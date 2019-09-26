安倍「管理」特朗普的手段愈發嫻熟

9月25日，在紐約參加聯合國大會的日本首相安倍晉三與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤，一如外界的預期，雙方簽署了美日貿易協議。

安倍在記者會上表示該協議是日美兩國的雙贏，「日美還在引領今後時代經濟的數碼貿易準則上達成一致」，「此次協議不僅能推動我國經濟發展，還將對基於自由公平的世界經濟的發展起到巨大作用，具有十分重大的意義」。特朗普則表示，與日本達成的協議對於美國農戶是「一項巨大勝利」，「將給美國農戶和畜牧業者帶來龐大的利益」。

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單論該協議本身，主要削減了兩國之間工業品和農產品的關税。日本按美方請求降低對美國農產品的進口關税，具體到各方最關注的牛肉及乳製品貿易，日本將分階段調降目前對美國牛肉課徵的38.5%關税，預計2033年4月時調降到9%。至於日方一直要求美方取消汽車關税的訴求，則僅在協議中以「擱置汽車關税」的表述得到展現。

2018年3月，特朗普以「妨害國家安全」為由，宣佈對鋼鐵和鋁產品分別加徵25%和10%的關税，且在對主要盟國提供豁免之餘，未豁免日本。同年5月美國再針對進口汽車是否「威脅國家安全」發起調查，幾經周折後，特朗普將於今年11月做出是否對進口汽車加徵25%關税的決定。 過去一年間，雙方數次會談的核心皆在於美國希望日本放寬農產品市場的進口門檻，而日本希望避免美國對日本汽車加徵關税。

在當天的聲明中，兩位領導人都稱這是新貿易協議的「第一階段」，特朗普承諾「在不久的將來，我們將達成更多」，另據日本共同社援引外務大臣茂木敏充的話稱，特朗普向安倍表明，將不對日本產汽車及相關零部件加徵關税，而是維持在當下向乘用車徵收2.5%，向客貨車徵收25%的關税水平。

不乏有人認為，在這輪貿易談判中，特朗普「搞掂」了安倍，憑着汽車關税威脅，讓日本做出了讓步，對美國農產品打開了大門，而白宮卻依舊手握汽車關税這張牌，隨時可以再威嚇東京。

然而事實上日本損失的並不多。涉及農產品的關税調低，日本早在美國奧巴馬政府時期便已經準備在「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的框架下，對美國農貿品敞開大門。而今「美日第一階段協議」所確定的農產品貿易條款也是按TPP簽訂國的水準徵收。雖然沒有拿到美方對汽車關税的書面承諾，但按照協議中「擱置汽車關税」的表述，這最多算是「未有斬獲」。

安倍首相所言「雙贏」是符合事實的。對美國而言，特朗普未做任何讓步就獲得了可被稱作「巨大勝利」的協議，白宮自然是滿意的。而對日本而言，雖然在貿易條款這「戰術層面」有少許割讓，但亦藉此於「戰略層面」確保了日美關係的穩定。

特朗普的關税攻勢面向全球，相對於歐盟與美國在貿易及科技領域懸而未決，盟友關係持續受損的情況，又或是加拿大和墨西哥縱然達成貿易共識，卻未能獲國內通過，且相互間關係受損的情況，安倍政府速戰速決，通過按TPP水平徵收美國農產品關税的「讓步」，幫特朗普營造了「巨大勝利」的形象，確保白宮這一階段不會再對日本發難，可謂識時務而果決。

其實過去兩三年來，安倍從特朗普2016年甫一勝選便赴美與之見面開始，逐步摸索與之相處的模式，彼時他在日本參議院跨太平洋夥伴協定（TPP）特別委員會中，曾語重心長地引述《周易·革卦》中「君子豹變」的典故，表示為了國家和國民，可以丟掉面子，這才是作為領導人應有的姿態。如今他已經可以愈發嫻熟地「管理」特朗普，相較於美國與其他各盟國的關係，日美關係一直維持在十分穩定的狀態。

安倍即將成為日本二戰後任職時間最長的日本總理，且當下的民意支持一直高企不下。（Getty）

詼諧地講，安倍如今「管理」特朗普的方式，就像是在管理一位情緒多變、自私而好面子的男朋友。這位「男朋友」會時不時地鬧一鬧情緒，挑動原本無事的二人關係，而安倍總是懂得安撫他、哄勸他、誇讚他，並且在眾人面前給足他面子，乃至適當好似「承認錯誤」一般認同這位「男朋友」的說辭，予以讓步。

安倍就是看明白這一點，所以是所有盟友裏將特朗普管理地最好的。因此在為期一年多的美日「第一階段」談判過程中，日本表面上是美國佔盡便宜，但其實也滿足了自身的「戰略目標」。

此時再考慮到近兩年來日本在日中關係、日歐關係、日本東盟關係等領域長足的收穫，令諸盟國頗感棘手的特朗普政府如今也被安倍安撫，這無疑為安倍積累了大量民意支持，亦為他推動其他更為重要的的國內政治目標提供了穩定的外部環境。

念及於此，又還有誰能小覷這位「豹變君子」呢？