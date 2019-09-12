禮是禮税是税 特朗普勿拿劉鶴要求說事

美國總統特朗普9月11日在推特（Twitter）宣布：「在中國副總理劉鶴的要求下，有鑑於中華人民共和國將在10月1日舉行70周年慶祝活動，我們已同意，作為友好之舉，將推遲對2,500億美元中國商品徵税（比例是從25%抬高到30%），從10月1日推遲至10月15日。」

在開除了對華鷹派博爾頓（John Bolton）之後，特朗普宣布推遲加税，正如他在推文中所言，這是他的友好之舉。但仔細掂量不難發現，這個友好未免成色太淺。

推遲加税15天，聊勝於無。這並不能改變美國在9月1日加税之後將在10月15日和12月15日進一步加税的事實。如果10月和12月的關税不取消或者暫停，未來幾個月中美關税戰將繼續升級。

這並不是美國第一次宣布推遲關税，此前8月13日劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話後，美國貿易代表辦公室8月13日當天發佈聲明，決定延遲對部分中國貨品類別加徵10%的關税，時間由原來9月1日，推遲至12月15日。隨後8月14日美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示在美方推遲加徵關税後中國還沒有做出相應的讓步措施。

特朗普發推特釋放對華善意。（AP）

中國商務部發言人在8月22日的例行記者會上對此回應說，儘管美方將推遲對部分中國輸美商品加徵關税，美方任何新的關税措施都將單方面導致貿易摩擦升級，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤達成的共識，中方對此堅決反對。「希望美方停止加徵關税的錯誤做法，與中方相向而行，在平等和互相尊重的基礎上找到解決問題的辦法。」

可見，8月13日美國的推遲加税並沒有得到北京的諒解。那麼此次特朗普宣布將關税推遲半個月，北京會照單全收嗎？

8月13日推遲加税，8月19日延長華為購買美國產品的「臨時許可證」90天，美國視之為貿易談判善意。此次推遲加税特朗普也稱之為友好之舉。一個明顯的事實是，特朗普急切要給中美貿易戰找緩和的台階，找到對話的突破口。

但他給出的價碼遠低於北京的預期。

推遲關税並非劉鶴（右）要求的全部。（AFP）

特朗普9月11日說推遲關税是應劉鶴要求，這到底是否是劉鶴要求的很難說。關於中美貿易談判的各種細節，一向是美國在披露，中方既沒有證實也沒有證偽。即便推遲半個月是劉鶴的要求，這也不太可能是中方要求的全部內容。

8月29日中國商務部發言人高峰曾在記者會上多次回應磋商一事，他多次提到「在當前形勢下，我們認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級」，「當前最重要的是為雙方繼續磋商創造必要條件」，「中方認為，如果中方赴美談判，雙方應該共同努力、創造條件，推動磋商取得進展」，「將部分自美進口商品再次列為加徵關税的對象，是中方不得不採取的必要反制措施。希望美方取消新的加徵關税措施，避免貿易戰繼續升級」。

中方的立場已經很清晰：取消新加徵的關税措施，取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，這就是進一步磋商的必要條件。換句話說北京可能不會在美國繼續加税的情況下前往華盛頓談判。

禮多人不怪，國慶之際，中國並不希望同美國的爭吵破壞歡慶的氣氛，也並不希望將特朗普拒之於千里之外。特朗普的國慶大禮中國收到了，特朗普急切想要談判的心情中國也感受到了，但是特朗普想要以此矇混過關恐怕沒那麼容易。