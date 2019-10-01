馬哈蒂爾再延交權時間表　「責任感」遇上無處安放的焦慮

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）出席聯合國大會後，在紐約一家智庫中提及「自己保證會在下屆大選來臨前退位，自己最多隻會再做三年首相。這樣的說法同他早前「任職兩年便退位」、「不會完成整個首相任期」說法皆矛盾，也引發友黨內部強烈抨擊。馬哈蒂爾上台後憑藉其累計政治影響力，為馬來西亞爭取大量國際能見度，亦收穫不少利益；但他一貫對權力的把控，或許也會撼動這個年輕的政府。

2018年大選前，馬哈蒂爾所在的土著團結黨加入希望聯盟，同其他三黨合組聯合政府，約定由馬哈蒂爾擔任過渡期首相，隨後將交權給希盟精神領袖，當時仍在獄中的安華（Anwar bin Ibrahim）。當時，除土團黨外三黨均向支持者表示，四黨協議中的首相過渡期僅有兩年，而馬哈蒂爾亦未表異議。

但新政府成立後，馬哈蒂爾面對「何時交權」問題一直閃爍其詞，今年7月時又表示自己「會留任三年首相」，但強調「無論發生什麼事，我都會信守承諾，交棒給安華」。到了最近，說法又變成「再做三年」，形同坐滿任期，撕毀整個協議。

隨著馬哈蒂爾言論發酵，原本尚屬克制的希盟內部矛盾也浮上台面。安華的堅定支持者，公正黨元老賽胡先便放話稱：「馬哈蒂爾無權決定何時讓安華接班，希望主席理事會反而有權罷免馬哈蒂爾。」馬哈蒂爾黨友，土著團結黨青年團長賽沙迪（Syed Saddiq）則反駁稱沒協議要求馬哈蒂爾讓位，更質疑有「幕後黑手破壞黨內團結」。

安華本月初接受彭博新聞採訪時提到自己會在2020接任首相，隨即被馬哈蒂爾「打臉」。（彭博社）

馬哈蒂爾馭民有術

除表態不交權，馬哈蒂爾在研討會上還說「我無法保證我的繼承人可以勝任，或者可能沒那麼優秀」，等如摑了政治盟友安華一巴。去年5月大選後，安華已多次表明「支持馬哈蒂爾」，如今「是可忍孰不可忍」或許也因被這句話激怒。

相比起貪污醜聞纏身的前任首相納吉布（Najib Razak），馬哈蒂爾的執政成績確實較好。根據大馬默迪卡民調中心調查，今年7月馬哈蒂爾的支持率已達到62%的高位，創下大選後新高。但與此同時，希望聯盟的支持率卻只有41%，不及馬哈蒂爾個人。

馬哈蒂爾的高民望源於其內政及外交政策，分別迎合馬來人在內的土著，及華人等其他族裔。馬哈蒂爾早前提出「2030共享繁榮願景」，希望在10年內消除各種族、階級、地區間財富差距，選用的方法正是馬哈蒂爾上世紀推動的「新經濟政策」，透過優先給予馬來人政府工程標案、大學學位、優惠貸款等特殊優待來達成。早前他出席哥倫比亞大學演講時，被質疑土著扶持政策失效時，他更捍衛到「雖然執行過程存在瑕疵，但針對土著的保護還應該繼續」。

在外交領域，馬哈蒂爾則憑藉其累積的個人影響力，為大馬爭取相當利益及國際曝光度。以同中國合作開發的東海岸鐵路為例，經過他和中國政府斡旋後，造價由原本規劃的152億美元降至106億美元。而他個人抱持強烈同情巴勒斯坦立場，亦令馬國同土耳其、卡塔爾等國關係升温不少。

東海岸鐵路連接馬來西亞東西兩岸，將經過穆斯林聚居的東部各州。（VCG）

至於中美爭端，馬哈蒂爾一早表態支持華為在馬來西亞落地，又呼籲美國接受中國崛起事實停止對立。他早前接受媒體訪問時更曾表態「馬來西亞對中國的接受度交高」；出席聯合國大會時亦聲明不會在南海、新疆問題上挑戰中國。類似表態，也令「大中華情結」濃重的馬國華人給予其支持，對沖了「土著優惠」造成的華人民意衝擊。

老馬在等安華改變

無論是獨立自主的外交政策、保守的財政政策或是對土著的特殊優待，事實上都是馬哈蒂爾上個世紀執政思路的重現。但相比之下，立場相對自由主義的安華則傾向在執政後推動自由化改革：政治方面再鬆綁公民權利，廢除《內安法令》等限制言論自由法律，並重畫選區結束農村選票權重過大問題；而在外交方面，安華則被認為立場親美，各方面同馬哈蒂爾可說格格不入。

兩人在經濟政策方面分歧最顯著。本月初，安華便炮轟馬哈迪「華人比馬來人富有」言論分化國民，又批評政府無法解決國民貧窮問題。1998年，馬哈蒂爾已因同安華在亞洲金融風暴後經濟政策立場相左，將後者解職並投入監獄。如今他多次「改弦更張」，推遲交權時間，或許並非個人貪戀權力，而擔心安華上台後將全盤推翻其「馬來人優先」在內政策。

另一方面，安華所在公正黨的內部矛盾亦令馬哈蒂爾有些有恃無恐。立場親馬哈蒂爾的公正黨署理主席，經濟部長阿茲敏（Azmin Ali）目前掌握公正黨內三分之二最高理事席位，已同「僅有歷史光環」的安華分庭抗禮。不少觀察家更認為若馬哈蒂爾同安華間矛盾無法調解，前者自然有能力扶持阿茲敏作為接班人。只不過，一旦「騰籠換鳥」成功，希盟這個為奪取執政權成立的脆弱聯盟恐怕也要走到盡頭了。