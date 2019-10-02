金正恩將於10月6日訪華？

就在中國政府迎接建國70周年之際，最高領導人金正恩訪華的話題再次成為了輿論熱議的焦點之一。

10月1日至7日不僅是中國70周年國慶，10月6日也是中朝建交70周年紀念日。此前年9月2日，中國國務委員兼外交部部長王毅在平壤萬壽台議事堂同朝鮮勞動黨中央政治局委員、外相李勇浩舉行會談。並就辦好兩國建交70周年紀念日的活動達成了共識。

王毅的訪問讓輿論開始猜測，朝鮮領導人金正恩會不會在兩國建交紀念活動當天（10月6日）出訪中國？輿論的猜想漫天飛，中國官方的回答更引人遐想。

9月27日，韓國記者在中國外交部的例行新聞發佈會上提問到：「為紀念中朝建交70周年，金正恩委員長是否會訪問北京或者中國的東北地區？」

對此，中國外交部發言人耿爽回答十分微妙。他說：「我能告訴你的是，中朝兩黨兩國保持着友好交往的優良傳統，這有利於維護地區的和平穩定，也有利於有關問題的妥善解決。」

沒有否認，也沒有直面承認，耿爽曖昧不清的回答更讓輿論摸不着頭腦。再加上，韓聯社9月25日援引北京消息人士的話，近期，圖們、丹東等中朝邊境城市加強安保，部分觀點據此推測，金正恩可能近期訪華。

美朝談判受到中美博弈的直接影響。（Getty）

那麼，金正恩到底會不會在10月6日訪問中國？

考慮到近期態勢，金正恩是有在10月6日訪問中國的可能性。韓國駐中國大使館的一名高層外交官向01記者透露，韓國方面預判金正恩在10月6日出訪中國的可能性十分大，為此，該大使館員工以及韓國駐北京記者都選擇放棄了中國十一國慶長假，以此準備金正恩的到訪。

韓國駐華大使館由此推斷並非毫無依據，這是基於美朝關係轉變。

自特朗普與金正恩6月在韓國板門店舉行會晤後，打破了美朝談判僵局，兩國關係也出現了轉機。金正恩在2019年8月致信特朗普，提議舉行第三次朝美首腦會談，並邀請特朗普訪問平壤。

8月9日，特朗普曾在Twitter上宣稱，收到金正恩寫給他的一封「非常美好的信」。9月12日，特朗普曾表示願意在今年晚些時候與金正恩會晤，以便重啟無核化談判，暗示金特會今年有可能成行。

特朗普9月16日更對金正恩邀請的回應也十分微妙，他拒絕評論是否收到過金正恩的邀請。而在被問及是否願意訪問朝鮮時，特朗普稱他短期內可能不會訪問朝鮮，條件還沒準備好。不過，特朗普表示他願意在「未來某個時間」訪問朝鮮，這取決於進展情況。特朗普還稱，他確信金正恩也願意來美國。

特朗普與金正恩的互動的跡象足以顯示出了美朝談判或將在不久之後出現新的進展。從2018年第一次朝韓元首會晤召開前金正恩出訪北京，到2018年新加坡美朝元首會晤前金正恩的訪華之旅，最後到越南河內美朝元首會晤前金正恩與習近平的會晤，朝核問題的關鍵節點，金正恩都會與習近平磋商。這樣的「慣例」無形之中也增加了此次訪華的可能性。

不過，不少輿論也猜測，金正恩在國情期間出訪中國可能性並不大，其理由主要有以下兩點。

首先，王毅的訪朝之旅並沒有與金正恩見面。倘若金正恩要出訪中國，作為中國外交部部長，王毅9月出訪朝鮮極有可能是為金正恩的出訪做準備。按照外交禮儀，金正恩應該會與王毅進行會面。但中朝官方消息並未提及金正恩會見王毅。

其次，中美博弈影響着美朝談判的進程。如今，中美新一輪的高級貿易磋商將在國慶之後第一週於華盛頓重啟。基於中美博弈對美朝談判的影響，金正恩若真想與習近平磋商有關美朝談判的事宜，也應該等待劉鶴結束談判回到中國之後，如此一來不僅更能為美朝談判謀劃，還能藉此時機向美國施加壓力。