一些有價值的研究成果。

這些成果，美國的衛星和探測器可以做，但花的錢就要多很多：也就在2014年，NASA的「火星大氣與揮發物演化任務」（MAVEN）衛星也抵達火星，但美國衛星的造價就達到了6.71億美元。

面對美國航天經費也相當緊張的局面，以及特朗普政權在2019年後逐漸談及的「重返月球」等口號，在2019年時拿到了219億美元預算的NASA就要在未來的「獵戶座飛船」、「月神一號（Artemis I）登月計劃」（即前「探索任務一號」）等項目上算好帳。

儘管深空載人探索分得的開發預算約有107億美元之多。但NASA用於研發運載火箭和飛船的預算都被裁減了：前者預算削減了3.75億美元，後者也削減了1億美元左右。這讓美方不得不計劃轉投商業火箭來滿足項目需求。至於美方用於繞行月球軌道，投放登月探測器的「深空門戶」空間站計劃，到2019年3月仍只有加拿大明確參與意願。

新德里方面深知，探測器也許可以出現失誤或故障，但載人航天不可以怠慢，這讓莫迪在未來的「天舟」計劃上選擇俄羅斯幫助。（視覺中國）

當下，NASA自己只有在2028年登陸月球的把握，而彭斯等人卻建議美國在2024年前重返月球，面對特朗普當局大砍美國航空航天預算的局面，美方也不得不在削減開支之下多想些辦法。而利用他國探測器來檢測自身探月技術的可靠性，就變成了某種經濟的選擇。

事實上，美國在探月領域的急迫要求可能已經讓NASA的科學家們有些不顧一切。也就在2019年初，中國嫦娥4號探測器落月前，美方甚至向中方索要中國嫦娥四號探測器的軌道數據，以便檢測落月情況。

雖然中方曾稱，嫦娥4號探測器的月背中繼衛星「鵲橋號」未來或可幫助他國衛星完成月背探索使命，但就當前全球的深空探索能力，以及中美間瞠目相見的現狀來看，這恐怕更像是某種客套話。

而今，急於在2024年重返月球的NASA終究沒有成功幫助印度登月，這也是可以理解的，它的失誤更多展示了美方因急躁而產生的不可靠一面。在全球貿易戰風潮以及大選季節讓華盛頓官僚逼迫NASA在2024年重新登月前，這種風波可能還會繼續。至於印度，他可能就會轉投俄羅斯，令其幫忙介入其「天舟」（Gaganyaan）載人飛船計劃了。