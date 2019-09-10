白宮中南海為何均否認貿易戰傷害

中美貿易戰持續一年多的時間，雙方不斷將關税戰升級，加劇外界對全球經濟的擔憂。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月9日稱：「毫無疑問，全球和中國的經濟出現了相當大放緩的迹象，但美國在經濟方面仍是亮點。」對於近來美國媒體和一些經濟學家擔憂的美中貿易戰或將使美國和全球經濟陷入新一輪衰退，姆努欽則回應：「我看不到任何衰退的迹象。」

不只是姆努欽這般樂觀，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也多次表達了對美國經濟的信心。8月初，美國債券市場出現了收益率倒掛的情況，美國製造業指數跌至2009年以來的最低水平。庫德洛出面稱：「我根本看不到衰退」，並強調「強勁的零售銷售數據和低失業率是美國經濟保持強勁的迹象」。

同樣，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）呼應庫德洛的說法，稱技術上而言，曲線倒掛其實是特朗普治下非常強勁的經濟表現。至於特朗普對華關税政策所帶來的影響，納瓦羅的答案是：「我們這裏沒有人受傷。」

美國總統特朗普（Donald Trump）更是不斷強調，美國有良好的就業數據，沒有通貨膨脹。同時，他還不斷唱衰中國，比如9月6日，他還在推特（Twitter）上表示，中國因美國徵收關税而在經濟上受到損害，中國經濟正在經歷幾十年來最糟糕的一年。在8月26日參加七國集團（G7）峰會期間，他還表示：「因為我的關税措施，中國在短時間就少了300萬個工作機會，失業還不斷擴大，這樣下去，會毀掉中國的貿易體系。」

特朗普及其內閣高官釋放出的信號是：他們對美國經濟很有信心，而中國經濟堪憂。

而貿易戰的另一方——北京表現出來的則是：中國經濟仍很強勁，而美國受衝擊非常大。

比如中國總理李克強9月4日在國務院常務會議上表示，「上半年我國經濟延續總體平穩、穩中有進態勢」。中國副總理劉鶴8月26日在談及中國未來的經濟形勢時稱：「我們有充滿活力的微觀基礎，有充足的宏觀政策工具，我們能夠確保經濟發展基本面的良好態勢。」同時，《人民日報》、中央電視台等中國國內媒體也不斷髮表評論，強調中國經濟「底氣很足」。

劉鶴（右）與萊特希澤、姆努欽交鋒多次。（Reuters）

對於美國受到貿易戰的影響，中國國內也不斷渲染美方受影響更大的氛圍，比如美國面臨大豆滯銷的困境，再比如援引不少經濟學人士的說法，稱美國消費者要承受更多的花費、美國實體經濟已經受到影響等等。

白宮和中南海都不願意承認貿易戰帶來的傷害，但影響仍不可低估。8月的美國製造業景氣度指數降至49.1，時隔3年跌破50的榮枯線。中國官方9月8日公布的數據顯示，中國進口量自4月以來連續第四個月減少，8月進口額與去年同期相比下降5.6%。

各國領導人也對貿易戰表示了擔憂，德國總理默克爾（Angela Merkel）9月6日訪華與李克強會晤時表示希望「中國與美國的貿易爭端能得到解決，因為這影響到世界上的每一個人。」英國首相約翰遜（Boris Johnson）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、日本首相安倍晉三8月26日在G7領導人峰會時，亦表達了對中美貿易戰的擔憂，認為中美互徵關税的做法有損全球經濟。

中美貿易戰對彼此乃至全球的影響正在顯露出來，可為何中美都不願意承認呢？

中美現在處於貿易戰僵持狀態，雙方各自釋放出樂觀的信號是為了穩住市場。這是一場穩定人心的輿論戰。中國崛起過程中面臨美國的打壓，需要國內團結應對。正在謀求連任的特朗普需要不斷傳遞利好消息，以拉攏選民的支持。中美雙方都有必要提振國內的信心。

而經過一輪輪的加徵關税和磋商之後，中美都認識到這場戰爭的長期性。北京意識到與美國的結構性矛盾愈發突出，美國還不願意接受中國崛起或者說被中國趕超的局面。美國則認識到中國這個對手的「難纏」，這也是為何庫德洛認為中美可能要談判10年才有可能達成貿易協議的原因。

在這場拉鋸中，中美都不想給外界造成自己是弱勢的一方、故而妥協的印象，而是不斷做出自己可以耗得起的姿態。