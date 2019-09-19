油廠遇襲：美國是沙特的「豬隊友」？

自上週六（9月14日）沙特阿拉伯兩處石油設施遇襲後，美國與沙特兩國都不理會也門胡塞組織主動承認責任，而將矛頭指向伊朗。沙特國防部於周三（9月18日）向媒體公開有關「證據」，其副國防部長哈立德（Khalid bin Salman）更暗示美國對沙特有共同防衛之責，配合美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）直指油廠遇襲是「戰爭行為」，一時之間海灣地區似乎戰雲密佈。

正如早前美國無人機被擊落事件一般，拒絕對伊朗進行軍事行動的是「口硬手軟」的特朗普。他口中雖說美國「槍已上膛，準備就緒」，不過在實際行動上只要求對伊朗「大幅增加制裁」——美國如今幾乎已制裁整個伊朗經濟，大加制裁其實已無空間。

特朗普的共和黨盟友、參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）周一（9月17日）就直指特朗普温和處理伊朗問題已被伊朗看成是其「軟弱的訊號」。不過，特朗普就堅稱他的温和是「力量的表現」，又引述美國進軍伊拉克的往跡警戒國人。

由此可見，海灣地區地緣政治形勢雖然愈加緊張，不過全面戰爭似乎離現實尚遠。

左方紅圈是阿布蓋格石油設施的受損情況；右方是原貌。（路透社）

誰的無人機？誰的巡航導彈？

在周三的記者會上，沙特國防部發言人馬爾基（Turki al-Malki）向媒體展示受襲的布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）兩處石油設施及油田的武器殘片，指出總共有18架無人機，以及7枚巡航導彈參與行動，而且從殘片可證明涉事的是伊朗的「三角翼」無人機和Ya-Ali巡航導彈。

雖然馬爾基指明攻擊來自北面，而非南面的也門，不過他也承認沙特方面仍在確認武器的發射點。他的用詞也極其小心，只說有關攻擊「無可置疑得到伊朗支援」，而非直接指控攻擊為伊朗所為，也不排除攻擊是出於受伊朗支持的胡塞武裝組織。

眼見攻擊讓全球5%石油產量受阻，有人甚至以「石油界的珍珠港事件」作形容，外界的直覺反應也質疑主動承認責任的胡塞組織究竟有沒有能力發動此等攻擊。

不過，根據聯合國在2019年1月發布的一項報告，胡塞組織有飛行距離達1,200至1,500公里的無人機，而2019年6月沙特一處機場受胡塞組織攻擊，當中牽涉的也疑是Ya-Ali巡航導彈，配合胡塞組織曾在7月時公開展示相關武器（當中更印有「也門製造」的字句）的事實，因此如果只以武備實力的因素去質疑胡塞組織承認責任的真確性，其實並無實據。

由於襲擊責任誰屬眾說紛紜，法德等歐盟國家也未有跟隨美國馬上指控伊朗，有類陰謀論者更以事件曾一度推高石油價格近20%的結果推斷，指出沙特、美國、伊朗，甚至是石油期貨炒家也有可能是幕後元兇。

沙特的「痴心錯付」

無論實情若何，無可否認的是這次嚴重襲擊的根本源頭是美國2018年5月單方面退出「伊朗核協議」，又對伊朗進行「極限施壓」式的空前強硬制裁，引發地區局面愈加不穩所導致。

作為美國盟友的沙特，一向視伊朗為宿敵，對核協議引來的美伊關係解凍頗為焦慮。特朗普退出核協議之時，沙特就公開表明支持，以為「西瓜靠大邊」，有美國強硬助攻，必然能使伊朗折服。豈料伊朗至今石油出口比制裁之前大跌超過九成，卻堅拒不屈，甚至逐步退出核協議，並藉其緊握石油海運要道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地理優勢，以扣押、干擾油輪的方式對外施加壓力。

6月20日伊朗公然擊落美國無人機，可算是伊朗對特朗普底線試水温之舉。這次，伊朗「一試便知龍與鳳」，看穿了特朗普對軍事行動的根本顧忌，只敢作出對伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）實施制裁等象徵性報復。此時，沙特心知痴心錯付美國，卻是恨錯難返，只得一方面繼續大讚美國對伊朗「史無前例」的對抗，另一方面則要求國際社會介入。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指美國與沙特的指責全屬「毀謗」。（路透社）

親伊朗勢力的不對等戰爭

其實，在伊朗堅持立場、美國又不願放寬制裁以謀求談判的情況下，特朗普只餘軍事行動一途才能迫得伊朗屈服。如果美國不敢或不願進軍，最容易受罪的將是其區內盟友。受伊朗直接或間接支持的地方勢力，諸如胡塞組織等，只要堅持其不對等戰爭的做法，就能使沙特等國終日惶恐。

如今諸如無人機、巡航導彈等武器極易取得，透過低空或高速飛行等方法攻擊，幾乎是防不勝防。例如有愛國者導彈防禦系統的以色列，就曾用價值數百萬美元的導彈去擊落價值數千美元、甚或可以3D打印製造的無人機，雙方戰爭成本差距極大。

美國總統特朗普只敢繼續以制裁向伊朗施壓。（路透社）

除此之外，對於來自胡塞組織等地區軍事力量的攻擊，沙特等國可算是「攻者一點、守者千里」。要偵察低飛無人機入侵，要有雷達、無線射頻、電光效應、紅外線、聲學等多重偵測機制，然而沙特幅員甚廣，要全面建設有關裝置，幾乎是不可能的任務。

更有甚者，沙特的石油設施數量少、重要性卻極高，與美國油井及煉油設施高度分散的情況不同，只要稍一不慎讓對方得手，就會造成嚴重經濟打擊。

此時此刻，眼見去年卡舒吉事件餘波漸息，全球最大石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）計劃在本年底逐步上市，沙特方面更希望市值能達至2萬億美元，讓沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）可以透過減輕國家對石油產業的單一依賴，而繼續其經濟改革。如今油廠遇襲事件一出，外界驚覺沙特的石油輸出並不如原先想像般穩定，而且海灣區內的地緣軍事緊張局面未有短期能解之象，對沙特阿美的信心也就大不如前。

沙特阿美上市是穆罕默德改革的最重要一步，去年早疑因卡舒吉事件而推遲，如今更因特朗普一手催生的伊朗難題，再挫外界對沙特的信心。特朗普雖曾在卡舒吉事件中對沙特「不離不棄」，不過有特朗普這個口硬手軟又進退失據的隊友，穆罕默德此刻心情之複雜，也許只能感慨一句「有這樣的隊友，還需要敵人嗎？」。