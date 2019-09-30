彈劾特朗普民意擴大　共和黨人會否倒戈？

自眾議院各大委員會開始啟動對美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查以來，美國民眾和驢象兩黨對彈劾調查的支持度也在變化。尤其是將來對可能的彈劾條款有「審判權」的參議院當中共和黨人的態度，自然是輿論關注的焦點。理論上講，國會要想通過該彈劾案，至少需要69名參議員認定特朗普有罪，之後特朗普才會被解除總統職務。

假定所有民主黨聯邦參議員支持彈劾投票的情況下，至少需要20名共和黨參議員支持，彈劾案才能獲得通過。去年離任的前資深共和黨參議員弗萊克（Jeff Flake）9月28日保守估計，到時候至少會有35名共和黨參議員支持彈劾特朗普。

特朗普上台後，大多共和黨人和特朗普在政治上形成了某種「共生」關係。（VCG）

也即是說，很多參議員隨着時間的變化，會慢慢改變自己的態度。在「水門事件」中，老布殊（George H. W. Bush）及其他一些領導級共和黨參議員最初都是在為尼克遜辯護，但隨着彈劾調查的開展，共和黨慢慢轉變了態度。他們也不希望自己的政治生涯或歷史地位因為彈劾案而徒增污點。

舉報者說白宮試圖掩蓋通話的證據後，美國民眾對彈劾特朗普的態度出現了明顯的變化。多項民調顯示，支持彈劾特朗普的民眾比例在過去幾天顯著上升。

美國諮詢公司Morning Consult在9月27日公布的民調顯示，43%的美國選民認為國會應該開啟對特朗普的彈劾訴訟，這一比例比「通烏門」曝光前一週的民調數據高出了8個百分點。同樣，在共和黨人中，支持彈劾特朗普的比例已經由5%上升到了10%。

目前大多數共和黨參議員都保持沉默，只有賓西法尼亞州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）認為特朗普通話門言行「不合時宜」；猶他州參議員、前共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）認為特朗普言行「令人擔憂」。其他共和黨參議員大多採取沉默或迴避的態度。

原因很簡單，當前尚且難判斷彈劾調查對特朗普和共和黨2020年選情的影響。諸多情形晦暗不明，包括告密者在國會的聽證尚未舉行。很多參議員，尤其是面臨2020年席位改選的參議員，不希望彈劾案影響自己的選情和未來政治仕途。那些以前反特朗普、後來開始和特朗普政府結盟的共和黨人，目前並沒有表態。比如，盧比奧（Marco Rubio）、斯考特（Tim Scott) 、布拉特（Roy Blunt )以及麥凱恩（John McCain）席位的接替者麥薩利（Martha McSally）等人。

尤其是共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）已經成為替特朗普辯護的排頭兵。據美國媒體的爆料，格雷厄姆正在和白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等幕僚密切協調，保證對外公關和辯護的措辭一致性。

佩洛西是當前美國高層對特朗普最大的制衡力量。（AP）

格雷厄姆不認為特朗普在和烏克蘭領導人通話中出賣了美國的國家安全利益。格雷厄姆反而和白宮一樣，將矛頭對準了告密者，稱告密者指控完全是基於官方碎片化的資料。在克林頓（Bill Clinton）彈劾案中，格雷厄姆當時是眾議員，助推了對克林頓的彈劾調查，當時他說推進彈劾議程事關美國最高領導機關的榮譽和誠信。

美國記者兼專欄作家萊昂哈特（David Leonhardt）9月29日在《紐約時報》撰文呼籲共和黨拋棄特朗普。萊昂哈特在文中稱，假如列根（Ronald Reagan）或者艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）這樣的共和黨旗幟性的人物，為了詆毀國內的政治對手，而將一個被俄羅斯威脅的國家之安全置於風險境地，大家會怎麼想？列根將美國稱為「山巔之城」（Shining city upon a hill），而特朗普則將自己的國家稱為「鬼地方」（a hellhole）。

萊昂哈特認為，可能倒戈的共和黨參議員有可能來自那些投票支持希拉里（Hillary Clinton）或其他候選人的陣營。比如，共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）、 穆考斯基（Lisa Murkowski）和沙利文（Dan Sullivan）等人。

美國杜克大學政治領導力中心主任B.J. 魯德爾（B.J. Rudel）9月28日在發表於《國會山報》（the Hill）的一篇評論中稱，等待時間愈久對共和黨損害就愈大。如果現在放棄特朗普，共和黨還有時間圍繞彭斯展開競選，甚至也許可以通過一位新的副總統增加共和黨的吸引力。

從通俄門的調查過程來看，民主黨很容易草率下結論，對特朗普進行有罪推論，但調查結果並未遂民主黨所願。即便特朗普及其團隊方面表現出了接受希拉里黑料的意願，但是最終還是沒有發現切實的證據。

共和黨人可能會以此為依據，反駁民主黨立場，為特朗普辯護。

此次通烏門調查則不一樣。眾議院民主黨各大委員會首先決定彈劾條款的內容，這就涉及到特朗普究竟應該不應該被彈劾。在這個過程中，共和黨人肯定會三緘其口，避免為民主黨的調查增添新料或者士氣，同樣也可避免被保守派媒體討伐攻擊。而且，在華府黨爭嚴重分裂的情況下，共和黨自然會以自保為重，很難跨越黨派界限，鋌而走險。