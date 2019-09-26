汽車關税仍未談妥　安倍為何便與美國簽署貿易協議？

日本首相安倍晉三9月25日與美國總統特朗普（Donald Trump）在聯大會議期間舉行會談，雙方就締結貿易協定達成最終協議。美國貿易代表辦公室稱，日本將撤銷或削減價值約72億美元的美國農產品關税，開放市場。協定文件完成法律上的審查將晚於簽署，經國會批准後，最快於年內生效。

對此，安倍強調：「若協定生效，兩國經濟關係將得到發展。對兩國而言是雙贏的關係。」特朗普稱，這是面向公平互惠貿易的「重要一步」。

從協議內容來看，美國產牛豬肉、小麥、部分乳製品以及葡萄酒關税都將逐步降低，外界關注的大米，則擬不設定免税額度。可以說，特朗普政府要求的「日本多進口美國農產品」訴求基本得到滿足，但日本關注的汽車關税問題，並沒有得到美國方面免除關税的承諾。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）只是稱：「現階段不打算對日本車加徵關税。」未來美國是否在汽車問題上「為難」日本仍不確定。

2018年9月26日，美日發表聯合聲明稱兩國將啟動貨物貿易協定談判。2019年4月17日，美日正式啟動貿易談判的首輪磋商。相比於打了一年半時間仍沒有見分曉的中美和美歐貿易戰，美日在將近半年的時間裏就達成貿易協議，是非常迅速的。

為何在如此之短的時間裏，日本願意與美國簽署協議？20世紀80年代美日貿易戰時，日本向美國妥協，達成「廣場協議」，自此，日本經歷了「失落的20年」。如今，日本迅速與美國達成協議，並且在關鍵的議題——汽車上，美國並沒有放過日本。這些都讓人懷疑：日本是又與美國簽署「不平等協議」了嗎？

對於與美國雙邊貿易談判，安倍政府一開始是拒絕的，而是謀求與特朗普政府繼續推進跨太平洋夥伴關係協議（TPP，特朗普上台後退出該協議，日本等11國達成協議，名為「全面與進步跨太平洋夥伴關係協議，CPTPP）。安倍趕在特朗普上台前與之會晤、2018年4月他訪美，一個重要的話題就是力勸特朗普回到TPP上來。2018年8月，時任日本經濟再生大臣茂木敏充與萊特希澤會晤時，日本還在要求美國重返TPP。

為何才一年的時間，日本就從拒絕與美國談雙邊貿易談判變成了與美國達成貿易協議的一方？這期間發生了什麼？

拖延的同時壯大自己

2018年9月是美日貿易談判的節點，也就是這次特朗普與安倍的會晤，雙方同意展開貿易談判。此時的安倍手裏有了一些籌碼。

CPTPP於2018年12月30日正式生效，該協議沒有美國，但它包含11國，是一個佔全球GDP13%、擁有超5億人口的新經濟圈。同時，日本與歐洲在2018年7月簽署經濟夥伴關係協定，這一協議共覆蓋6億多人口，佔全球GDP總量的28%，貿易總量佔全球貿易總量近4成，被稱之為全球最大的自由貿區。

有CPTPP、日歐經濟夥伴關係協定等多邊機製作為依託，日本在應對美國時顯然已經有了底氣，甚至可以說是有了籌碼。特朗普政府所關注的農產品問題，按照CPTPP和日歐經濟合作協議，日本與協議成員國之間的關税逐步降低，美國對日本出口的農產品就缺乏了一定的競爭力。僅以牛肉為例，根據CPTPP，日本牛肉的進口關税將初步從38.5%下調至27.5%，並最終在2033年下調至9%。而被排除在該協議之外的美國牛肉對日本出口則維持38.5%的税率。

特朗普上台後便推翻了TPP。（Getty）

特朗普多次表態要與日本談農產品問題，這是他的「軟肋」。安倍深知這一點，手握籌碼之後再與美國談判，不至於陷入完全被動的局面。

收窄談判內容

按照2018年9月美日發表的聯合聲明，雙方提到要「儘快完成日美貨物貿易協定並進入服務貿易談判」。2019年2月，萊特希澤首次提及與日本進行日美貨物貿易協定談判時，提到將匯率條款放入談判之中。

但日本並不主張把匯率條款放在這一談判之中，而只把汽車、農產品等貨物作為降低關税的談判內容。之後的4月，日本財務大臣麻生太郎和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）會談，雙方討論了匯率政策問題，但未能達成共識。

自此之後，日美着重以貨物貿易談判為先。從雙邊貿易情況來看，貨物貿易中，日本有優勢，美國則在服務貿易中佔有優勢。而在貨物貿易中，日本和美國分別在汽車和農產品上各有優勢，雙方在談判中都有制衡彼此的籌碼。

安倍不在農產品問題上對美國全面妥協有選舉的考量。（Getty）

美國急於推進與日本在農產品上達成協議，日本雖答應，但裏面仍有日本的「心思」，日本進口的美國農產品關税不會下調至CPTPP水平之下。比如，根據協議，日本進口美國牛肉的38.5％關税將分階段降至9％，維持了CPTPP夥伴一樣的税率。再比如，該協議生效後，日本五到七年內取消對美國葡萄酒的關税，與美國未退出TPP前，原定取消葡萄酒關税的時間表相差無幾。

也就是說，日本給予了美國CPTPP的條款，並未真正作出更大的讓步。

日本在1980年代與美國的貿易戰中損失慘重，30多年後，美日之間又經歷一場較量，日本必然要考慮如何重蹈覆轍。更何況，全球化成為大勢的情況之下，美日關係也在經歷調整，這些給了日本輾轉騰挪的空間。

加之特朗普個人的選舉訴求、看重短期效果等等，安倍已經學會「管理」特朗普，他在取得對方歡心的同時會盡量維持自己利益的最大化。用他自己的話說，「君子豹變」，安倍看似軟弱，實則有自己的一套應對策略。