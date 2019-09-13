白宮最強鷹派出局 特朗普為何喜歡羞辱式開除人

美國總統特朗普（Donald Trump）還在為自己開除國家安全顧問博爾頓（John Bolton）解釋。9月11日，他稱博爾頓在朝核問題上是一大「災難」（ a 「disaster」），在委內瑞拉問題上「越線了」（out of line）。

9月10日，特朗普突然在推特上宣布將博爾頓掃地出門，言辭十分直接且不客氣，稱「博爾頓與他以及政府其他官員都有很多分歧，白宮不再需要博爾頓的服務了，因而他要求博爾頓辭職」。

不過，按照博爾頓的說法，他自己是主動辭職。如果真是這樣，特朗普明知博爾頓要辭職，卻搶先一步說將其開除。特朗普營造出了博爾頓在「撒謊」的氛圍。

並且，特朗普並沒有提前打招呼就讓博爾頓走人。美媒透露，博爾頓10日還準備參加一場記者會。沒有當面溝通、毫無徵兆地解僱別人，特朗普用自己的方式「羞辱」了博爾頓。

但博爾頓並非是第一個以這樣方式離任的高官。

博爾頓因為與特朗普意見不合，被解除職務。（AP）

比如，2017年5月9日，特朗普解除時任聯邦調查局局長科米（James Comey）的職務。而科米當時在給聯邦調查局僱員做演講，他是從電視上得知自己被解僱了。

再比如美國前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）。蒂勒森當時是在出訪回國之後，在毫不知情的情況下被特朗普用一則推特開除了。特朗普之後承認，他沒有直接與蒂勒森對話就做出了這一解職決定。

還有美前防長馬蒂斯（James Mattis），特朗普原本是讓馬蒂斯在2019年2月正式離職，但是馬蒂斯的一些做法令特朗普不滿，特朗普提前兩個月就將馬蒂斯辭職，絲毫不給面子。

有道是「好聚好散」，特朗普為何會用這樣羞辱人的方式讓官員離任呢？

這可能與特朗普的經歷有關。特朗普在當總統之前是一位成功的地產商人，當慣了老闆的人，可能習慣了將「你被炒了」掛在嘴邊。他以前在一檔綜藝欄目「飛黃騰達」裏經常說「You are fired（你被炒了）」，這句話也成了這個節目的「金句」。

特朗普用踩低別人來抬高自己，這也是一種不自信的表現。（AP）

作為一個商人總統，特朗普此前並無從政經驗。而特朗普羞辱式開除的這些人中，蒂勒森出自埃克森美孚，作為美國商界大佬他比特朗普的威望和地位還高。

再比如馬蒂斯，他在美國軍界的威望也是響噹噹的，在進入特朗普政府前，馬蒂斯曾擔任過美國海軍陸戰隊四星上將，四星上將是美國軍隊現役的最高軍銜（之前最高軍銜為五星上將，由於美國國會規定，美軍的五星上將軍銜只在有大規模軍事行動以及戰爭時授予，自1981年最後一名五星上將去世以後，美軍將官中至今無五星上將），肩章上鑲有四顆星徽。

再拿最近的博爾頓來說，他曾先後在里根（Ronald Reagan）、老布殊（George H. W. Bush）和小布什（George W. Bush）3屆美國政府內擔任重要角色，還擔任過美國駐聯合國大使，在政界也是有很高的威望。

再高的威望，也比不上與特朗普「志同道合」，可以看到，無論是博爾頓還是蒂勒森再到馬蒂斯等人，他們都是不聽特朗普話的人。對於這些人，特朗普不會心慈手軟，該拿下就拿下。

特朗普就是要通過拿下這一批威望很高的人來展現自己，給那些在美國政界、商界、軍界呼風喚雨的人們看看：白宮到底是誰說了算，美國到底是誰說了算。特朗普有意要讓那些看不起他、瞧不上他的人們看看，他才是總統。

特朗普享受被追捧的感覺。（AP）

同時，特朗普公開發布推特開除幕僚也是為了殺雞儆猴，震懾政府裏其他和自己「對着幹」的人，鞏固自己的權威，從而讓自己的政策能夠更好地被落實和執行。如果不對這些與自己「對着幹」的人下狠手，下面很多人必定還有效仿的，那麼自己的權威何在？

同時，特朗普公開發佈推特開除幕僚也是為了殺雞儆猴，震懾政府裏其他和自己「對着幹」的人，鞏固自己的權威，從而讓自己的政策能夠更好地被落實和執行。如果不對這些與自己「對着幹」的人下狠手，下面很多人必定還有效仿的，那麼自己的權威何在？

前國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）將軍，嚴肅謹慎，匯報工作一板一眼，認真負責，特朗普開除他並不是因為他的工作不行，而是這些人不願意向其低頭，不願意在通俄門等問題上站隊。

特朗普對於傳統建制派，對於能力見識比自己更高的人，能用的即用，不能為己所用的就雷厲風行地開除了。

英國媒體也報道稱，一名前高級官員說，博爾頓總是試圖走在特朗普前面，讓特朗普別無選擇。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的研究員奧爾特曼（Jon Alterman）也說，博爾頓總是試圖去利用甚至操縱特朗普，還將職務當做推進自己私人政治議程的工具。

很顯然，特朗普不喜歡別人走在他前邊，不喜歡被挑戰，不喜歡不同意見，他要告訴所有人，一切都是他說了算。而這帶來的後果是善於鑽營討好特朗普的人會越來越多留在白宮。