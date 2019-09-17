博爾頓會帶着鷹派路線離開嗎？

「是我昨晚主動遞交辭呈，總統當時說此事明早再議。」得知自己被炒後，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在上週二（9月10日）留下這麼一番話，但如此強行辯解，顯得尤為可憐。當天上午，美國總統特朗普突然在Twitter上宣布將博爾頓掃地出門，直言「白宮不再需要博爾頓服務」。對大批不齒博爾頓極端立場的人來說，看見他被同樣乖張的特朗普拋棄，必然十分過癮。但是，開除博爾頓雖能撲滅美國外交政策走向極端的近火，卻解不了遠憂。

或許是對博爾頓駁嘴不滿，特朗普在上週三（9月11日）加碼「解釋」開除他的原因：「他在朝核問題上是一大災難，在委內瑞拉問題上更越了線。」博爾頓曾在小布殊政府中任要職，卻因其立場過為強硬，未獲主流認可，2006年卸任駐聯合國代表後便一直未獲重任。試想去年4月他被特朗普選中接替老將軍麥克馬斯特（H.R. McMaster）出任國安顧問之時，想必認為自己終於遇見一位理解並欣賞他的總統，迎來施展理想的機會，如今看來不過是黃粱夢一場。

世界局勢或可緩和一些

與華府其他政客比起來，博爾頓確實「不忘初心、牢記使命」。他確信伊朗、朝鮮、委內瑞拉、敘利亞等與「美國模式」相左的政權都應被徹底擊敗；他確信當下美國的實力足以同時和多國鬥爭；他也真的相信美國應最大限度利用自身軍事、經濟、輿論優勢，鞏固霸權。難怪美國前國務卿克里（John Kerry）稱他「還活在19世紀」。

這「眾人皆醉我獨醒」的判斷，令博爾頓即使在「全面鷹派化」的美國政治精英中仍顯得格格不入。在委內瑞拉政變高潮已過之時，他在記者會上露出「往哥倫比亞派5,000士兵」的紙條，試圖威脅委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）；在平昌冬奧會朝韓兩國關係愈趨火熱時，他在媒體發文《先發制人打擊朝鮮的法律支持》；在特朗普決定撤出中東爛攤子時，他又對外放風稱將向伊朗派出十萬大軍；今年6月，他甚至強調「戰爭是美國謀取利益的箭」，與特朗普就是否應該開戰激烈爭吵。

今年1月記者會上，有人發現博爾頓手上筆記簿寫有「派5000士兵到哥倫比亞」字眼。（路透社）

事實上，博爾頓離開白宮決策圈，對解決地緣政治矛盾，乃至緩和世界局勢都利大於弊。比如在伊朗核問題上，特朗普已準備於今個月底與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面；至於與阿富汗塔利班臨時取消的會談，少了個反對談判的博爾頓，容易恢復得多。更重要的是，博爾頓那套「動輒開戰」的想法將無處落實。

美國不少政治人物聞及博爾頓被炒後都難掩喜悦之情。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在白宮吹風會上被問及博爾頓離開原因時說「我一點也不驚訝」，並露出「迷之微笑」，一旁的財政部長努姆欽（Steven Mnuchin）也難掩笑意；共和黨參議員保羅（Rand Paul）也感歎，博爾頓的離開令全球發生戰爭的可能性大減；伊朗政府發言人拉比埃（Ali Rabiei）則嘲笑：「多個月前博爾頓信誓旦旦說伊朗三個月內將不復存在；我們至今仍在，而他卻走了。」

只不過，博爾頓的離去卻未必意味着鷹派失勢。

博爾頓失勢只是鷹派內鬥

蓬佩奧的笑想必是發自內心。美國有線電視新聞網絡（CNN）9月6日報道，博爾頓領導的國家安全委員會與其他政府部門之間對立嚴重。蓬佩奧作為國安體系另一重要人物，更被爆出與博爾頓早有矛盾，兩人除了正式會議外，已有數個月未曾說話，令今次解職風波多了些「紙牌屋」式的政爭味道。

在上週二的白宮記者會上，蓬佩奧公開表示「自己多次和博爾頓意見不合，這是確定的」，證實了坊間傳言。不少美國媒體更放風稱，蓬佩奧有機會兼任國家安全顧問一職。若成事，他將成為繼上世紀七十年代基辛格（Henry Kissinger）之後，首位身兼兩大要職的人物。

現年95歲的基辛格曾主導美國外交戰略。（美聯社）

如果說博爾頓是「理想主義鷹派」，用「現實主義鷹派」來形容蓬佩奧應該不為過。一方面，蓬佩奧更懂得投特朗普所好，在後者劃定的範圍內起舞。如上文所說，博爾頓自以為如今美國與他初晉身華府決策圈的21世紀初有相似實力，可在敘利亞、阿富汗、伊朗、委內瑞拉等「邪惡軸心」同時點火，一步都不退讓。相比之下，蓬佩奧似乎更希望結束四處烽火，將注意力集中於正在崛起的中國身上。

若對美國外交有所了解，應明白相比起博爾頓，蓬佩奧在「遏止中國」上落力更多。他今年7月出席華盛頓競技俱樂部論壇時直言「自己每天早上第一件事就是閲讀有關中國的材料」。過去數個月，蓬佩奧頻頻到訪歐洲國家，親自勸說波蘭、德國、英國等國的領袖將中國通訊設備公司華為排除出國家通訊網絡。8月中旬之前，蓬佩奧多番與香港親美人士見面，而在特朗普將香港問題列入中美議程後，他更不下十餘次「警告中國勿輕舉妄動」。

另一方面，特朗普任命的代理國安顧問庫珀曼（Charles Kupperman）也非善類。雖然特朗普表示「因兩人觀點不合」開除博爾頓，但庫珀曼的立場與博爾頓相差無幾，庫珀曼早在列根時期已加入政府國安團隊，隨後在洛歇．馬丁（Lockheed Martin）、波音等軍工大廠任職；他曾在持反伊斯蘭立場的智庫工作，亦認同需對伊朗和阿富汗持強硬態度。或許特朗普難以容忍博爾頓侵犯他在國安問題上的主導權，亦認為其立場過火，但他確實無意改變「鷹派主導國安體系」的現狀。

特朗普無制衡更危險

1961年10月，在時任美國總統甘迺迪（John F. Kenndy）帶領下，美國成功與蘇聯達成協議，平安渡過古巴導彈危機這一「人類歷史距離核戰爭最接近時刻」。甘迺迪當時迴避前期討論，將幕僚分成「軍事入侵」及「海上封鎖」兩組各自討論優劣，並在國家安全委員外，邀請財政部、國際開發署等「非國安部門」官員提供意見，盡全力擴展言路，為最終決策提供依據。事實上，在同年4月發生的「豬灣事件」中，甘迺迪因為強勢主導討論，形成「小圈子思維」，令反對軍事入侵幕僚不敢開口，最終釀成失敗結果。

古巴導彈危機最終和平落幕。蘇聯駐美大使及外長前往白宮面見甘迺迪。（VCG）

如果說汲取教訓後的甘迺迪屬「廣開言路」的決策典範，如今的特朗普顯然在坐標的另一端。2017年2月，三星上將弗林（Michael Flynn）被特朗普掃地出門；2018年3月，美軍戰略大師和軍史專家麥克馬斯特因不願完全支持特朗普在「通俄門」中的角色被掃地出門；2018年12月，國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）也因與特朗普政見不和，離開五角大樓。

幾輪人事震盪後，幾乎所有人都明白，白宮必須以特朗普為核心，堅持己見的人沒有絲毫生存空間。可以說，現在的白宮已經沒有敢於提出不同於特朗普見解的人了。剩下的所謂鷹派已經不復鷹派最初的樣子，成色大大降低。白宮逐步淪為一批迎合特朗普、畏首畏尾、亦步亦趨的幕僚聚集之地， 其決策生態已走向完全缺乏制衡的極端。

事實上，很多時候特朗普的決策都「比鷹派還鷹」。今年8月，美國執意調高對華關税，將原本針對2,500億美元中國商品的25%關税進一步拉高至30%；據媒體報道，這一決策完全由特朗普決定，連「鷹派幹將」、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）都勸他放棄，但最終無果。再早前，特朗普更動用關税壁壘威脅墨西哥「解決邊境難民問題」，這一決定也未獲幕僚認可。

特朗普如今的心意路人皆知，就是希望成功連任，繼續當白宮主人，所以不論鷹派還是鴿派，能助他贏取選票的就是得勢的一派。如今完成阿富汗撤軍、與伊朗達成協議可令其得分，特朗普便可炒掉博爾頓。假若有一天「解放委內瑞拉」、「斬首哈梅內伊」可令他得分，特朗普也會成為不受控的鷹派。這樣的不可控，比單純執行鷹派政策可怕得多。

博爾頓下台，固然值得開心。但開心兩日，便夠了。

上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《博爾頓會帶着鷹派路線離開嗎？》。

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