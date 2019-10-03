朝美談判前夕試射新型導彈　朝鮮在打什麼算盤？

朝鮮和美國即將在10月4日與5日展開新一輪無核化談判，但朝鮮卻在2日試射「北極星3號」潛射彈道導彈（SLBM）。試射武器往往被視為是一種挑釁，臨近談判前夕試射彈道導彈，朝鮮的用意到底是什麼？

朝中社發布試射北極星3號SLBM的照片，這次是朝鮮自2016年第二次試射SLBM。（路透社）

朝鮮在2日發射SLBM，落入日本專屬經濟水域。SLBM被視為發射彈道導彈的一項高度技術，與洲際彈道導彈及戰略轟炸機，被視為「三位一體」的戰略核力量。

2016年朝鮮試射北極星1號，被視為是朝鮮核戰力一大突破，朝鮮旋即遭以美國為首的聯合國譴責。但美國並未有在這次北極星3號發射後作出太大反應，國務院發言人僅要求朝鮮「避免作出挑釁行為」，美朝談判將如期舉行。

試探美國誠意 為核武外武器尋找方向

雖然有分析認為朝鮮試射是要回應韓國在1日展示從美國購買的F-35戰機，但也有認為朝鮮的做法是要試探美國誠意，增加談判籌碼，同時給予美國訊息若美朝談判失敗，朝鮮將進一步發展核戰力。

另外亦有分析指出，因美國禁止朝鮮「核試」及「洲際彈道導彈」，所以朝鮮正尋求這兩者以外的武器，作為棄核以後的國防發展方向。朝鮮近日多次試射各式短程彈道導彈及新型火箭砲，均可視為同樣道理。

韓聯社3日報道，朝鮮談判代表已抵達北京首都機場，計劃搭乘飛機前往瑞典。朝鮮巡迴大使金明吉表示，他們獲得美國的積極信號，對談判前景持樂觀態度。