特朗普「求救」莫里森　澳洲有權拒絕嗎？

美國總統特朗普被指在9月初與澳洲總理莫里森通電話時，要求對方協助司法部就通俄調查提供協助，莫里森表明會配合。這次電話對話與特朗普和烏克蘭總統澤連斯基通話比較，莫里森顯得比較「順攤」，但到底澳洲政府可以對特朗普「說不」嗎？

美國司法部長巴爾（William Barr）審視通俄門調查，希望證明特朗普（Donald Trump）是他的時任競選團隊外交政策顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）被「間諜」設局的受害者。

對於澳洲政府而言，莫里森根本沒有拒絕伸出援手的要求，調查提到澳洲政府的部分本身已經公開。美國聯邦調查局（FBI）在2016年7月展開通俄調查，不過他們都是在澳洲官員向華府通報帕帕佐普洛斯向坎培拉駐英國高級專員唐納（Alexander Downer）透露俄羅斯擁有民主黨總統候選人希拉里（Hilary Clinton）的黑材料後才有所行動。

既然該次調查很大部分都是由澳洲而起，當局配合新一輪調查可謂非常合理。

澳洲總理莫理森（右）訪問美國期間，與總統特朗普參觀俄亥俄州一間工廠，有澳洲傳媒認為，莫里森就像為特朗普的競選活動站台。（路透社）

「以身作則」公開證據

另一個澳洲答應特朗普的原因，是當地在2018年通過法例，打擊外國干預本地政治。要達成這個目標，就是要公開關於外國涉嫌干預的證據，無論是在野政黨遭中國黑客攻擊，或是俄羅斯干預美國選舉，莫里森政府應該一視同仁。

澳洲駐美國大使霍基（Joe Hockey）曾經寫信到美國司法部，向華府作出隨時配合調查的書面承諾，如果莫里森在此時說不，根本就是自打嘴巴的表現。

莫里森訪問美國前，有報道指他曾經與特朗普通電話，並在通俄門事件中盡可能提供必要協助。（路透社）

莫里森自己走入美國政治風暴？

在野工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanse）認為，莫里森應該清楚該電話對話的背景，他們之間談過甚麼、提供甚麼類型的協助等。預計國會將花不少時間為此質詢莫里森等內閣官員。

剛才提到，特朗普涉嫌以凍結對烏克蘭的軍事援助為籌碼，向總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求對方調查美國前副總統拜登（Joe Biden）父子在當地的利益問題。該次對話成為美國眾議院舉行彈劾調查的起因，不過與莫里森的情況相比，兩者其實難以完全比較，皆因澳洲對美國的軍事依賴相對較少。

莫里森訪問美國時，曾經在一個活動上與特朗普站台，因而被形容是為對方競選活動做勢，亦令莫里森可能捲入美國政治風暴。他要成功「甩身」的方法只有一個：披露更多對話內容。

事實上，澳洲政府答應參與並不是一件壞事，只要全面和公正地提供協助，當地民眾就應該對莫里森政府不偏不倚的處理方式投下信心一票。