【專家有話說】新一輪談判前彼此試探　中美能否衝破結構性問題

中美第十三輪經貿談判即將於10月舉行。不久前，兩國剛剛舉行了副部級會談，而美國特朗普為表示友好，也宣布將推遲加徵關税，中國方面同樣公布了一批對美加徵關税商品的排除清單。儘管特朗普不改其一貫的施壓做派，但中美之間兜兜轉轉仍然回到談判桌。 不過，這一輪互釋善意的舉動，能否消弭此前雙方劍拔弩張的氛圍，這仍然有待成果檢驗。 中國駐日內瓦聯合國代表團前副代表周小明在接受《香港01》採訪時表示，美國在與中美的談判中反覆強調結構性問題，讓局面進一步複雜化；而維持美國全球霸主地位，全面遏制中國，則是美國當下對華政策的出發點。

當地時間6月29日，習近平和特朗普在G20大阪峰會期間會晤。（Reuters）

01：近日有消息稱特朗普政府在考慮將在美國證券交易所上市的中國公司退市，以限制對華投資，令全球輿論感到震驚和擔憂，不過白宮進行了闢謠。其實在10月份的第十三輪中美談判到來前，中美雙方在積極開展接觸，也互相做出了釋放善意的舉動。不久前，特朗普發推特稱將原定於10月1日對華商品加徵關税推遲到10月15日生效。中國方面則公布了第一批包括16項商品在內的，對美加徵關税商品的第一次排除清單。你怎麼看雙方這一輪互動？

周小明：根據特朗普的說法，對華加徵關税的生效日期從原先宣布的10月1日推遲到10月15日，有兩個原因。一個是應劉鶴的請求，另一個是考慮到中國國慶70周年。美國的姿態受到了中方歡迎， 但「含金量」非常低，實際意義和作用都不大。

如果特朗普真有達成協議的誠意，就應該至少全部取消新加的税。打個不太恰當的比喻。美國推延遲新增關税生效日期所釋放出的善意，同強盜把放火燒你的旁子的日期從月初延期到月底差不多。應該指出的是，今年以來，中美越談，被徵收懲罰性關税的中國產品數量越多，而且税率越高。這種扭曲的談判是無法持續的，也是不能接受的。中國方面一直強調不願意打貿易戰，但在美國的強勢之下，不得不採取反制手段，但中國的目的一直都不是將對方打倒，所以，在條件允許下，能夠減緩一些中國企業受到的影響，我認為這種舉動是十分明智的。

中國公布16項對美加徵關税的第一批排除清單，釋放了中國願意通過談判達成協議的願望，為下來的談判營造了良好氛圍。同時，中方這一舉動也是出自對中國企業的利益的考慮。因為無論是中國對美國商品加徵關税，還是美國對中國產品加徵關税，都是互相傷害的舉動。

從根本上說，中國同美國打貿易戰是逼上梁山，不得不為之。中國採取了一些反制手段，目的不是將對方打倒、打垮。所以，如果條件允許，減輕中美貿易戰對中國企業的負面影響，是明智的舉動。

01：中美貿易談判中的關鍵人物之一納瓦羅在9月初對媒體表示，在他看來，中美必須回到今年5月份達成的初步協議，他還提到，將會在接下來的談判中重點討論結構性問題。當中美之間的所謂結構性問題被再度攤開，你怎麼看未來的談判前景？

周小明：貿易戰的工具通常有兩項：一是關税，二是進口配額。據此可以看出，我們所說的中美貿易戰大大超出了貿易戰的範疇。原因在於 美國發動貿易戰的目的，不僅僅是平衡貿易。如果只是為了解決貿易赤字，問題不至於那麼複雜。美國對華髮起貿易戰，其實是醉翁之意不在酒。

所謂的「結構性」問題，有的與中國改革開放的方向一致。例如，在加強知識產權保護方面，中國正在在立法和執法兩個層面採取行動。中美在這些領域達成共識的難度不大。而美國另外一些指控，有的純屬美國的子烏虛無，如「強制性的技術轉讓」。還有的則涉及中國的基本經濟制度和民族尊嚴，如「執行機制」。在這些原則問題上，中方不可能作出讓步。中美談判曾因這些結構性問題擱淺。這些結構性問題可能繼續成為中美不可逾越的障礙。如果華盛頓堅持要改造中國，把結構性問題的解決當作遏制中國崛起的手段，談判將很難取得突破。協議的達成仍將遙遙無期。

其實，所謂「五月文本」是不為中方所認可的。中方對其中多項重要條款有嚴重保留，因而雙方並沒有達成共識。美方要求回到「五月文本"，說穿了，不過是美國企圖把自己的意願強加於中國罷了。華盛頓放出風聲，中美經貿協議可能明年底前才能達成。這一信息似乎表明，美國目前還沒有儘快結束這場「世紀之戰「的意願。由此看來，中美達成協議的道路仍然會曲折、曠日持久。

看貿易戰不能離開中美關係的大局。如果撇開這個大背景，就貿易戰論貿易戰，難免見木不見林。越來越多的人已經意識到，即便中美達成了經貿協議，中美之間的對抗和矛盾仍然會長期存在。追根究底，美國對華貿易戰的出發點就是要遏制中國的發展，維持其全球霸主地位。目前，這種思想主導了美國的對華戰略和政策。

01：也就是說，結構性問題並不是唯一令談判難以取得進展或中美關係惡化的原因。

周小明：應該說，對華貿易戰只是美國已經開闢的多條對華戰線中的一條。美國對中國的挑戰是全方位的，而且在中美貿易談判進行的同時，美國對中國的敵視行為非但沒有停歇，反而不斷加劇。美國對華實行技術封鎖，限制中美科研和工程技術人員開展交流和合作，嚴格控制高新技術和產品對華出口。美國嚴格限制中國企業公司在美投資。在安全領域，美國持續挑戰中國對南海的主權。在台灣問題上，美國一再挑戰中國的紅線。最近，美國又把中國定為貨幣操縱國，最近還企圖在香港問題上做文章。

01：有一種觀點認為，特朗普對中國施加的壓力越大，越表明他急於達成協議，這一觀點的主要支撐在於美國即將進入大選年，特朗普面臨不小連任壓力，對此你怎麼看？

周小明：中美雙方都有早日達成協議的動力。關鍵問題是，按照誰的條件達成協議。美國企圖按照它的條件達成一項「公平「的協議。美國認為，在以往的中美經貿交往中，中國佔了美國的便宜，侵犯了美國的經濟利益，因此中美經貿關係的現狀必須改變，中國有必要對美進行補償，以實現中美經貿關係的「再平衡」。而中國則希望達成的協議是平等的、互惠的，對雙方都有利。

在達成協議問題上，中美哪一方更着急？特朗普有他的考慮。中國也不願使貿易戰久拖不決，沒有拖延貿易戰的動機。解鈴還得繫鈴人。不容懷疑，在中美何時達成協議的問題上，美國的意願起關鍵性的作用，但絕不是美國一家說了算。探戈舞需要兩個人才能跳起來，而且在最後時刻，開關十分可能掌握在中國手中。如果美國仍然漫天要價，不考慮中國的接受能力，尤其是企圖突破中國的紅線，談判就不可能按美國設定的時間表來進行了。美國大選對中美經貿談判進程究竟將起到什麼影響，還有待於繼續觀察。

01：你曾提到，中國在貿易戰中的反制相對比較克制，即便面對美國的施壓，採取的反制手段都只停留在關税層面。而相比之下，特朗普方面則窮追不捨，多次擴大打擊範圍。也有美國媒體稱，特朗普在貿易戰中對中國採取的措施，火力很猛，但缺乏重點。對此你怎麼看？

周小明：首先，中國打貿易戰是無奈之舉，更不願意擴大和升級摩擦。因此，中國進行反制時，比較理智、有理有節。笫二，作為世界貿易組織的成員，中國不願意違反WTO的規則，而是努力把中美貿易爭端置於WTO的框架之下。

你提到，有人認為，美國在貿易戰中對中國的出招沒有重點。我在這個過程中看到的更多的卻是美國的任性。美國為達到目的，幾近不擇手段。美國無視對世貿組織的責任和義務，置世貿組織的信譽與生存於不顧，對中國商品加税，從最初的500億美元擴展到幾乎所有中國的對美出口。美國的火力看上去似乎不集中。但是，華盛頓的目標很明確。無論是手榴彈，還是導彈，都服務於遏制中國崛起這一個目標。

01：也有觀點認為，在與美國的來回博弈中，中國的克制其實展示出了負責任的大國形象，即便是面對特朗普這樣一位變幻無常的對手。

周小明：俗話說，得道多助。中國的應對的確博得了世人的讚許。世界上很多國家都願意與中國一起來維護多邊貿易體制。例如歐盟。儘管它對中國的貿易政策也有抱怨，但在維護WTO的權威和倡導多邊主義方面，還是站到了中國一邊。

01：你此前曾對媒體表示，美國的做法是用政治強硬的手代替了市場這隻看不見的手。中美作為當下世界兩大經濟體，兩國的經貿關係也牽動着世界貿易秩序的調整，是否可以理解為，中美的貿易摩擦會給全球產業鏈造成深刻影響？

周小明：貿易戰迫使一些公司把工廠遷移中國。在這種情況下，這些企業需要尋找新的供貨商，建立新的供應鏈。結果是，現有生產設施被遺棄，重複建議在所難免，造成很大的資源浪費，企業的運營成本也可能增加，效率被降低。

全球化有其內在規律。正如水往低處流一樣，在沒有政府幹預的條件下，資源往往流向效率最高的地方。美國發動的貿易戰干擾了市場的正常運行。本來應該自然流向中國的資源被強行轉移到其它地方，導致了產業鏈的重構。美國指控中國扭曲市場。實際上，美國的貿易戰是和平時期人類歷史上最嚴重的市場扭曲。

貿易戰的第二個重大影響是，對世貿組織和國際貿易規則的破壞。美國是世貿組織中舉足輕重的成員。它發動貿易戰，無異於拆世貿組織的廟。它帶頭破壞多邊貿易規則，對世貿組織的信譽造成了嚴重而且不可逆轉的傷害。