未到至暗夢醒時　 約翰遜喚不醒邱吉爾之魂

滿懷保守黨選民及脱歐派期待上台的英國首相約翰遜，力圖仿效英國前首相邱吉爾的強硬路線，在10月31日準時領英國完成脱歐。未料國會開議後，尚未站穩腳跟的他便被反對派主導的國會打了幾根悶棍，奪取脱歐主導權。此役慘敗背後，是約翰遜自視甚高、空有理想和口術，還是英國根本未至邱吉爾當年面對的「至暗時刻」？

上週二（9月3日），英國下議院經過暑假休息後甫一開議，便給約翰遜來了個下馬威。由於早前約翰遜動用「王室特權」，強制國會從本週開始休會五星期，下議院議長白高漢（John Bercow）還以顏色，容許議員破例藉緊急動議提出「奪取9月4日議程決定權」的動議。

當日表決環節中，共有22名保守黨黨員倒戈。保守黨議員菲利普．李（Philip Lee）在約翰遜發言時忽然起身，走向對面自由民主黨的座位區，以戲劇化方式「過檔對家」。其餘21人雖無表明退黨，但因違反黨紀投贊成票而被開除，其中包括前財政大臣夏文達（Philip Hammond）、前司法大臣郭達瑋（David Gauke）等重量級議員。儘管約翰遜一向視邱吉爾為偶像，但邱吉爾的外孫索姆斯（Nicholas Soames）也有參與今次的「叛變」，被開除出黨。就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）也因不滿約翰遜「開刀」，於上週六（9月7日）辭去內閣職務，並退出保守黨。

多位議員倒戈，加之反對黨全力動員，相關法案最終順利通過，成為約翰遜噩夢開始。

盧綺婷不滿約翰遜把21名倒戈保守黨員強逐出黨，決定辭職並退出保守黨。（路透社）

約翰遜連環遇挫

上週三（9月4日）晚，被約翰遜批評為「投降法案」的押後脱歐法案，以327票贊成、299票反對獲下議院通過。上議院在次日清晨收到法案後，馬上決定於上週五（9月6日）下午5時前送回下議院，再交送女王御準，令法案即時生效。這一法案要求約翰遜在歐盟峰會後的10月19日，在未有新協議、國會又不支持無協議脱歐的情況下，向歐盟要求押後脱歐至2020年1月31日，其後政府須每月向國會通報與歐盟的談判進展，並要尋求國會支持。

這一條款下，除非約翰遜蓄意違法藐視國會，否則他競選時承諾的「10月31日準時脱歐，否則就死」的豪言壯語幾乎無法兑現。唯一轉機是歐盟27國中有成員配合約翰遜，拒絕延後期限。但任何國家如此行事都會被扣上「助長約翰遜氣燄」及「為無協議脱歐負責」兩頂大帽子，相信少有動機令他們投下反對票。

「押後脱歐法案」以外，約翰遜試圖在10月中提前大選，從而獲得民意授權推動硬脱歐的計劃也落空。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）早前一直樂見提前大選，但涉及脱歐問題卻也不敢草率，他於上週三早上與各在野黨達成「先讓押後脱歐法案獲得御準，再考慮提前大選」的共識。結果在工黨棄權下，支持提前大選的票數只得298票，遠不及434票的下議院三分之二多數門檻。

約翰遜9月5日表示，他寧願死在溝渠也不會請求歐盟延後脱歐（Getty Images）

郝爾彬臨陣退縮

熟悉英國政治的人都知道，郝爾彬自當選工黨黨魁後便對首相大位躍躍欲試。今年1月，工黨便對文翠珊提出不信任動議，希望取而代之，結果以306票對325票的差距落敗。今年7月約翰遜贏得保守黨黨魁選舉接任首相時，郝爾彬又放話稱，應透過大選決定誰人成為首相。即使是在工黨民調遠遠落後保守黨的當下，郝爾彬也毫不在意，堅持立即選舉。

郝爾彬的自信不無來頭。2017年4月，時任英國首相文翠珊宣布提前大選時，工黨支持率尚以25%比48%被保守黨遠遠拋離，但隨後一個半月中，工黨支持率如坐火箭般躥升，到開票時只落後保守黨2.5個百分點，令保守黨失去穩定多數。這樣的結果既令文翠珊「穩定和強大的領導」成為笑談，也是脱歐爭議延燒至今的重要原因。

不過，郝爾彬的雄心壯志亦難抵政治現實。一直以來，他在脱歐問題上立場並不堅定，更多希望執政後可推行其民主社會主義政策。但工黨內温和派以留歐派為主，對黨魁的左傾路線不感冒，屬温和派的前首相貝理雅更在上週一（9月2日）撰文警告郝爾彬「勿中約翰遜的陷阱」。一旦郝爾彬同意在此時大選，温和派極可能大批出走至自由民主黨。另一方面，現時民調顯示，自由民主黨的支持率與工黨僅有差數個百分點，若兩黨無合作策略，在各選區與保守黨「三分天下」，只會令約翰遜大勝。

此役過後，郝爾彬作為工黨領袖的角色再被弱化，英國政壇保守黨與工黨二元對立的模式，也進一步朝「脱歐vs反脱歐」的方向發展，脱歐戰線進一步拉長幾乎必然發生。

郝爾斌對推廣其左派政策的興趣，遠比脱歐議題來的大。（路透社）

脱歐派反成紳士

在英國憲政傳統中，若政府提出的重要議案在國會中被否決，自然應該解散國會重新大選，由全體選民做最終決定。但英國國會在2011年通過了《定期國會法》，褫奪了首相藉王室特權解散國會的權力；若要提前大選，需經國會三分之二多數通過，又或是通過不信任投票。事實上，該法於八年前通過，旨在防止執政黨挑選利於自己的時間點解散國會，避免競爭不公。而當政府法案無法通過時，卻是反對黨士氣最盛之時，通常不會擋下重選，三分之二門檻也可輕易達成。只不過，當時的立法者無論如何也預料不到「脱歐」進程如此戲劇性。

留歐派今次動作雖合乎法理，但與一直以來的憲政傳統相悖。英國西敏制傳統中，國會與政府權力高度統一，兩者間少有制衡關係，換言之，當政府面臨信任危機時，反對黨預備的影子內閣及影子首相需立即接手。但目前佔國會多數的留歐派一方面不願接手約翰遜的「爛攤子」；另一方面又對其脱歐政策及談判策略重重設限，幾乎令約翰遜淪為傀儡，可想而知，脱歐派政客心中如今積累了多少憤懣。

約翰遜如今唯一可利用的，或許是留歐派政客的低民望。民意調查機構YouGov上週進行的民調顯示，儘管44%選民認為脱歐派政客「不尊重民主」，但認為工黨、自由民主黨等留歐派不尊重民主的比例高達52%，僅29%受訪者對他們持肯定態度。有這種看法，一方面源於一種樸素認知，認為既然通過了脱歐公投，自然應盡快落實；另一方面，選民也對留歐派「一味反對，拒絕落場」頗為厭倦。

上週國會開議前，不少人認為約翰遜會將手中權力「用到盡」，例如在國會通過對其不信任投票後「賴死不走」，直至10月31日硬脱歐。結果是約翰遜很「紳士」宣布願意在10月15日重新大選，而留歐派反而率先發功。接下來脱歐派想必會佔着「民意優勢」出盡「茅招」，令兩派再次陷入「泥漿摔角」般的鬥爭。

英國下議院司空見慣的兩黨對壘場面。（路透社）

至暗時刻的無奈

約翰遜有深刻的「邱吉爾情節」，兩人的職業生涯類似，均由記者轉入政治領域，約翰遜更在2014年出版《邱吉爾因素》（The Churchill Factor）一書，毫不掩飾對這位前首相的仰慕。在他眼中，如今英國面對脱歐就如同當年英國面對納粹德國一般，是戰是和，必須作一場豪賭，而留歐派策的略如同當年張伯倫（Arthur Neville Chamberlain）為首的綏靖主義者，自己的「硬脱歐」路線雖是政壇中異類，但獲不少民眾支持，只要滿懷信念堅持下去，必能如當年的邱吉爾一樣渡過「至暗時刻」。

具備邱吉爾的果斷，但亦具備邱吉爾的自負，而且有過之而無不及，這恐怕是約翰遜如今陷入困境的關鍵因素。他早在國會開議前便尋求王室特權，企圖繞過傳統上國家最高權力機構，對國會充滿不屑；表決前夕對黨內留歐派更無溝通之意，只識揮舞大棒。如此一來，也令自己少了相當回轉餘地。

約翰遜也錯判瞭如今的英國情勢。脱歐公投後兩年，英國尚是「馬照跑、舞照跳」，無論是情勢不定帶來的投資減少，又或是政府在脱歐上花費大量心力、無法專注其他事務，似乎都難喚起人們的危機感。畢竟，英國當年面對的是生死存亡之秋，如今已成為發達國家的不列顛即使食老本，日子也不會太差。議員諸公們自然難從黨派政治的爾虞我詐中抽離，至於脱歐日子大可「明日復明日」。

至於成就邱吉爾的「至暗時刻」，或許約翰遜再也不會遇到。

上文節錄自第179期《香港01》周報（2019年9月9日）《未到至暗夢醒時 約翰遜喚不醒邱吉爾之魂》。

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