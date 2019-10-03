WTO容許美國開徵懲罰性關税　美歐貿易戰的先聲？

世界貿易組織（WTO）周三（10月2日）判定美國可因歐盟對空中巴士（Airbus）的非法補貼而向歐盟價值75億美元的進口商品徵收可高達100%的懲罰性關税。美國貿易代表辦公室已表明將於10月18日起，向歐盟的民航客機，以及一系列其他商品，分別徵收10%及25%關税。

由於歐盟委員會將於11月1日換屆，這可算是美國給予歐盟新行政班子的「見面禮」。同時，特朗普也須在11月13日前決定會否向歐盟的汽車及汽車零件徵收關税。是次徵税，也許將成美歐貿易戰的先聲。

被提名為下屆歐盟貿易專員的現任農業專員霍根（Phil Hogan）已表明美歐雙方不選擇和解「完全沒有理由」，可算是已向美國伸出友誼之手。

可是，如果美國不願意握手，歐盟至少還有兩招回擊。首先，其實世貿早前也判定了美國有非法對波音公司（Boeing）提供補貼，而歐盟亦將可向美國商品徵收懲罰性關税。只不過，有關關税的額度將於明年決定，故此歐盟暫時未能以此回擊。

其次，歐盟於2006年曾與美國在另一貿易爭議進行和解。如果歐盟願意退出和解的話，歐盟就可以向大約價值40億美元的美國商品進行關税報復。

由於美國將向歐盟徵收25%關税的商品列表中有極多農產品及食品，從魚類、橄欖油、果汁、紅酒，到各類芝士都有（另包括手袋、衣物、瓷器、單車零件等一系列消費品），相信歐盟28國中政治影響力巨大的農業團體將有甚大反彈，迫得歐盟不得不因此作出或和或戰的回應。

除此之外，這次徵税的緣由雖然出於雙方的航天業競爭，不過結果卻將是雙方業界的兩敗俱傷。

首先，有關税項將傷及空中巴士的利益，然而空中巴士其實有40%的零件也是來自美國，間接打擊美國航天製造業。其次，空中巴士來年將向美國的航空公司交付近280架客機，如果對它們徵税，蒙受損失的只會是美國的航空公司。再者，如果歐盟來年也向美國的客機徵税，波音公司也將是受害者之一。

而且，鑒於中、俄等國都有計劃打進民航客機市場，論者認為歐美應該盡早建立好一套全球通用的民用客機產業補貼規管，以把握先機。如今雙方若作出損人不利己的互相廝殺，最終很有可能「肥水流入他人田」。

美歐之間這一場潛在的貿易戰，很可能會成為中美貿易戰之外另一個讓人們更理解國際貿易互惠性的機會。