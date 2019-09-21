以色列大選的贏家是阿拉伯人？

周二（9月17日）的以色列大選結果出爐後，外界普遍認為利庫德集團的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再失7席，是最大輸家。連多次透過外交手段為他「助選」的美國總統特朗普，如今也說他沒有與內塔尼亞胡通話，並「澄清」美國只與以色列這個國家有關係（而非內塔尼亞胡）本人。

然而，這次選舉又有沒有贏家？

議會四分五裂 難組政府

這次選舉結果只能以「四分五裂」去形容。2019年4月的選舉後，利庫德集團聯結一眾右翼政黨，加上正統猶太教政黨，共有60席，在120席的議會中只欠一席就能組成政府。最後只因原來同意與內塔尼亞胡合作的前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）所屬的「以色列我們的家園」（家園黨），不滿教士階層得免兵役等種種福利，最終令同盟解散，促成此次大選。

再不是「以色列之王」的內塔尼亞胡。（路透社）

大選後，利庫德集團只得31席，比原來的最大反對黨「藍與白」少兩席。由於家園黨與正統猶太教政黨幾近誓不兩立，而這些猶太政黨又不願與由阿拉伯人組成的第三大黨、有13席的「聯合陣線」合作，這兩大黨要籌組政府，就只有與對方合作，中間甚至要加入擁有8席的家園黨充當調和角色。

內塔尼亞胡現已向「藍與白」的領袖甘茨（Benny Gantz）合作，不過後者掛着反貪旗號，對於下月或將因貪被控的內塔尼亞胡當然是極其反感，表明要他離去才肯合作。

由此可見，如果各黨都不肯退讓，以色列有可能會舉行一年之內的第三次大選。

不過，無論終局如何，阿拉伯人也可算是個大贏家。

阿拉伯人或能攻入主流政壇

阿拉伯人佔以色列人口超過20%。4月選舉卻未有成功組織各派，導致投票率甚低，只取國會10席。此次捲土重來，投票率上升12%至61%，取得13席。

這個數字看似不多，然而在猶太人政黨四分五裂之下，卻極有影響力。

首先，如果利庫德集團及其右翼傳統盟友與「藍與白」合組政府，阿拉伯人的「聯合陣線」將成為最大反對黨，其領袖歐德（Ayman Odeh）有可能成為反對派領袖。而反對派領袖將會獲得以色列情報機關摩薩德（Mossad）每個月的情報匯報，且能代表以色列與到訪外國領袖見面，將大大提高阿拉伯人的政治地位。

「聯合陣線」領袖、44歲的歐德。（路透社）

其次，由於經常抹黑阿拉伯人的利庫德集團與「聯合陣線」並無合作空間，如果「藍與白」不與利庫德集團合作，「聯合陣線」將會是其政府的必要執政盟友。這將是阿拉伯人政黨首次加入以色列執政聯盟。

即使以色列被迫進行第三次大選，阿拉伯民眾眼見此次選戰的成功，下次投票相信會更為踴躍，勢將逼得一眾猶太人政黨不得不為自身利益而考慮與之合作。

以色列的阿拉伯人一直主張終結以色列對約旦河西岸和加沙的佔領、巴勒斯坦人要以東耶路撒冷為其首都，以及去除所有以色列在西岸的非法定居點。這些訴求與各個猶太人政黨的信念都有極大出入，無論阿拉伯人在選戰中如何成功，在此等政治、主權問題上也難獲寸進。

不過，以色列的阿拉伯人一直備受歧視，有47%人生活在貧窮之中，比18%的全國平均值高出兩倍以上。這次選舉結果，有可能會在這些務實、不涉意識形態的事務上，讓阿拉伯人受惠。