美國軍火商被制裁效果不佳　中國的用意到底為何

中國外交部發言人耿爽9月25日在主持例行記者會上再次譴責美國向台灣銷售軍火，是違背自身做出的承諾。

耿爽說，事實充分證明，美方向台灣出售武器嚴重違反中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，違背美方自身作出的承諾，嚴重損害中美關係。

此前7月9日，美國國務院批准台灣出售約22億美金的軍事武器，這筆交易涉及108輛「M1A2T 艾布蘭」（Abrams）坦克、250枚針刺飛彈（Stinger Missiles）和相關設備，是特朗普（Donald Trump）上任後對台軍售金額最高的一次。

中國外交部發言人耿爽強烈的譴責美國對台軍售的行為。（中國外交部官網）

中方在7月15日就宣布了對美的反擊方式。中國外交部發言人耿爽表示，美方向台灣出售武器損害了中國主權和國家安全，中方對參與售台武器的美國企業實施制裁將言必信、行必果。

消息一出，立即引起熱議。部分輿論認為，不少美國軍工企業在中國廣闊的民用市場進行產品銷售，獲取利潤。中國的制裁對這些企業的在華業務會造成一定的影響。但另一部分輿論認為，美國軍工聯合體幾十年前就已經禁止對華銷售武器，雙方並沒有武器貿易的往來，在這樣的情況下，中國的制裁效果會大打折扣。

那麼，中國對美國軍火商的制裁到底有沒有效果呢？

目前，在美國排名前五軍火商分別包括洛歇·馬丁、波音公司、雷神公司、諾斯羅普·格魯曼和通用動力。五個公司中，洛歇·馬丁參與了對台軍售，向台灣出售了F-16V戰機，而通用動力與雷神公司也分別向台出售了M1A2主戰坦克和「毒刺」導彈。

先來看洛歇·馬丁在華業務的情況。洛歇·馬丁是全球最大的軍火承包商，也是美國5大軍火上市公司之一。該公司主要產品為航空航天製造、 軍用運輸機、戰鬥機、偵察機、火箭與導彈、衛星。

洛歇·馬丁在中國確實有生意往來。例如2013年洛歇·馬丁在中國南部沿海建造10兆瓦特小型熱能轉換站；2014年與中國國家核電技術公司簽訂合約，幫助中國建造下一批核電站，並承諾在2017年前為中國建造完成核反應堆冷卻劑系統等。

但從洛歇·馬丁全球營收的份額看，這樣的合作佔額較「小」。在洛歇·馬丁的年度營收中，有近90%直接和軍火相關，其中，洛歇·馬丁在美國本土的營收佔其全球總營收的71.8%，接近四分之三，歐洲佔10.5%，亞太市場（包含中國）的營收僅佔9.82%。從以上數據足以顯示，洛歇·馬丁主要是服務美國本土軍火市場的需求，在華業務比重較少，即便受到中方的制裁，也不會對其營收造成衝擊。

美國批准對台軍售的決議，讓台灣總統蔡英文十分喜悦。（台灣總統府官網）

雷神公司和通用動力看似與中國 「毫無瓜葛」，但也有着不少業務往來。例如，雷神向中國銷售飛機發動機、在中國11個城市供應2,500部自動扶梯和電梯。通用動力在深圳有一家合資公司——通用動力（深圳）有限公司，與中國國電、中國南方電網、中國中鐵、中國鐵路、中國鐵通、中國石化、中國人民銀行、中國聯通、新城控股、保利地產等都有合作。

但是放到營收和業務份額來看，雷神世界各地營業額約為200億美元，其中超過90%來自美國的國防合約，而通用動力的主要業務範疇也是為美國軍隊和它的盟國提供輪式裝甲戰鬥和戰術車輛；為美國海軍提供船隻設計、建造和支持潛艇和水面艦艇等，而非電力。

不難推斷，雷神和通用動力的在華業務在其總業務份額中佔比不大。《紐約時報》的一篇報道客觀地指出實情，任何來自中國的制裁都不會影響美國防務合同商的武器生意，這是因為美國的軍火商早就不賣武器給中國了。

既然效果不佳，為何中國會有此舉動？

分析認為這既是中方象徵性的反擊舉措，也是他們給予所有美國軍火商的嚴重警告。雖然此次參與對台軍售的三大軍火商在華業務並不多，但美國軍火商中還有不少企業在中國有着較多的業務，波音便是最大的例子。波音公司 60.04% 的收入來自於商用飛機，防務、空間及安全和全球服務業務佔收入比例分別為 22.94% 和 16.83%。

在商用飛機這塊，中國市場已經成為波音的最大市場， 該國國內幾乎所有的航空公司都是波音的客戶。目前，波音生產的民機中，每4架就有1架是交付給中國的航空公司。

在波音公司2017年財報中，波音934億美元的年度營收裏，美國本土市場收入佔比45%，歐洲約為12%，中國市場收入佔比13.61%，達到119億美元，比2016年度增長了16%。可以看到，中國市場對波音商用飛機的業務扮演着較為重要的角色。

中國此次對三大美國軍火商發出制裁的決定，極有可能就是要警告和提醒這些在華有着較多業務的軍火商。在對台軍售上，中國有這一條不可逾越的紅線，美國各大軍火商必須小心謹慎，千萬不要想「吃中國的飯砸中國的鍋」。