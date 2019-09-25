特朗普涉向烏克蘭施壓　民主黨終於等到彈劾機會？

美國總統特朗普（Donald Trump）上台後一直與民主黨不咬弦，後者一直尋求機會將他趕下台，但卻苦無對策，令他們都不願意提起。不過在特朗普被指向烏克蘭政府施壓，企圖打擊自己的大選勁敵後，對民主黨人而言，這可能是打擊特朗普的最佳機會。

美國總統特朗普被指向烏克蘭施壓，要求調查2020年大選的潛在對手、前副總統拜登父子，惹來新一輪政治風暴。（路透社）

國會一眾民主黨人長期與提出彈劾劃清界線，其中以眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）為甚，但大家都突然「轉軚」支持展開彈劾調查，主要原因很大機會與他們相信特朗普在事件中足以引起公眾關注和認同事件的嚴重性。

指控簡單直接，民眾易於理解

與通俄門事件的複雜程度相比，民主黨人認為特朗普在最新一宗政治風暴中所面對看指控顯得簡單易懂：拒絕按照法律規定向國會提供情報官員接獲舉報人士的報告內容，加上他可能以美國的軍事援助為籌碼，要求外國政府調查自己潛在競選對手的不利消息。民主黨希望這些指控足以令一直無意拉特朗普下台的民眾一改立場，認同國會有必要進行彈劾調查。

民主黨佛蒙特州（Vermont）議員兼國會情報委員會成員韋爾奇（Peter Welch）表示，新指控非常清晰，民眾亦容易明白特朗普行為不當的所在，因此改變大家的立場。

特朗普上台後曾經捲入多宗具爭議事件，但其地位一直穩固。（路透社）

「國家安全」具說服力

特朗普利用國家安全，要求盟友實現自己政治目的的做法令不少温和派民主黨人決定支持彈劾調查。他們很多都不是出身於政治生涯，而是由軍方或情報部門轉戰政治舞台，即使他們所屬州份本身或支持特朗普，但以國家安全問題掛帥，始終算是出師有名。來自內華達州、曾反對彈劾的議員霍斯福德（Steven Horsford）和蘇西．李（Susie Lee）在聯合聲明中表示，這些指控內容非常嚴重，反映特朗普以國家安全作為濫權的工具。

烏克蘭總統澤連斯基被問到是否遭特朗普施壓，強調

佩洛西改變態度成關鍵

佩洛西改變立場可謂最為重要。特朗普上台後，她一直是反對彈劾的重要人物，指彈劾隨時賠上民主黨在眾議院的大多數地位，以及為特朗普連任「助攻」。即使佩洛西對特朗普深感不滿，但她不認為全國公眾會支持正式進行彈劾調查，反而傾向在2020年大選前透過國會不同委員會「追擊」特朗普，惟黨內左翼勢力早已對她缺乏「進取」感到不滿。

不過隨着舉報事件曝光，佩洛西與其他立場較為保守的民主黨人都認為，這次事件足以引起社會共識，為他們提供足夠政治「子彈」，她在9月24日一個論壇上表示：「我們不會要求外國政府協助美國的選舉。」

對於民主黨人而言，特朗普多次極爭議的行為都避開責任問題，令他有恃無恐地要求澤連斯基調查拜登父子。來自侯斯頓的議員弗萊徹（Lizzie Fletcher）認為，特朗普承認這些行為反映了他如何濫用權力和民眾對總統的信任，因此贊成眾議院有必須盡快進行調查，甚至隨時準備運用彈劾權的可能。

美國眾議院議長佩洛西一直與特朗普不和，但她本身並不傾向彈劾對方，直到這次烏克蘭問題上才令她改變立場，決定支持展開彈劾調查。（路透社）

民主黨內部問題左右勝算

佩洛西的政治算盤和民主黨在搖擺州份的憂慮，令眾議院一直沒打出彈劾的牌，佩洛西8月在一個黨團內部電話會議曾表示，直到白宮令他們別無他法下才會走到彈劾這一步，現在他們終於等到機會來臨。可是該黨內部近期糾紛不斷，因此他們在處理調查方面如何團結就惹來外界質疑。例如由誰主導調查，以及調查深度等仍是個謎。

共和黨在1998年對時任總統克林頓（Bill Clinton）展開彈劾調查，最終在參議院表決時不獲通過，令該黨在隨後的中期選舉表現慘淡，有分析認為民主黨在新一輪彈劾風暴中遇到同一結果。假如白宮公開特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的對話不像預期般充滿「爆炸性」，民主黨如何拆解局勢，將是一大挑戰。