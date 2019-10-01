特朗普與約翰遜：兩個金髮狂人　同一政治命運？

英國首相約翰遜一直被美國媒體比喻為「英國特朗普」；美國總統特朗普的當選也一直被認為是承接着約翰遜帶領的英國脱歐公投勝利、在大西洋彼岸爆發的右翼民粹政治風潮。如今約翰遜與特朗普也同時遇上其政治路途最大挑戰，其中勝敗似乎也將在本年結束之前分曉。

「同年同月同日死」？

9月24日，聯合國大會正在紐約舉行。同一天，特朗普與約翰遜這兩個大西洋兩岸憑證一頭蓬鬆金髮引人注目的國家領袖，都雙雙陷進政治危機當中。

首先，英國最高法院宣判約翰遜建議英女王宣布國會休會的決定「違法」，讓約翰遜顏面掃地，蒙受欺騙女王的質疑。而且，國會得以於翌日復會，使約翰遜少數派政府將「無協議脱歐」留在桌上的計劃更難達成。

同時，眼見當時超過一半國會民主黨人皆已公開表明要就「通烏門」事件啟動彈劾特朗普的程序，一直力拒黨內進步派壓力的美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）終於就範，宣布在6個眾議院委員會中啟動「彈劾調查」。

約翰遜與特朗普二人在法國G7峰會上首次以國家領袖身份碰面。（路透社）

由於約翰遜、特朗普二人都經歷過不少傳統政客都熬不過的政治爭議、醜聞，當時不少理性分析都認為兩人的政治危機雖然甚具戲劇性，不過實際影響有限：重開後的英國國會，在野各黨依然未能就過渡政府由誰領導達成共識，因而不敢提出不信任動議將約翰遜趕下台；而美國民眾即使在「通俄門」調查公布後，也還是大比數反對彈劾特朗普——根據7月底政治新聞網站POLITICO的一項民調，有50%受訪美國人反對彈劾，而支持者只得38%——再者，彈劾若要成事讓特朗普下台，最終也須由參議院三分之二通過，而共和黨此時卻手握參議院多數。

他們二人在9月24日當天似乎也對自己的政治命途成竹在胸：約翰遜直言他「極不同意」最高法院的決定，回國後指責法院介入政治爭議；特朗普則主動於翌日公開「通烏門」的核心文件之一——他與烏克蘭總統澤倫斯基在7月25日的通話摘要——想要來個「和盤托出、先發制人」。

然而，事態卻在一週之內急轉直下，殺兩人一個措手不及。

約翰遜政治、財色醜聞接連爆出

在大西洋東岸的英國，9月25日國會復會後，約翰遜連一個道歉也沒有，更以「背叛」、「投降」、「詐騙者」等煽動性用詞攻擊反對派，又指落實脱歐才是紀念被新納粹殺害的留歐派工黨議員考克斯（Jo Cox）的最佳方法，在政客接連受到恐嚇的英國政治現況下，惹來全英政壇震怒，迫得約翰遜不得不在周一（9月30日）指令政府的國會黨鞭代表簽署跨黨聲明，接受使用「温和語言」的責任。

除此之外，正在主持保守黨黨大會的約翰遜更遇上財色醜聞連爆。首先，約翰遜2008至2016年在任期間，疑似向一名美籍女企業家「密友」阿爾庫裏（Jennifer Arcuri）批出超過10萬英鎊的公款，而約翰遜本人當時也慣常在午飯時間到女企業家的公寓中「上有關科技發展的課」。事件現已轉介至獨立調查機構處理。

其次，一名英國資深女記者愛德華茲（Charlotte Edwardes）也公開指責1999年在《旁觀者》（The Spectator）任其上司的約翰遜曾在餐桌之下用手捏她的大腿高處，迫得素來絕口不談私事的約翰遜罕有地公開否定有關指控；然而，他的衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）卻公開表示愛德華茲「值得信賴」，似有向約翰遜背後插刀之意。

同時，因倒戈投票被約翰遜踢出黨的夏文達（Philip Hammond）也指責約翰遜的首相選戰金主有不少人正在沽空英鎊，而約翰遜力推，或至少極力保留在桌上的「無協議脱歐」正好對他們極其有利。

照目前英國政局看來，無論脱歐會否在10月31日如期發生，提前大選指日可待，這些接踵而來的醜聞勢將成為保守黨選戰中的一大阻礙。

彈劾特朗普的民情轉向

另一邊廂，在大西洋西岸，「通烏門」也出乎意料地打擊了特朗普的政治支持。

在情報部門告密者文件公開後，特朗普一方原想指控告密者投訴中的資訊只是「道聽途說」，豈料由他委任的情報機構檢察總長阿特金森（Michael Atkinson）周一卻發表聲明指出告密者有「第一手資料」，而且其告密投訴文件內容也由阿特金森查核，證為「急切且可信」。

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同時，曾在聯合國大會期間暗示自己對特朗普與澤倫斯基通話內容不知情的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被《華爾街日報》揭發有份參與相關通話；特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）也因公開承認曾插手要求烏克蘭調查拜登父子的事，而遭到眾議院傳召提供文件證據；同時，司法部長巴爾（William Barr）也曾向英國、意大利、澳洲等國要求配合其針對「通俄門」調查起因的調查。

最該讓特朗普擔心的是，根據一系列自佩洛西宣布展開彈劾調查後的民調，愈來愈多美國民眾逐漸認同特朗普應該被彈劾——POLITICO在9月24至26日進行的民調，支持和反對彈劾的比例皆在43%，打成平手；但路透社在25日至30日進行的民調則發現有45%人支持彈劾，反對者只得41%；而且在多個民調之中，支持彈劾的共和黨選民和中立選民都有上升勢頭（例如，根據CNN的民調，有14%受訪共和黨選民支持彈劾，比5月的數字上升8%）。

如果彈劾調查揭出愈來愈多的醜聞，而特朗普又未能尋得大罵「政治操作」、「叛國」、「間諜」等「老生常談」以外的說辭，即使他能大致維持其支持基本盤，其連任之機也將大受打擊。

其實，約翰遜與特朗普二人，除了一頭金髮之外，其政治手段的最主要特點就是全面挑戰既有體系的「政治正確」，深得一眾對現有體制不滿又無處宣洩的民眾「死心塌地」的支持，並引得一群各有目的的政治投機主義者依附。不過，某程度的政治正確也有其存在的合理性，這一次約翰遜與特朗普會否越過底線，敗於政治正確之下，未來一兩個月時間似乎就將自有分曉。