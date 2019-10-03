美國限制中資上市　連攬炒都做不到

美國近來似乎正醖釀對華金融戰。當地時間上週六，路透社及彭博新聞網相繼爆出美國正計劃限制中資企業在美股上市，並限制美國政府退休基金投資中國企業。儘管美國國家貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）30日澄清相關消息為「假新聞」，而俄羅斯衛星電視台（Sputnik）亦披露相關消息為白宮刻意流出，只為試探中國在貿易戰中底線。

但在當地時間10月2日，CNBC隨後便爆出白宮內部曾傳閲相關文件，並會在本週舉行政協協調會議跟進，反應消息非空穴來風。中美「脱鈎」氛圍日漸濃厚的當下，這樣的傳言固然無法忽視。流言傳出當日，在納斯達克上市的阿里巴巴便收跌5%，京東及拼多多亦下跌7%。考慮到華府過去多次對中國施以「突然襲擊」，相關政策最終落實並非無可能。

由於大部分在納斯達克上市的華企均為科技型企業，美國鷹派的首要目的想必是切斷中國科技企業「金流」，限制其發展；另一方面亦可推動中美經濟進一步脱鈎，實現其「以經逼政」議程，令中美走上全面對抗。

同紐約證券交易所不同，在納斯達克上市的多屬新興科技型企業。（AP）

但良禽逐水草而居，國際資本市場亦是如此。對西方投資者來說，將資金由美國調動至倫敦、香港或新加坡並非難事；但尋找類似中國科技企業的投資標的，卻並不容易。即使貿易戰陰霾籠罩，中國仍是主流經濟體中經濟增速最快、最穩定的。而科技業更是增長龍頭，第二季度高新技術產業9.0%增長率也高於同期GDP增幅50%。

這樣的情況下，很難想象西方投資者會因為「怕麻煩」放棄投資中國科技產業。事實上，美國政府能左右的也只是部分退休基金；除非願交出金融業頭把交椅，否則很難逼迫華爾街聚集的民間資本離開美國。而失去中國概念股的美國股市，吸引力也會大降，連帶削弱美元作為全球貨幣的權威，對美國百害而無一利。

若計劃真的落實，對北京來說反而是利大於弊。中國自貿易戰爆發以來以做好進一步開放市場，利用日本、歐洲和中東等國投資置換「脱鈎」的美國資本。去年，國家外管局剛取消外國投資人匯出限制；今年9月，央行更進一步取消合格境外機投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制，旨在進一步吸納外資。

目前在美國上市的中國概念股實質超過1.5萬億美元，佔中國外匯存底一半；若相關企業轉入滬深股市，必能緩解人民幣下行壓力；也可破除中美「脱鈎」後，順差驟然減少帶來的匯率風險。即使外資對國內市場獨立性信心仍存疑，也可把香港作為第二選擇。

如此看來，一旦美方落實相關投資限制，恐怕只是自斷手腳，連和中國攬炒的機會都不會有。