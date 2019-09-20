成功力薦新國安顧問　蓬佩奧鞏固白宮話語權

美國總統特朗普9月18日任命國務院人質談判代表奧布萊恩（Robert O'Brien）接替博爾頓（John Bolton）擔任國安顧問，可以說是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的一種勝利。因為博爾頓的離開，也是和蓬佩奧權力鬥爭的結果。現如今，特朗普提拔國務院的人擔任白宮要職，足以體現出蓬佩奧當前話語地位的穩定。在此之前，博爾頓和蓬佩奧都是被特朗普隨時開除的幕僚人選。

開除博爾頓後，特朗普就下了指令，由副總統彭斯（Mike Pence）和蓬佩奧舉薦人選。這是彭斯和蓬佩奧藉機安插自己人的最好時機。

想當初，特朗普的前幕僚長凱利（John Kelly）被迫辭職後，彭斯曾推薦自己的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）接替凱利，但艾爾斯本人婉拒了這一請求。這次彭斯也舉薦了自己的國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）接替博爾頓擔任國安顧問，但最後未被特朗普採納。

蓬佩奧舉薦的奧布萊恩最後獲得特朗普認可，可能主要有兩個原因：一是奧布萊恩是一位「談判能手」，這是特朗普最看重的特質。奧布萊恩曾經與敘利亞阿薩德政權斡旋，促使一名美國遊客的釋放。在2018年擔任國務院的人質事務談判代表之前，他在小布什（George W. Bush）和奧巴馬（Barack Obama）總統任內在國務院擔任阿富汗司法改革項目牽頭人；二是奧布萊恩在國安及外交事務領域的資質，屬於共和黨建制派當中的老孰人。

奧布萊恩能否適應特朗普的決策風格還是未知數。（VCG）

國安顧問職位的設立和白宮同國會的權力鬥爭有關。在國防部的組建過程中，白宮向國會做出了讓步，國會也允許白宮設立國安顧問的職位，不受參議院的審核，由總統全權委任。所以，該職位的權力大小，取決於總統的信任和授權以及國安會內部的權力分配。

由於該職位最親近總統，而且負責聯絡和疏通各個內閣大員，所以很多在國安和外交上都想有所作為的人都想擔任該職位。很多人也已該職位為跳板，謀求國務卿的職位。比如，基辛格（Henry Kissinger）上世紀70年代就是以國安顧問的身份秘密訪華接觸中共領導人，之後在福特（Gerald Rudolph Ford）政府擔任了國務卿。

這樣導致了很多情況下國務卿和國安顧問的職權多少會有些重疊，所以二者之間的權力鬥爭也偶爾發生。當年尼克松（Richard Nixon）秘密派基辛格訪華，時任國務卿羅傑斯（William Pierce Rogers）就被矇在鼓裏，權力被架空。

平衡好和特朗普家人的關係是蓬佩奧政治生存的策略之一。（AP）

奧布萊和蓬佩奧一直保持很好地合作關係，而且可以說奧布萊恩算是蓬佩奧的「翻版」，屬於傳統保守鷹派。但這種鷹派沒有達到博爾頓的好戰級別。奧布萊恩在擔任國安顧問前一直很低調，務實處理自己所轄事務。他今後最大的挑戰就是如何應對特朗普的喜怒無常、政策反覆以及對抗性的思維。

他曾在2016年的一篇文章中強調，面對世界危機，美國應該重振美國領導力，而不是像奧巴馬那樣到處和解。他曾批評奧巴馬政府同伊朗達成的核協議是一種「綏靖政策」。奧布萊恩認可特朗普的說法，即美國不應該當世界警察，但他同時認為美國要做自由世界的領導者。

無論如何，今後奧布萊恩牽頭的國安會議及跨部門溝通，蓬佩奧的角色將得到凸顯。這也算是蓬佩奧藉機鞏固自己地位的機會。不過，特朗普三年來已經體會到自己在外交及國安團隊的效率低下，成果也很有限，所以他能夠開除博爾頓，自然也有可能開除蓬佩奧，除非蓬佩奧始終保持附和特朗普的姿態。所以，蓬佩奧現在最大的任務就是安全、體面、平穩退出，而非被特朗普暴力、羞辱式地開除，否則將不利於他未來競選更高公職。