受特朗普高規格接待　澳洲對美國的仰慕還會持續多久？

正在對美國進行為期一週（9月19日至26日）訪問的澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）得到了特朗普（Donald Trump）夫婦的熱情招待：19響禮炮+國宴。美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）精心準備，白宮的紅廳、藍廳和綠廳都換上了新地毯、新窗簾和新傢具。餐桌上用作裝飾的花選用了澳洲的國花金合歡以及來自加州的黃玫瑰。

特朗普上台以來有三年多的時間，這是第二次舉辦國宴，上次招待的領導人是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。歷屆美國總統有個不成文的規定，國宴通常是給鄰國加拿大或墨西哥領導人，特朗普為馬克龍和莫里森破例了。

從特朗普招待規格也可以看出美國與各國之間的親疏遠近。（AFP）

莫里森獲得如此高的待遇很不同尋常，要知道，日本首相安倍晉三過去三年多已經訪美五次，特朗普還沒有為他舉行國宴。莫里森與特朗普的交情羨煞旁人。

特朗普給足了莫里森面子，莫里森則在關鍵議題上對特朗普投其所好。

特朗普在伊朗問題上說不希望戰爭，莫里森便讚揚特朗普對伊朗的剋制。美國呼籲各國加入巡航霍爾木茲海峽航行自由的行列，8月5日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問澳洲，當時他邀請澳洲加入巡航，澳洲拒絕。莫里森在訪美前改變了心意：加入。

在特朗普與中國打貿易戰不斷升級時，馬克龍、德國總理默克爾（Angela Merkel）、安倍等人呼籲美中不要繼續打了，莫里森則稱支持白宮對「最大競爭對手」採取強硬手段。

美澳還決定聯手，降低對特定國家的稀土依賴。在中美貿易戰中，不少媒體渲染中國會將稀土看成是王牌，美國對此一直比較警惕。澳洲如今要和美國合作，就有了給美國排憂解難之意。

再說華為，澳洲禁止華為建設5G網絡。美國在全球呼籲盟友不要使用華為設備，澳洲站出來響應了美國的號召。

美國副總統彭斯（Mike Pence）和蓬佩奧（右）在外訪中多次呼籲盟友不要使用華為設備。（AP）

兩人還談及印太戰略。「印太戰略」被指有濃厚的地緣政治色彩，針對中國意味明顯，澳洲還是要推進。

現在美伊玩「膽小鬼遊戲」、中美較量，各國基本採取「惹不起、躲得起」的策略，避免過早站隊。加入美國巡航中東海峽的國家寥寥可數，澳洲還是猶豫再三後入列。華為問題上，連奉美國之名扣押孟晚舟的加拿大都沒有明確封殺華為，澳洲還是「堅定」與美國站在一起。

至於印太戰略，安倍為避免刺激中國，將「戰略」一詞改為「構想」。印度總理莫迪（Narendra Modi）在2018年6月的香格里拉對話會上表示，印度認為的印太戰略不針對任何國家。

澳洲對於這一戰略卻依舊篤定，澳洲政府2017年11月23日發佈的《外交白皮書》，界定了澳洲外交追求的五大目標，第一條就是「推動建立開放、包容、繁榮，以及其中所有國家的權利得到尊重的印太地區」。

澳洲追隨美國不難理解，二戰之後，美國發動的朝鮮戰爭、越南戰爭、海灣戰爭、伊拉克戰爭、阿富汗反恐戰爭，澳洲皆為缺席。曾經共同戰鬥過的美澳關係自然也就不一般。且對於孤懸於各大陸之外的澳洲而言，與太平洋彼岸的美國保持緊密政經關係，有利於其戰略定位。再者而言，澳洲作為地理上臨近亞洲的國家，歐裔族群佔總人口比例卻遠高於英美等國，這也讓該國對英美文化抱有極高的親近與認同。

然而現在的國際環境正迅速地發生劇烈變化，愈來愈多的國家開始重新評估自身戰略定位，不再以任何一個國家唯馬首是瞻，反觀澳洲，或許還未能有這種認識。