奧地利提前大選　議會制國家陷選舉「無限輪迴」？

奧地利周日（9月29日）即將進行大選，奧地利人民黨（OVP）在民調中以34%領先，曾是全球最年輕國家領袖、現年33歲的人民黨前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）料將「再度」成為全球最年輕的國家領袖。問題在於：這次他還要跟極右的自由黨（FPO）合作嗎？

五月底早已決定提前大選的庫爾茨過渡政府，被奧地利國會以不信任投票趕了下台，當時他的臨別一句就是：「今天是國會作決定，不過到最後，到9月，人民將會作決定。我很期待。」庫爾茨此話行將被證為正確。

本年5月「人民黨—自由黨」聯盟政府解散的主因，是自由黨的時任副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）被爆曾向自稱是俄國鉅富繼承者的女子提議作利益輸進交易，更有錄影片段為證。庫爾茨雖然是與極右「浮士德交易」的始作桶者，不過民眾都將責任歸咎於自由黨，而非庫爾茨本人，因此其人民黨的支持度由始至終並無大變。只不過其「透過合作『馴服』極右」的歐洲典範，也在政府解散一刻破滅。

５月政府解散後，選民繼續支持庫爾茨。（路透社）

庫爾茨「右左逢源」的選擇困難

有趣的是，周日的大選結果似乎難以為國會議席的權力分配帶來大變，人民黨固然將是聯盟政府的「大哥」，然而要找誰當「小弟」卻極傷腦筋。

目前，極右自由黨的支持度依然維持在20%左右，與傳統中間偏左的社會民主黨（SPO）不相上下，而綠黨崛起獲12%支持，另有自由派政黨「新奧地利自由論壇」（NEOS）的8%。

照此等分佈，庫爾茨的聯盟政府有三大選項，各有利弊。一是重新與自由黨結盟，不過如果兩黨再次合作，他朝自由黨再度爆出醜事，庫爾茨就不得不為此負責。二是與綠黨及NEOS組成三黨聯盟，不過此聯盟各黨政策主張大相逕庭，穩定性成疑。三是由中間偏右的人民黨與社會民主黨組成大聯盟政府，不過今日社會民主黨的支持一直被綠黨蠶食，加入政府當「小弟」也許會重蹈德國社會民主黨被邊緣化的覆轍，因此成事機會不大。

在2017年大選期間，移民議題熾熱，庫爾茨也大舉右傾打反移民牌，試圖搶奪自由黨支持。如今，環保議題卻是人民關注重點，雖然庫爾茨仍在使用「一個會說我們語言的男人」等右翼選舉標語，不過與綠黨試探合作可能似乎是勢在必行。

最奇怪的是，無論是綠黨領袖哥格勒（Werner Kogler），還是自由黨領袖赫費爾（Norbert Hofer），都以阻止人民黨與對方合作為一大選戰目標。

雖然庫爾茨如此「左右逢源」，不過要「二擇其一」也需極多背後的討價還價。幸而，正如一位奧地利學者所言，「庫爾茨是出色的表演者，是專業公關機器，不過卻沒有原創的政策內容」，而綠黨領袖哥格勒也指「庫爾茨有很多不同臉孔」，如此不緊抱意識形態的政治素質，似乎可讓奧地利逃過組不成政府的命運。

「議會制」與「穩定政府」的裂痕

可惜，其他議會制國家就沒有這樣的運氣：如今左翼右翼各有三個政黨的西班牙因政府組成失敗，將於11月10日進行四年內的第四次大選；9月17日的以色列大選後，任何順利組成政府的拼湊都行不通，雖然總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再被任命嘗試組閣，不過以色列一年之內舉行第三次大選的機會實在不低。

其他不少議會制國家，雖未淪落至不斷大選的「無限輪迴」，也因黨派分裂而造成政府不穩。意大利民主黨（PD）在新政府組成後就馬上分裂；德國的大聯盟政府本年底就要面對社會民主黨可能退出聯盟的危機；英國的約翰遜只領導少數派政府，然而在野黨一盤散沙，也不願提前大選，讓國會陷於完全膠着的狀態。

這些議會制國家若要走出選舉無限輪迴的危機，重新回到穩定政府的路途上，除了放棄議會制外，似乎只能克靈於像庫爾茨一般的政治人物出現，一方面要有吸引選民支持的政治魅力，另一方面卻要沒有沉重的意識形態包袱，如此方能透過靈活的跨黨合作來掌權。其中荒謬處是，在今天意識形態多元而各走極端的世局下，曾被視為民主體制範本的議會制要穩定運作，卻要依靠特定風格的政治人物。到底是人重要，還是制度重要？