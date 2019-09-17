特朗普在貿易問題上單挑全世界

美國總統特朗普（Donald Trump）9月11日在Twitter上稱，中國將在10月1日慶祝70周年國慶節，他決定將向價值2,500億美元中國商品徵收關税的起始日從10月1日延後至10月15日。

雖說這可以看成是特朗普一種示好的姿態，但這只是延遲加徵關税，該徵的税還是會徵。特朗普會將與中國的貿易戰進行到底。

在第十二輪高級別談判之後，中美有望10月重啟談判。（Reuters）

10月和12月是美國對華徵收關税的兩個時間點。不要忘了，特朗普11月之前還要作出是否向歐盟徵收汽車關税的決定。

一邊是中國，一邊是歐盟，特朗普兩邊都可能下手。

美國國內有人認為特朗普不該這樣，尤其是在應對中國時，應該與盟友等一道孤立中國。比如美國民主黨總統參選人奧羅克（Beto O'Rourke）認為：「我們什麼時候在沒有盟友、朋友和夥伴的情況下開戰，包括貿易戰？作為總統，我們會讓中國承擔責任，但我們會讓我們的盟友和朋友——比如歐盟一起參與。」

民主黨進步派總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）也說過美國要跟盟友及國際社會合作向中國施壓，迫使中國改變在貿易和知識產權等問題上的不當行為。

看看特朗普的回應，他9月3日在Twitter上表示：「對於所有那些『天才』們而言……他們希望我和歐盟等一起對付中國的貿易行為，記住，歐盟和所有國家在貿易上對我們也非常不公平。」言下之意是，特朗普不會與選擇與歐盟合作對付中國。

不與歐盟合作也就算了，特朗普還將矛頭對準了歐盟，2018年3月，美國對歐盟徵收鋼鐵和鋁製品關税。2018年7月，美歐暫時達成不打貿易戰共識，但美國在2019年4月宣布將對價值約110億美元的歐盟輸美產品加徵關税，3個月不到，美國又宣布計劃對40億美元歐洲輸美商品徵收額外關税。

特朗普對待盟友也不見得會手下留情。（AFP）

美國的這一招招讓歐盟很困惑：好好的盟友，怎麼就下狠手了呢？美國說中俄是戰略敵人，怎麼槍口還對準了歐盟了呢？

同樣不滿的還有日本。在美國開徵鋼鐵和鋁製品關税後，日本首相安倍晉三曾專程訪美求放過，美國不答應。汽車是日本的重點產業，特朗普開徵汽車關税的大棒11月之前隨時可能會落在日本頭上。

歐盟、日本，墨西哥、加拿大、韓國、中國、印度、越南……無一不是特朗普口中佔美國便宜的國家，也都是美國要開徵關税的國家。

特朗普是一人單挑全世界。特朗普難道不知道「兩線作戰」很危險嗎？他難道不知道「團結力量大」嗎？並不見得。他為何還要做「獨行俠」？

還是要「美國優先」。歐盟、日本等國在特朗普眼中和中國沒什麼兩樣，都是佔美國便宜的國家。不管多少，特朗普都要與之算算賬。美國不能只通過對付一個國家來展現「美國優先」，特朗普一個都不想放過。

再者，美歐日都是西方國家，經濟重合度高，它們對中國的訴求也很相似，比如都關注中國的市場準入、知識產權等問題。特朗普要單獨與中國談，是率先尋求美國的利益最大化。如果與歐盟、日本等聯手，美國很可能談來談去為他人作嫁衣裳。精明的特朗普也很清楚這一點。