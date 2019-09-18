特朗普拋來橄欖枝　北京順水推舟還予人情

中美開啟新一輪的貿易談判，美國貿易代表辦公室發言人9月16日表示，美中兩國貿易談判副代表將於19日開始在華盛頓會晤。中國商務部發佈消息證實，稱中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於18日率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。

廖岷訪美並不代表中國副總理劉鶴10月一定會訪美，但根據目前中方的姿態，劉鶴訪美進行新一輪談判的可能性非常之大。因為美國總統特朗普（Donald Trump）9月11日宣布對約2,500億美元中國商品提高關税的時間從原定的10月1日推遲到10月15日後，劉鶴與中國商務部都表示了歡迎。中國官方媒體新華社、《人民日報》也發文肯定了特朗普的善意。

同時，中國國務院9月11日公布了兩份美國商品清單，排除清單上不包含大豆、玉米、豬肉等美國的大宗出口產品。但9月12日，中國商務部發言人高峰在記者會上表示，中方企業已開始就採購美國農產品進行詢價，大豆、豬肉都在詢價範圍內。

9月16日，中國宣布對新的美國豬肉、大豆等農產品採購實施加徵關税排除。

北京接受特朗普的示好並積極回應說明瞭姿態的變化。

要知道，7月31日中美第十二輪高級別談判之後，中美相互加徵關税。特朗普8月13日宣布對從中國進口商品清單中的某些商品徵收10%的關税推遲到12月15日。8月19日，美國商務部宣布將把華為購買美國產品的「臨時通用許可證」再延長90天。當時白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱這是美國向北京傳遞的善意。可中方拒絕了美國當時的善意，並提出了磋商條件——取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税。

現在美國並沒有滿足中方的條件，只是將原定的關税日期推遲15天。北京積極回應特朗普的善意，採購美國農產品，並派員前往美國談判。這絕不是一句簡單的妥協退讓可以解釋的。北京為什麼願意接受特朗普的善意積極赴美談判，這背後到底有着什麼樣的考量？

首先，北京看到了美國的轉變。特朗普9月12日稱自己傾向於簽署全面協議，但他提到很多專家在討論一份臨時協議，就是逐步解決，先簽署容易的部分。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月13日在被問及特朗普是否會為了2020年大選前穩定美國經濟而選擇與中國妥協接受一份暫時協議時，他表示特朗普是一個談判者，已有兩手準備。

特朗普和姆努欽並沒有排除與中國簽署臨時性協議的可能。根據美媒彭博社透露的消息，特朗普的高級貿易顧問們正在討論向中國提供一項有限的貿易協議，該協議將首次推遲甚至取消美國部分對華關税，以換取中國在保護知識產權和採購美國農產品等方面做出承諾。

以往特朗普多次提到美國會與中國達成偉大的歷史性協議，認為美國會很容易贏了與中國的這場戰爭。中美拉鋸一年多的時間，特朗普原本的設想並沒有成為現實，他也逐步認識到中美博弈的複雜性與長期性。《3000億新關税9月開徵 上海會晤才是中美談判的真正起點》一文中也分析過，在經過了十二輪談判，兩次「習特會」後，中美雙方終於完成了過招，摸清了互相的底氣，中美貿易談判，可謂才正式開始。

特朗普7月曾坦言美國要與中國達成經貿協議，還有很長的路要走。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月17日也說過，美國貿易談判不是「十分鐘就能談完的」。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）9月6日將貿易戰和冷戰相提並論，預測美中可能要談10年。

庫德洛近三個月來頻頻就中美貿易問題發聲。（VCG）

同時，美國對待談判內容的態度也在發生變化。5月中美談判破裂，庫德洛在9月6日稱「我們的團隊希望回到5月談判的節點」。此前美國不接受中國修改協議內容，現在美國表示願意回到5月的談判，說明美國接受了美中還可以繼續就分歧內容重新談的想法。

北京看到了美國正在轉變貿易戰問題上的姿態和策略。臨近大選，特朗普希望能有一份拿得出手的貿易答卷，9月美日很可能簽署「有限度的」（limited）自貿協議是證明。這種求政績的訴求很可能會促使特朗普退而求其次，與北京尋求達成一份臨時性協議。

中美之間的纏鬥將是持久的，一勞永逸解決貿易問題並不現實。相比於極端對抗到底，能夠取得階段性勝利也是北京現在樂見之事。

再者，從中國國內的政治大氣候來看，北京正在準備70年國慶。北京並不希望中美貿易戰給國慶節投下太多的陰影，既然特朗普已經將推遲加徵關税作為「國慶賀禮」送給中國，中國也可以順水推舟接下美國的示好。這是向中國國內傳遞利好信號的舉動。

最後，從美國進口大豆、豬肉等農產品可滿足中國國內的需求，尤其是受非洲豬瘟疫情的影響，中國國內豬肉價格持續大幅上漲。進口豬肉成為中國的一大選擇，2018年，中國豬肉進口來源排名前五的國家分別是德國、西班牙、加拿大、巴西和美國，美國是一大豬肉來源國。

進口美國農產品可平衡中國國內的市場供需，這對中國來說是好事。外界解讀為這是對美國釋放的善意，中國也不介意順水推舟送特朗普一個人情。