美國為何取消中國官員訪問農業州計劃？

中美經貿副部級磋商9月20日結束後，中方代表團原計劃在本週前往美國農業州訪問，但該計劃取消。9月23日，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）證實，計劃取消是應美國要求。

出席聯合國大會的美國總統特朗普（Donald Trump）問到了姆努欽這一問題，姆努欽稱這麼做是為了避免美中貿易談判出現「混亂局面」（confusion）。

當天，姆努欽在接受霍士新聞網採訪時再次提及了這一話題，稱：「我們認為（中方官員）訪問（農業州）的時機非最佳時機。他們將在另一個時間重新安排訪問。」

有關中方官員訪問農業州一事，是美國方面先放出的消息。美國農業部部長珀杜（Sonny Perdue）9月19日表示，中國代表團會在美國代表萊特希澤和姆努欽的陪同下訪問美國農業區。但蒙大拿州和內布拉斯加州農業部9月20日稱訪問取消。

中國中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊9月21日談及此事時稱：「我們的確在同美方討論有關安排，但未確定日程，後來綜合考慮各種因素，暫未安排去美農業州訪問。」他還表示，這次計劃調整與此次經貿磋商無關，屬單獨訪問計劃，美國有關方面表示，將另行邀請安排訪問。

美國多次表示希望中國購買美國農產品，中國官員前往美國農業州視察本身是利好的消息。可為何美國最終還是取消這一行程安排？

一方面在於談判的不確定性仍然很大，美國不想被人詬病。

在此次中美副部級談判磋商前後，兩國都釋放了一定的善意。中國9月11日宣布包含16項商品的對美加徵關税商品第一次排除清單。中國9月12日便宣布中方企業已開始就採購美國農產品進行詢價。9月16日，中國宣布對新的美國豬肉、大豆等農產品採購實施加徵關税排除。中國進口商於9月23日購買了約10船美國大豆。

對特朗普來說，與中國的貿易戰不但要贏，他還要贏得漂亮。（AP）

特朗普9月12日宣布將加徵2,500億美元商品關税的決定從10月1日推遲到10月15日。9月20日，美國貿易代表辦公室首次一次性公布三批次商品排除清單。

如果中國官員訪問美國農業州，這一連串的動作聯繫起來看，說明兩國在農業問題上取得了一定的共識。

此前，特朗普多次指責中國未能落實購買美國農產品的承諾。如今，不論是中國排除大豆、豬肉的加徵關税還是新購買美國大豆亦或是答應前往農業州，都是北京用實際行動來回擊特朗普。

接下來，中美會進行新一輪的談判，談判破裂的可能性隨時存在。一旦中美談不攏，中國已經鋪墊了諸多動作之後，美國就難以再找到藉口將問題甩到中國身上，自然，美國會成為眾矢之的。姆努欽現在將中方官員的計劃取消，就是避免日後出現這樣尷尬的局面。當雙方談判仍有很多不確定性時，美國需要避免動作太大、不好收場。

再者，美國在農產品問題上並沒有那麼着急。北京暫停大規模進口美國農產品，對美國出口的確造成了影響。但特朗普政府也在「消化」後續影響，5月，白宮提出對美國農民160億美元的補貼，還在敦促日歐等多購買美國農產品。

按照計劃，美日將在聯大期間簽署貿易協議，該協議有望給美國帶來70億美元的出口增量。2017年，美國對華農產品出口收入為220億美元。白宮的補貼以及日本答應購買美國農產品，暫時能夠補上中國不再大規模進口美國農產品的缺口。當影響處於可控的狀態時，美國自然不願意顯得自己有求於人。