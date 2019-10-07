【通烏門】每天面對攻擊　拜登為何默不作聲？

美國「通烏門」事件持續發酵，除了主角美國總統特朗普及烏克蘭總統澤連斯基外，還有美國前副總統、民主黨參選人拜登。然而自事件發生至今，拜登的曝光次數遠比特朗普少。是什麼令拜登每天面對攻擊，卻默不作聲？

拜登與兒子亨特。特朗普被指要求烏克蘭總統澤連斯基調查亨特，以尋找攻擊拜登的黑材料。（路透社）

自「通烏門」事件揭發至今，特朗普幾乎每天都高調批評，由形容告密者是間諜、是叛國、至為自己行為辯稱是為國家「鏟除貪污分子」，特朗普每天都有「金句」被記者引用，躍登美國報章頭版或網站首頁。

等一星期以上才正式反擊

事件中主角之一的拜登，明顯比特朗普沉靜得多。自民主黨決定發動彈劾特朗普調查，拜登至一星期後的10月2日才在內華達州的競選活動中大肆抨擊特朗普，形容他是狗急跳牆「害怕自己會輸」，試圖破壞他的家庭，更稱特朗普就是「民主制度的威脅。」

但有民主黨人認為拜登的反擊太遲，甚至有人罕有地質疑民主黨全國委員會，為何不更早幫助拜登開脱。

特朗普在2016年大選時針對希拉里電郵事件大造文章，成功抓到把柄。（路透社）

這是一場泥漿摔角

儘管目前未有確實證據，證明拜登的兒子亨特（Hunter Biden）涉嫌貪污，或拜登在烏克蘭、中國收受利益。但要完全擺脱嫌疑十分困難，特別拜登要求辭退烏克蘭當時檢查長是事實，不論動機如何「純正」，因與亨特的利益衝突令人無法忽略。

還有在2016年大選期間，民主黨候選人希拉里的「電郵門」事件。希拉里強烈反駁的結果是令自己出現更多破綻，儘管這只不過是一系列的「粗心大意」之失，但己足夠成為讓她敗選的把柄。

拜登很清楚這點，他在內華達州同一活動中說道：「這是一個陷阱，我知道他（特朗普）想拖我下去泥漿摔角。」

拜登在事件上表現冷靜，但不代表他並不緊張。通烏門事件曝光後不久，拜登9月22日，時在艾奧瓦州與民主黨參議員孔斯（Chris Coons）一同進行的拉票活。拜登罵道：「我完全沒想到這人（特朗普）竟然會對我家人做這樣的事。」

拜登護子心切，他的言行應更謹慎。這或許正是為何他在公開回應方面這麼遲疑的原因。