彈劾特朗普：民主黨佩洛西的一場戲

美國司法部周三（9月25日）公開特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）備受爭議的電話對話摘要，清楚顯示特朗普要求澤倫斯基「幫個忙」去「看看」拜登與其兒子的事；同時，白宮早前不願通告國會的相關告密者投訴文件，也送交國會兩院情報委員會查閲，並有可能在周四（9月26日）全面公開；加上有關告密者已表明或願意到國會作證。可見民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二（9月24日）宣布啟動「彈劾調查」後，這次「通烏門」似乎將是好戲連場。

「通烏門」確有可疑

就已知事實而言，特朗普確實有利用對烏援助作為打擊民主黨政敵籌碼的嫌疑：

7月18日，他通知國防部暫緩對烏克蘭約4億美元的援助，但有關援助早得國會通過。

7月25日，他與澤倫斯基通電話。澤倫斯基大拍特朗普馬屁，指後者是其政治上的「偉大導師」，又聲言他「不止100%而是1000%」同意美國對烏克蘭「非常非常好」，而且雙方關係中只有美國一方在援助烏方，而非「互惠」。

澤倫斯基在聯合國大會周邊與特朗普會面，在後者「陪同」之下，向媒體澄清沒有受到壓力。（路透社）

正當澤倫斯基承諾加大購買美國軍備，似乎想要藉此討好特朗普之際，特朗普就突然說「我想要你幫我們一個忙」，並請求澤倫斯基調查一家曾參與「2016年俄國黑客入侵民主黨伺服器」相關調查的公司，以及拜登父子的事，並說其私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani）與司法部長巴爾（William Barr）會與澤倫斯基跟進事件。

8月初，根據《紐約時報》報道，朱利亞尼曾到西班牙與澤倫斯基的代表會面。同時，與特朗普素有不和的國家情報總監科茨（Dan Coats）離任換上馬圭爾（Joseph Maguire）署任。同月12日，有情報部門的告密者就「通烏門」相關事宜發出投訴，情報機構檢察總長阿特金森（Michael Atkinson）認為投訴內內可信且緊急。此投訴依法該向國會通報，卻受馬圭爾引述「上級指示」攔阻。

至9月11日，在澤倫斯基疑向民主黨人對朱利亞尼的行徑表示擔心後，特朗普政府決定對烏克蘭發放緩助。

從以上種種事實的時間順序可見，外界的確有理由質疑特朗普利用美國政府的對烏援助為籌碼，企圖逼使烏克蘭政府為自己2020年總統大選的可能政敵拜登搜尋黑材料。

啟動彈劾調查：佩洛西的挫敗？

在任何正常的美國政治環境之下，這件涉嫌通外的事絕對值得深究，甚至引發彈劾；可是，對上善於打「人民對抗政客」選戰牌的特朗普，民主黨若高舉彈劾旗幟，很可能會弄巧成拙，重蹈20年前共和黨彈劾前總統克林頓的覆轍。

縱橫政壇42年的佩洛西，又豈不明白危機所在？因此，由2019年重掌眾議院議長大權以來，她就一直強調要彈劾特朗普必先有跨黨派的共識，更不惜為彈劾等爭議與由紐約眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱「AOC」）為代表的民主黨進步派在媒體上互相對罵嘲諷。直至上週日（9月22日），AOC仍在社交媒體上向佩洛西開火，指「民主黨不願彈劾特朗普」是比「特朗普犯法行為」更嚴重的「國家級醜聞」。

然而，「通烏門」事件不斷發酵，特朗普對於他與澤倫斯基談及拜登一事更直認不諱。到周二（9月24日）前段，已有超過150位民主黨國會議員公開表示支持彈劾。政治風向大轉，佩洛西也不得不為避民主黨內部分裂浮上枱面，而改變立場，宣布對特朗普展開「正式彈劾調查」。

有美國政治記者就形容，雖然佩洛西義正詞嚴的譴責特朗普「背叛總統誓言、背叛我們的國家安全、背叛選舉公正」，不過她臉上表情似較平日頹喪，相信是出於她最終不得不向黨內進步派低頭的這一件事。

「彈劾調查」是空談？

不過，「薑，還是老的辣」，佩洛西這一招「彈劾調查」可算是進可攻、退可守、安內又攘外的政治劇本。

首先，其實早在9月13日，眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）已將其對特朗普的調查，形容為「彈劾偵查」（impeachment investigation），與佩洛西口中的「彈劾調查」（impeachment inquiry），只有一字之差。

其次，雖然佩洛西指示眾議院6個委員會正式開展彈劾調查，並將他們認為特朗普最值得彈劾的案件交換司法委員會，由後者決定會否就此提出彈劾案，再交送眾議院大會；不過這些委員會本來就一直在調查特朗普，而如果他們的調查真有重大發現，他們也定必會走上試圖彈劾的路線。因此，佩洛西展開「正式彈劾調查」的說法，只是為民主黨的調查「正名」而已，於現實毫無改變——試問若佩洛西堅拒「彈劾」一語，眾議院的民主黨人就會放棄追查「通烏門」一事嗎？

其實，佩洛西說完「彈劾」一語後，眾議院沒有通過任何相關的決議，也沒有對委員會新增任何權力或提供額外資源。說穿了，這只是為宣傳、為搶眼球、演給媒體與公眾看的一場戲而已。其目的也非常明確：一是要安撫黨內進步派，二是要向支持彈劾的民主黨選民交代。

然而，公開的言論背後，佩洛西早已留有一手。

進可攻、退可守的政治手段

從上文「通烏門」的簡述可見，此醜聞明顯比長達400多頁、結論不明、角色繁多的「通俄門」更容易宣傳讓群眾明白，的確不失為攻擊特朗普的有利材料。因此，以「彈劾」爭議將此事炒作，也未必是壞事。

可是，對上公關手段了得的特朗普，弄巧反拙的機率甚高。因此，佩洛西就故意沒有將「彈劾案」集中在「通烏門」一事上炒作，而是將焦點分散到6個委員會的不同案件之上。如果「通烏門」發酵對特朗普不利，佩洛西當然可將焦點重新集中；然若「通烏門」後勁不繼，甚至對民主黨選情造成負面影響，她也可以將「通烏門」混雜在各個委員會各項細節極多的複雜調查之中，讓公眾逐漸遺忘「通烏門」此事，並以繁瑣的細節淡化整個彈劾調查的新聞熱度。

雖然佩洛西自暑假以來甚少登上國際媒體頭條，不過大家不要忘記本年年初她在「聯邦政府停擺」爭議中逼得特朗普不得不退的歷史。這個年屆79歲、身材瘦弱的老孃子，要玩起政治把戲來，依然是一個難纏對手。