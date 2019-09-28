加速部署第六代戰機　俄羅斯力保「全球第二軍事大國」地位

在2019年9月下旬，俄羅斯防長紹伊古（Sergey Shoygu）有關俄軍「不需要航母，只需擊沉航母的武器」的發言，讓很多觀察家和分析人士都第一時間想到俄軍唯一一艘航母「庫茲涅佐夫」號2018年11月遭遇浮動船塢事故，甲板被吊車砸中，以致滯留船廠至今。 儘管俄方這一系列講話在於強調其精兵簡政，提高效率的一面，外界卻也難免會產生「俄軍能效低下」的感想。 但在軍事觀察人士眼中，俄方即便軍費有限，導致裝備升級、更新難以及時迭代，仍在不失時機地推動新型前沿裝備的研發與應用。這一點同樣不容忽視。

也就在9月下旬，英國《簡氏防務週刊》已披露了俄羅斯國防部計劃於2024年在南部與西部軍區各組建一支裝備蘇霍伊S-70「獵人」型（Sukhoi S-70 Okhotnik）隱身無人攻擊機部隊的計劃。由於在2019年8月上旬時，俄軍的初步計劃仍是「2025年時接收S-70」，因此，這一安排與調整就顯出了俄方似乎已經加快了研發的步驟。

其實，自得知S-70開始研發的消息後，不少歐美權威媒體根據得到的情報，已經逐漸認定S-70可能不僅僅是「無人機」這麼簡單。法國《航空航天》雜誌在2015年甚至用「超越Su-57」來評價這一機型。

在2019年1月塔斯社的一次報道中，採訪記者得知Su-57上已安裝了S-70使用的通信設備，Su-57和S-70的測試與研發也是並行展開的。至此，俄軍試圖讓無人戰機與有人戰機混編並共同執行任務的意圖就逐漸明晰。而此前俄羅斯媒體披露的「俄六代機的部分機載設備已開始在Su-57搭載測試」的情報更顯示出S-70的實際身份。

畢竟，S-70戰機在立項之初就綜合了米高揚設計局「鰩魚」無人機、雅科列夫設計局的「突破」無人機等項目的技術優點，其電子設備、人工智能技術和自動化技術的集成度相對較高，因此，它不僅僅是俄羅斯推出的「第六代無人戰機」，俄方甚至稱其為「俄羅斯第六代戰鬥機的原型」。在世界各國對「六代機」仍語焉不詳之際，俄羅斯就閒庭信步地將這一先進裝備推了出來。

對很多軍事觀察家們來說，他們對作戰無人機的印象還停留在美軍的MQ-9之類的裝備上，事實上，法國的「神經元」、美國的RQ-180等機型已基本接近戰鬥機規格。（Getty）

必須承認，「六代機」對於世界各大軍事強國仍有些「噱頭」的成分，譬如中國對此就罕有情報，只有部分軍事觀察家將瀋陽飛機設計研究所在2018年初步完成原型試製首飛的「暗劍」無人機視為「世界最初的六代原型機」。

在軍事航空工業發達的美國，美國海、空軍也僅僅在2018年中放出粗略情報，稱「美國空軍和海軍分別在開發適合自身的六代機」。其中美國空軍分別在2019年、2020年和2022年為該項目申請了5.04億美元、14億美元和31億美元的研究經費，並計劃在21世紀30年代見到成果。美國海軍的F/A-XX計劃也與之類似。

至於在第五代戰鬥機時期毫無建樹的歐洲，英、法、德三國的提出的兩個研發計劃也相當漫長。法德合作的雙座重型戰機計劃要到2030年至2040年間完成計劃；英國的「暴風」方案雖已責成英國航空航天系統公司（BAE）牽頭研發，英國政府也斥資26億美元，但該方案也要到2035年前後才能見到成果。

相比之下，S-70在2024年的入役和投入使用就將使之成為全球最早投入應用的第六代戰機。

儘管在2019年5月、8月的兩次試飛中，外界根據發動機尾噴口等細節發現S-70的初期機型使用着與Su-27戰鬥機同一型號的AL-31F型渦扇發動機。但俄方已經有給S-70改裝Su-57使用的AL-41型發動機的計劃，譬如此後在莫斯科航展期間展示的模型與樣機都揭示了這一點。至此，俄方要強行為該機升級，並使之成為「先進裝備」的用意就很明顯。

而就當前俄軍在空軍領域的裝備翻新來看，S-70的研發與即將入役似乎也在見證俄軍以無人機取代有人駕駛戰機的進程。

也就在9月下旬，俄羅斯海、空軍也已逐漸更換「前哨-R」型及載重最大5噸的「牽牛星-M」（Altius-M）型察打一體無人機，藉以替換逐漸老舊的Su-24MR型高速偵察機。伴隨着米高揚設計局也在S-70試飛後重新啟動了在2012年暫停的「鰩魚」項目，並計劃在2020年試飛第一架重啟後的「鰩魚」。被外界認定軍力萎縮的俄軍可能就正在以更低的成本、更高的效率以及相對更先進的技術來迎接未來的戰鬥。