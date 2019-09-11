特朗普終於開除了博爾頓

白宮9月10日又經歷一場人事大地震：美國總統特朗普（Donald Trump）當天在推特（Twitter）上宣布：「我昨晚通知（國安顧問）博爾頓（John Bolton），白宮不再需要他的服務。我像政府中的其他人一樣，強烈反對他的許多建議。因此我要求約翰辭職，他的辭呈是今天上午交給我的。我非常感謝約翰的服務。下週我將任命一位新的國家安全顧問。」

對於被開除一事，博爾頓似乎心有不甘。特朗普推文發出10分鐘後，博爾頓在推特上否認了自己是被開除的，而是稱：「我昨晚遞交了辭呈，特朗普總統說，我們明天再談。」博爾頓的意思是自己主動離開。

由此看來，博爾頓又是一位被特朗普羞辱式開除的幕僚。美國前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）當時離開時也是自稱「請辭」，而實際上是被特朗普高調「 開除」。

從博爾頓被開除的時間點和方式來看，白宮國安會內部非常混亂。在特朗普宣布這一決定不到一小時之前，白宮還通知記者博爾頓會與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pomepeo）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）一道出席9月10日13時30分的新聞發佈會。《紐約時報》稱，博爾頓離開了白宮，新聞發佈會卻繼續。

博爾頓為何會被開除？按照特朗普的解釋，博爾頓走人是因為兩人在諸多議題上存在太多的分歧。最近的一個例證是，特朗普計劃「9·11」恐襲紀念日前在戴維營與阿富汗總統和塔利班代表會晤，但遭到博爾頓的強烈反對。

在伊朗問題上，特朗普也多次提出要與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面。博爾頓同樣對此持反對意見。

此外，在朝核問題上，特朗普積極尋求與朝鮮最高領導人的會晤，博爾頓對此不滿。博爾頓一直堅持朝鮮在廢除所有核武器之後美國才能給予回報。特朗普以及白宮其他官員則對朝鮮分階段棄核持開放態度。

2月越南特金會無果而終，博爾頓在期間發揮了消極的作用。（Reuters）

在中國議題上，博爾頓也曾多次建議特朗普在台灣、新疆、香港和華為問題上採取更強硬立場，但均未被特朗普採納。

特朗普本人非常看重內閣官員與自己意見一致，蒂勒森、美國防長馬蒂斯（James Mattis）等被開除都是因為與特朗普政見不合。博爾頓在塔利班、伊朗、朝核等諸多議題上與特朗普的格格不入，已經為他的離開埋下了伏筆。

再者，博爾頓是美國政壇保守派的代表人物之一，在里根（Ronald Wilson Reagan）、老布殊（George Herbert Walker Bush）和小布什（George Walker Bush）政府時期的任職經歷，讓他身上帶有強烈的強硬外交和單邊主義風格。這種一味講究極限施壓的處事態度時至今日都沒有從他身上淡去，反而愈發鮮明。

博爾頓的離開，也讓共和黨建制派鬆了一口氣。共和黨參議員保羅（Rand Paul）感歎說，博爾頓的離開終於讓世界範圍內發生戰爭的可能性下降。

特朗普本身是一個喜歡標榜自己能達成大交易的領導人，希望以「前人未能之事」來證明自己。如今，他已經進入選舉模式，更期待在外交議題上斬獲成果，最重要的是避免開闢新的戰場，影響選票。可以猜測，接下來，他將在朝核、中東等議題上發力，以更積極的對話姿態，緩解國內選民的憂慮。

與此同時，蓬佩奧等國安會的其他幕僚勢必會以此為戒，更多地向特朗普的個人好惡靠攏，避免重蹈蒂勒森、博爾頓覆轍。對此，美國一些主流媒體也擔心，特朗普的內部制衡大大弱化，這不一定是好消息。