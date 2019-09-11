博爾頓消失了　特朗普外交可更易「Make a Deal」？

特朗普9月10日解僱了國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。博爾頓是美國政壇上著名的「超鷹派」人物，他的離去相信對美國外交政策有所影響。特朗普將可更容易施展他的「談判藝術」，達成更多協議，但同時可令美國外交更不可預測，難以觸摸。

6月委內瑞拉危機爆發，博爾頓筆記本寫着「派5000兵往哥倫比亞」成為焦點。（路透社）

特朗普自稱擁有一套談判藝術，就任總統以來創下多個壯舉，包括發動全球貿易戰、擴大中美磨擦、單方面退出中導條約、單方面退出伊朗核協議等，衝擊國際。

但同時特朗普是首位與朝鮮領袖會面的在任總統，尋找與俄羅斯建立良好關係，在背後推動阿富汗總統與塔利班和談、在911前夕邀請塔利班秘密訪美等，特朗普的破天荒打破了美國常規外交方式，同樣令國際為之一驚。

博爾頓2015年曾在《紐約時報》發表文章，稱要解決伊朗問題，就是炸了伊朗，足見其好戰性格。（紐約時報）

博爾頓最好戰的強硬鷹派

事實上，有意見認為特朗普可以做得更多。前總統奧巴馬顧問、智庫國際危機組織（ICG）代表馬利（Robert Malley）表示，特朗普身邊有兩種聲音：一種是推薦外交，一種是推薦戰爭。「博爾頓離開了，相信可讓美國與伊朗、阿富汗、朝鮮及委內瑞拉等創造新的外交機遇。」

博爾頓是美國的強硬鷹派代表，他自小布殊年代以來，已盡顯其好戰性格。包括主張攻打伊拉克，推翻薩達姆政權；及主張以嚴厲方式，懲罰朝鮮等。在最近美伊關係緊張局勢中，博爾頓亦擔任了重要角色，包括鼓勵以戰爭方式回應伊朗擊落美軍無人機。

這與特朗普的處事方式有明顯分別，特朗普雖然同樣不按牌理出牌，但並非刻意把事態推向極端。更準確一點來說，特朗普愛以「下馬威」方式談判，再跟對手討價還價，達成協議。特朗普並非真的好戰。

國務卿蓬佩奧同樣是鷹派，但程度未有博爾頓極端。蓬佩奧在籌備與朝鮮歷史會面中，出了一分力。（路透社）

清除了最大障礙 更能隨心所欲

伊朗政府發言人拉比埃（Ali Rabiei）對開除博爾頓消息大為讚好，他在社交網站上貼文，稱博爾頓曾對他威脅指伊朗會在3個月內消失，但現在證明消失的是他。拉比埃稱少了一個好戰分子兼經濟恐怖主義者，相信白宮可以更清楚地看見伊朗今天的真實。

國務卿蓬佩奧在10日表示，特朗普已準備和伊朗總統魯哈尼會面。特朗普開除了博爾頓，等同清除了最大障礙。外界期待美伊關係將獲得改善，地中海局勢有望緩和。

不過同時，博爾頓的離去雖代表特朗普身邊少了一股最大的鷹派聲音，但同時代表失去了一名富有經驗、有智慧的頂級顧問。特朗普愈能隨心所欲地施展其談判策略，將令美國外交變得更不可預測，更為美國獨尊，但同時違反美國傳統保守主義的商人政治。