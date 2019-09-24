借烏克蘭對付政敵　特朗普觸發選舉門爭議

美國總統特朗普（Donald Trump）9月22日承認在今年7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的通話中提到了前副總統拜登（Joe Biden）及其兒子亨特（Hunter Biden），但是他否認媒體指控，稱自己並沒有向澤連斯基施壓調查拜登父子在商業上是否存在和烏克蘭有關的不正當、甚至非法聯繫。特朗普隨即被自由派及媒體指控利用國外力量，對付國內政治對手。

特朗普"通烏門"成為特朗普紐約聯大行的焦點之一。（VCG）

這種指控類似於2016年大選以來的「通俄門」指控，只不過這次是特朗普已是總統。隨着2020年大選的逼近，特朗普出於連任利益的考慮，被指利用烏克蘭打壓政治對手，被媒體稱為烏克蘭版本的「選舉門」或「通烏門」。

根據《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的爆料，特朗普在同澤連斯基通話一週前，也就是7月中旬，曾下令臨時凍結國會通過的對烏克蘭的約4億美元的軍事援助。特朗普在同澤連斯基通電話時，曾反覆要求澤連斯基政府調查拜登父子。特朗普要求其私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）配合烏克蘭開展這種調查。

按照這些媒體引述的消息人士的話，特朗普做出這一決定的原因是對這一筆撥款心存疑慮，美國需要時間研究是否真的應該對烏克蘭撥這筆款，畢竟烏克蘭內部腐敗嚴重，且不確定澤連斯基究竟是親美還是親俄。最後，在國會的質疑和施壓下，特朗普在9月12日向烏克蘭釋放了這筆款。

拜登目前的初選民調暫時領先黨內參選人。（Getty）

雖然烏克蘭政府和特朗普政府均否認兩國領導人在通話中存在「交換條件」，但是，朱利安尼一週前曾承認，特朗普曾要求烏克蘭調查拜登父子。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也表示，自己沒有參與特朗普總統同澤倫斯基的通話，但沒有理由相信特朗普總統會向烏克蘭政府提出任何激勵條件。

民主黨再次呼籲眾議院領袖彈劾特朗普。不過，就是否啟動彈劾，民主黨內部依然存在巨大分歧。有人擔心，特朗普具備當選總統的先天優勢，如果硬推彈劾案，可能會危及到民主黨的大選選情。根據特朗普這通電話的背景，當時拜登的大選支持率的確很高。根據美國全國廣播公司（NBC News）和《華爾街日報》7月中旬的聯合民調，拜登以51%對特朗普42%的優勢領先。

到目前為止，還沒有證據證明「通俄門」的真實存在，也沒有證據顯示俄羅斯和烏克蘭影響了2016年大選結果。相反，特朗普政府內部已經開始有聲音將指控對象由俄羅斯轉向中國，因為中國才是美國目前最大的競爭對手。

其實，這次「選舉門」如此受關注，和四個方面的因素分不開。

一是烏克蘭政府的腐敗，早在奧巴馬（Barack Obama）主政時，美國就曾要求烏克蘭解決國內腐敗問題，否則就不給經濟援助。而且，即便是特朗普的親密顧問朱利安尼也在烏克蘭存在商業聯繫；二是特朗普本人不支持對外經濟援助的做法，主張美國以自己的利益為上，但他也拗不過國會。既然國會已經撥款，特朗普在政治上的操作，搞不好很容易被無限放大和爭議化；三是美國情報機構對特朗普本人的不信任。媒體所爆料的信息大多出自情報機構。

最後就是特朗普本人一貫的執政風格。在大選前，特朗普依然有可能無中生有，重複2016年的競選策略，製造各種輿論，以此轉移大選的注意力。加上幕僚團隊無人站出來「指正」，導致特朗普當了三年總統，對權力的運用還是非常隨意，稍有不慎，就會被假新聞或民主黨抓住把柄。這種爭議性的局面今後可能還會出現。