沙特油田遭襲暴露軟肋　普京趁機推銷S-400不僅是逞口舌之快

沙特的石油設施屢遭襲擊。9月14日，阿美旗下一座主要石油加工設施遭無人機襲擊，每日近570萬桶原油的產量受到影響。也門胡賽武裝第一時間站出來認領，美國則說是伊朗所為，伊朗並不承認。一場襲擊變成了羅生門。

沙特國防部發言人圖爾基（Turki al-Malki）9月19日公布了一些襲擊石油生產設施的巡航導彈殘骸，稱襲擊從「沙特北部」而來，使用了18架無人機和7枚導彈。

要知道，沙特購買了數百億美製防空武器和美製戰機，建立了「該地區最強大的防空系統，能夠提供全境雷達覆蓋」。有俄羅斯方面的消息人士稱，沙特防空軍部署有4個營88部愛國者發射器，其中52個是最新的愛國者-3型，以保護沙特北部邊境。

這麼多高精尖武器竟然沒有提前預警，也沒有攔住導彈，沙特防空系統只是擺設？9月18日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）解釋稱「即使是世界上最優秀的防空系統也並不總是能夠擊落目標」。

蓬佩奧說的也有道理。自也門戰爭以來，胡賽武裝的無人機部隊之行了大量在沙特境內偵察和打擊的任務，一些被攔截，一些則成功襲擊沙特境內目標。5月，沙特境內的兩個石油管線增壓站遭胡塞武裝無人機襲擊，造成損失。6月23日，沙特南部艾卜哈機場遭胡塞武裝無人機襲擊，造成1死7傷。

不管怎麼說，沙特對無人機和導彈沒有什麼防禦能力，這一點，沙特不能否認。

既然美國的設備不那麼靈敏，沙特需要尋找更好的產品。俄羅斯總統普京主動提出，俄羅斯願意提供援助：「沙特阿拉伯需要做出明智的決定，就像伊朗購買我們的S-300，或者像埃爾多安決定從俄羅斯購買最先進的S-400防空系統一樣。這類系統能夠保護沙特阿拉伯的任何基礎設施不受任何攻擊。」

這不是普京首次推銷自己家軍工產品。6月底的二十國集團（G20）領導人峰會期間，普京與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。普京打趣特朗普，別花冤枉錢研製超高音速武器了，乾脆買俄羅斯現成的。美國是全球數一數二的軍事大國，不知道特朗普聽到普京這話有何感想？

8月27日，第14屆莫斯科航展上，普京陪同土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）觀看了蘇-57戰機。埃爾多安問：「能飛了嗎？」普京說：「能。」埃爾多安又問：「可以買嗎？」普京說：「可以。」土耳其剛被美國踢出F-35項目，普京專程陪同埃爾多安看蘇-57。這就不得不引人猜想了。

普京向埃爾多安推銷軍備。（VCG）

普京這麼對沙特、美國或者土耳其肯定不是為了逞一時口舌之快，而是藉機給自家軍工產品打廣告。

買賣武器可創造經濟價值，比如，特朗普2017年5月首次訪問沙特與沙特簽下千億美元軍火大單，特朗普認為這可以拉動美國就業。不止如此，軍售還可以彰顯兩國軍事關係之密切，比如，土耳其和印度都冒着得罪美國的風險購買俄羅斯S-400防空系統，可見它們與俄羅斯的關係不一般。

當然，這也是俄羅斯最能拿得出手的東西了。全球政治舞台上，美國屬於政治、經濟、軍事等影響力都強的國家，中國則善於推進與他國的經濟合作，籤各種經貿、基建大單等。俄羅斯則不太一樣，其經濟影響力並不強，GDP總量排在全球十名開外。

俄羅斯被稱之為大國，是以軍事實力為基礎的。美國用「超級大國」的身份展現自己的力量，中國用「經濟」這張牌來表現自己，俄羅斯則用軍工產品證明了自己。