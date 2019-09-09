組裝也是越南製造 一場風波揭開河內工業化盲區

6月下旬時，越南第三大家電生產巨頭「阿三祖」（Asanzo）公司被《年輕人報》等知名媒體揭穿「進口中國商品，貼牌謊稱越南製造」。越南總理阮春福隨即在6月25日要求越南打擊走私、商業欺詐和假貨國家指導委員會（即「389號指導委員會」）在7月30日前查辦此案。如今，不少從事家電零售業的越南人都在着急地等待着來自政府的消息。但來自政府的迴音不僅遲緩，還令人失望。當這起風波還與越南人最關心的「越南製造」的定義有關時，這其中的意義更為突出：它正在用實際行動揭開越南工業化的一片盲區。

阿三祖公司旗下的電視、手機等產品已經遍布越南全境各大線上、線下賣場，阿三祖集團的幾十家集團也有大批工人牽涉其中，這讓此案的影響逐漸升級，也讓越南各大機關部委選擇從長計議。很快，越南工貿部就在7月向中央匯報，稱「一個月不能解決問題」，要求「再寬限一個月」。到一個月後的8月30日，越方仍然對此無能為力。

雖然越南公安部門和海關已經在9月7日決定對阿三祖集團旗下14家「皮包公司」從中國走私工業原料的方式採取措施，但來自越南工商業權威機構「越南工商會」（VCCI）的認證，還是讓外界看到了阿三祖未來可能的走向。

越南工商會在8月31日後發佈的信息指出，根據越南《對外貿易管理法》在2018年3月8日發佈的政府解釋顯示，在越南境內的「生產」行為包括加工、組裝等。因此阿三祖公司從中國進口套件，組裝後稱其為越南製造的行為是合法合規的。至此，儘管越南主流媒體基本上對阿三祖一案下了「掛羊頭賣狗肉」的定義，但相關各方已難以按國家法令對其展開懲治。

有苦勞更有功勞

必須承認，在阿三祖一案中，越方所做的僅僅是從中國購買工業品，如電視機使用的面板、屏幕以及主板等核心機件，並在越南加以組裝，按世界貿易組織（WTO）的產地原則，這類產品並不能算是「越南製造」。

但考慮到阿三祖的產品主要銷往越南境內的農村低收入地區，這種基本不參加國際貿易的實際局面也將促使河內方面逐漸採取相對懷柔的手段。而購買力低下的越南農村及城市貧困地區也是該國工業化的一大盲區。當阿三祖公司組裝銷售的低廉產品滿足了越南低收入人口的客觀消費需求時，填補了這一盲區時，他的「功勞」也同樣值得注意。

根據《越南農業報》等媒體顯示，越南農民是購買阿三祖電視機的主力軍，他們以購買32寸屏幕的電視機居多，該產品其售價一般在360萬越南盾（約合157美元）到380萬越南盾（約合165美元）之間。

至於阿三祖在2018年先後推出的A、S、Z系列手機，其價格也只在190萬越南盾（約合83美元）到250萬越南盾（約合109美元）之間。這種能打電話，能上網看視頻的便宜商品，即便是隻能拿「第四類地區最低保障工資」（為每月307萬越南盾，約合134美元）的貧民也買得起。

越南現在還需要我

事實上，考慮到越南在2019年的經濟狀況，從河內到胡志明市的各路政界、商界人士也不希望麾下有四十多家分公司的阿三祖轟然倒地。

越南國內當下雖然有700多萬家企業同時運作，但僅有其一半多企業能正常繳納企業所得税。資料也顯示，在2019年前8個月內，越南已有2.1萬家企業退市歇業，2.57萬家企業等待破產解體，1.06萬家企業已完成破產程序。這些數據較之2018年同期都呈現了惡化。

越南老百姓對其「國產」的真正成色是清楚的，譬如阿三祖S系列手機的用戶大都不會抱怨該設備運行卡頓、電池不足等問題。很多人都知道，手機、電視這些大件應該買中國、日本或者韓國的產品，但大家對國貨仍有一點信心。（Getty）

此外，越南當局還在2019年開始了「國企改制」、「國退民進」的風潮，計劃到2020年只留下103家全資國有企業。可以想象，在大批企業「改制」，工人下崗之際，能夠安置就業人口，還能給政府上繳利税的阿三祖自然尚有其用處。

這樣一來，當越南的專家學者們激憤於阿三祖的「教唆貿易欺詐」時，他們卻沒注意到這些貼牌的「越南製造」也的確在改變這個國家的產業與生態環境。

當阿三祖這家企業在2018年就於越南的城鄉地帶賣出了400萬件商品，佔據了70%的市場，拿到了2.7億美元的收益時，越方應該真正考慮的應該還是如何吸納技術，進而有效為我所用，而非繼續執着於無謂的民族自豪感。