突遭彈劾調查　特朗普對華貿易戰立場會否更強硬

美國眾議院開始啟動對特朗普（Donald Trump）的彈劾調查，這意味着特朗普今後一段時間很大一部分心思將花在應對民主黨調查身上。 這對於同一時期開展的中美貿易談判會有什麼樣的影響？在國內磕磕絆絆的特朗普，面臨2020年連任競選，究竟會以強硬的姿態應對貿易戰，以此中和國內的弱勢，向選民樹立強力領導形象，還是會以和解的姿態化解外部貿易爭端，轉移國內視線，服務於自己在國內的政治利益？

繼通俄門後，特朗普再次遭遇新的調查干擾。（AP）

眾議院啟動彈劾調查，不等於特朗普被彈劾，只有眾議院通過詳細列出彈劾指控的彈劾條款（article of impeachment）後才算被正式彈劾，然後再由參議院全體議員在最高法院首席大法官的監督下進行審訊。如果有至少三分之二的參議員（69位）認為總統有罪，特朗普才會被解職，由副總統接替。這樣一個過程大概需要2至3個月的時間，甚至更長。在此期間，特朗普必然會全身心專注國會，升級對民主黨政治迫害的指控，以及聯合共和黨議員為自己辯護，抵制民主黨人推動的彈劾案。

民主黨推動彈劾條款的過程中，特朗普還要應對和中國的貿易戰。這場貿易戰怎麼打，或者貿易談判如何開展，一定程度上也取決於特朗普和民主黨之間的黨爭激烈程度。

雖然美國《憲法》對國會彈劾的程序有既定的設計，但實際操作起來又有很多複雜因素，尤其是法律上的模糊空間往往會被「政治」填充。這就意味着美國兩黨黨爭會更趨激烈化。

在對華貿易戰問題上，民主黨對特朗普持支持態度。這是特朗普和民主黨之間少有的共識。如果特朗普想要和中國達成短期協議，必然會招致民主黨人的反彈。民主黨人一直擔心特朗普和中國達成某種背後有損美國利益的交易。所以，特朗普在貿易談判中的任何讓步，都會被民主黨拿來當做把柄。

當然，中美貿易戰的走向也伴隨着特朗普內政危機的演變。當民主黨加大國內政治審查或制衡的時候，特朗普就會轉向外交，注重在朝鮮半島問題上的和解，與此同時化解同中國的貿易爭端。只不過，在美國國內極端保守勢力的推波助瀾下，特朗普通過個人政治利益的評估，頻繁轉變對華貿易戰姿態。

中美貿易戰如何演變一定程度上也和美國國內政治鬥爭有關。（Reuters）

表面上看，特朗普打貿易戰是為了讓美國製造業迴流，將美國就業帶回國，也是為了迫使中國改變一些不公平的貿易舉措或政策，更是為了極端保守派所期待的那樣，遏制中國在技術、經濟和軍事領域的全面崛起。除此以外，特朗普還有另外一個「方便」的目的，那就是通過打貿易戰的方式轉移國內視線，緩解內部執政壓力，並通過包裝中國威脅樹立自己的領導地位，進而鞏固自己的選民。

另外，民主黨的彈劾調查也繞不開中國聯繫。

對於目前民主黨的調查，白宮已經準備了兩個反擊方案，一是公布特朗普和澤連斯基的通話記錄，二是調查這份通話的泄密者。白宮懷疑泄密者是出於政治歧視，公布不利於特朗普的黑料，從而惠及民主黨人拜登（Joe Biden）。美國主流媒體甚至呼籲，為了公平起見，民主黨也應該調查拜登父子的國外商業利益，甚至可能要深究特朗普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）在烏克蘭的類似聯繫。

其中，朱利安尼一直協同前白宮戰略師班農（Steve Bannon）和美國調查新聞記者、保守派作家施維澤爾（Peter Schweizer）一直以來都支持對拜登家族在中國及烏克蘭的商業活動展開調查。特朗普競選團隊似乎也有意將拜登這方面聯繫放大，視其為對中國軟弱的領導人。

所以，為了反擊民主黨人的彈劾指控，特朗普也可能更多地挖掘拜登的中國聯繫，並將自己繼續包裝為對華強硬的領導人。

無論彈劾案如何推進，或最終是否通過，這都將為特朗普任期留下抹不掉的印記，甚至可能定義特朗普的總統任期。任何一個總統，一旦被彈劾，無論成功與否，都會被寫入歷史。這對於自我和自負的特朗普來說，也算是一種恥辱。所以，他肯定會想法設法攻擊民主黨的調查。手法和前兩年應對民主黨通俄門調查的手法不會有大的區別。

不過，如果因為彈劾過程而傷及選情，這才是最不划算的。分析認為，共和黨控制的參議院最終不可能通過彈劾，所以，特朗普及其周圍競選團隊肯定會將重點放在大選。這樣的話，特朗普依然會從大選的視角看待中美貿易戰，究竟何時達成貿易協議，達成什麼樣的貿易協議，最終也取決於這方面的考量。