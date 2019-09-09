白宮對華研判發生改變 承認貿易速勝論破產

中美貿易代表9月5日通話同意將談判推遲到10月初後，美國官員接連就貿易談判表態。雅虎財經9月8日報道了白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）的採訪內容。納瓦羅9月8日還接受了福克斯（Fox）新聞的採訪。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）9月6日接連接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、彭博等多家媒體採訪。

庫德洛被媒體記者包圍。（VCG）

對於談判議程，庫德洛說，「中美談判代表在前一天晚上的通話進行得非常順利。這一點很重要。」他在接受CNBC採訪時證實，中美之間的下一輪經貿磋商將於10月舉行。但後來他告訴彭博電視台，10月談判的確切日期尚未確定。

對於談判開啟的條件，是否推遲原定於10月1日將價值2,500億美元的中國商品關税從25%上調至30%的計劃，庫德洛表示，特朗普（Donald Trump）已經表達了願意將關税作為談判進程的一部分， 但拒絕透露美國是否會推遲關税。

對於談判的起點，庫德洛說，「我方團隊願意回到5月談判中斷時的狀態。這是否可能有待觀察。」納瓦羅在談到今年5月談判中的協議時堅稱，美國需要回到最初的協議，那7個方面，處理所有這些結構性問題。「10月份的中美貿易談判將聚焦『重大結構性問題』以及『市場準入』」。

對於談判的前景，庫德洛表示，特朗普政府希望短期內就能看到9月和10月美中貿易談判的成果，但他拒絕預測談判結果。

庫德洛反常地說即使美中兩國就貿易及知識產權議題談判18個月，不過由協議內容的分量、牽涉層面及對全球的影響而言，18個月不算漫長。他指談判內容的風險甚高，因此需要確保一切無誤，並以美國和蘇聯爆發冷戰相提並論，稱如果有必要花10年時間談判，大家都要接受。 「非常坦率地說，這種事情有着深遠的後果，我說的不是又一年，而是50年或100年。所以我們做這件事情需要更多的時間，而且要確保我們把事情做好。」「縱然花上十年時間，那又何妨。」

10月談判是否能夠進行，是否推遲關税，這些的確正在談判之中，無論是納瓦羅還是庫德洛都無法給出確切消息。但值得注意的是回到5月談判，這是中美貿易談判的一個大信號。

萊特希澤（左）、納瓦羅（右）都被認為是白宮鷹派。（VCG）

過去四個月中美的拉鋸實際上是圍繞5月談判中斷展開的博弈。美國願意迴歸5月談判，這是重大妥協。5月談判之所以中斷，是因為美國方面認為中國不應該撕毀協議，在快要達成協議的情況下，提出100多頁的修改意見。而中方認為在最終協議之前可以繼續談判，這是談判過程中的反覆，是正常現象。美國當時中斷談判採取加税措施是對於中方說「不」的不適應、不接受，美國當時認為中美很快就能夠達成歷史性協議。

但是四個月的拉鋸表明，中美必須正視還有分歧這一現實。美國願意迴歸5月談判，說明美國最終接受了就分歧內容重談，接受中國有不同意見這一點。

庫德洛稱「由協議內容的分量、牽涉層面及對全球的影響而言，18個月不算漫長」，「如果有必要花10年時間談判，大家都要接受。」這代表美國承認美國不可能快速取得勝利，不可能短時間內讓中國屈服。

自7月以來美國政要多次表達了對貿易戰速勝論的悲觀。特朗普7月16日曾稱，美國要與中國達成經貿協議，還有很長的路要走。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月17日曾說，美中貿易談判不是「十分鐘就能談完的（not a 10-minute process）」，過程會很漫長、複雜。

5月之前將中美達成協議掛在嘴邊，而現在認識到貿易戰複雜、漫長、接受10年談判，可見，貿易戰過程中，美國的對華認識也在發生改變。這將影響美國在貿易談判中的預期，即美國未來在談判中的訴求很大程度上以迎合特朗普政府的短期利益為主。