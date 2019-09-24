美國民主黨青黃不接 民調領先危機仍存

距離2020美國總統大選尚一年有多，但民主共和兩黨自中期選舉來似乎都沒脱離「選舉狀態」。從特朗普施壓烏克蘭總統，到早前邊境難民問題，兩黨政治攻防愈發頻密。不過，頻繁的口水戰似乎反令民主黨迷失了方向。

根據過去一個月多家機構綜合民調：全國範圍內，無論民主黨派出拜登、沃倫、桑德斯或賀錦麗中任何一人，都同特朗普保持5至10百分點的領先優勢，而民主黨內部也洋溢著「志在必得」的氣氛。然而，先不提民意調查遇上特朗普這種「非典型」政治人物常常失靈；忙於對特朗普開炮的民主黨，似乎並未留意到自身梯隊的斷層。

美國採取柔性政黨制度，並無固定「黨中央」；相對日本、韓國、台灣等地政黨，黨機器權力相對薄弱，如非選舉期，權力大多集中在時任總統或國會黨團手中。這樣的制度安排令政黨難以集全黨之力培養有組織的接班梯隊。

但一直以來，美國政客或依靠家族繼承，或「師徒」制培養政壇新人。例如民主黨新秀約瑟夫甘迺迪（Joseph Kenndy）便是前總統甘迺迪的侄孫，而共和黨佛州參議員（Marco Rubio）亦師承傑布布殊(Jeb Bush)脱穎而出。

這一機制的維繫有賴前人主動退下舞台。以傑布佈殊為例，他在1999至2007年間擔任佛州州長，隨後便遠離前線。即使2016年大選前他曾試圖獲得共和黨提名，但經過幾輪投票意識到難以取勝後，便主動退出，方才令盧比奧有足夠發揮空間。

但在民主黨內，類似的情況未曾出現：拜登被稱為「政壇不死鳥」，即使早前辯論中被人察覺到身體問題，仍堅持參選；桑德斯則以78歲高齡，繼2016年挑戰失敗後再投入大選。2016年希拉里競選失敗後，不少民主黨人認為希拉里「老面孔」令不少選民厭倦；但他們顯然未從中吸取到教訓。

老人不願退下，傳統制度下等待接班的青壯階層無上升機會，但社會對新面孔總抱著渴望，隨之興起的便是忽然成名的「政治新星」們。年僅46歲，來自德州的歐洛克（Beto O』Rouke）因其良好形象及「貼地立場」差點在早前中期選舉中擊敗當地老鳥克魯茲（Ted Kruz）；華裔商人楊安澤則打出「無條件基本收入」招牌，希望吸引選民注意，以上兩人都參與到今次「總統亂鬥」中。

而在東岸，人們除了關注在政壇穩扎穩打，但同樣年事已高的沃倫（Elizabeth Warren），似乎更青睞忽然崛起的拉丁裔新星，進入國會前近無政治經驗的柯爾特斯（Ocasio Cortez）。

這群「新星」雖成為鎂光燈焦點，卻難承載「總統之重」。在奧巴馬2008年勝選前，美國總統都曾是「封疆大吏」：小布殊（George Bush）曾任德克薩斯州長，克林頓（Bill Clinton）則主政阿肯色州，而共和黨列根（Ronald Regan）雖是演員出身，卻也在加州州長任內積累大量行政經驗。

但放諸如今政治新星們則大多缺乏類似歷練：歐洛克連參議員經驗都不曾有，楊安澤缺乏政界人脈，民調排名第三的賀錦麗（Kamala Harris）一直在司法界工作，就任參議員也不過兩年時間。不可否認，他們中不少人想推動的議程對當下美國意義非凡；亦有人具備強烈的明星特質，未來發展可期；但若要全盤掌握國政，似乎還差了些火候。

或許民主黨人明年能藉助民間對特朗普繼續的不滿，奪下總統大位。但當共和黨控制權重回建制派手中，民主黨人又該如何接招呢？