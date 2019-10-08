日美貿易協議能否成為中美「小協議」藍本？

「這協議對我們的農夫來說簡直是遊戲規則的巨變！」「在未來幾個月，我們會繼續談判以在餘下的領域中達成最終非常全面的協議。我們正在為一些很大很大的事情努力。」特朗普周一（10月7日）在日美貿易協議的簽署儀式上如是說。適逢中國國務院副總理劉鶴將於周四、五（10月10日、11日）一連兩日訪美進行新一輪貿易談判，同一番話會否出現在中美貿易的「小協議」上？

中美貿易談判正要進入第13輪，外界早已放棄對中美貿易全面停戰的遐想，退一步展望中美暫時停止關税戰升級，達成一個「小協議」，讓雙方都能緩一緩。

不過，美方表態依然是一如以往的含糊不清。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一指美方對「短期」或「長期」的協議都「持開放態度」；然而，同一天，特朗普卻說「我比較想要大協議」，而被問及談判進展的可能時，他更說「我想，也許吧。誰知道？不過我覺得不太可能」。

由於日美貿易協議的核心，只是「放寬美國農產品進口」換取「美國不增加汽車關税」，與中美小協議的背後邏輯甚為相似，因此日美協議很可能會是中美協議的藍本。

特朗普親身見證日美貿易協議的簽署。日方代表為日本駐美大使杉山晉輔，而美方代表則為美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）（路透社）

日美協議「急就章」

其實，這一份日美貿易協議，看起來就是一個「急就章」達成結果的協議。首先，日方對美方的放寬，主要集中在農產品和食品之上，例如芝士、牛肉、豬肉等美國商品都會獲得循序漸進的關税減免，而且這些待遇與美國退出前的《跨太平洋夥伴協定》（TPP）相同。因此，外界普遍認為這協議的重點，在於為TPP落實後的美國農民恢復原來在日本市場的競爭力。

不過，這一些細節之上，美國農民其實並沒有得到原來TPP將帶來的利益。例如牛油、米、大麥等都沒有得到與原來TPP同等的待遇，相信是源於日本農業界的反對，以及各種配額制度的複雜性因而未及處理。

在美方對日方的放寬上，則全是小恩小惠，例如對總值4,000萬美元的日本農產品，以及諸如單車、樂器及一些機械工具提供關税減免（後者或有助安培晉三維繫部份鄉鎮區域的支持）。而在日本最為關心的汽車關税上，美方則維持原有的2.5%（相較之下，日本現無對美國汽車徵收關税）。

唯一看起來較為完整的協議內容，只在電子貿易一個項目之上。日美雙方同意禁止向虛擬電子產品徵收關税，達成無障礙跨境數據流通的安排，又禁止數據在地化的要求。如此種種，與《美墨加協議》（USMCA）的相關內容極具相似，被外界認為是在TPP之上的唯一進步。

中美之間的小協議，會否走上這一條日美協議之路？

中美與日美的不可比性

在貿易之上，中美與日美確實甚為相似：雙方都有對美巨額順差；雙方都被美國批評為不開放市場，而且其不開放的模式也慣常是非直接的——例如美國就一直批評日本雖無汽車關税，卻靠環保、安全等規管讓美國汽車難以打入日本市場。

然而，在特朗普的「美國第一」（America First）旗幟之下，中美與日美關係終究有本質上的不同。前者基本上是被看成意識形態層面落在各個實務範疇之上的對抗，後者則只是盟友之間的局部衝突。

遠的不說，美方在周一就低調的將包括海康威視在內的28家中國企業或機構加進其「實體清單」之上，禁止美國企業向它們提供科技產品。美方口中的原因是這些企業涉及對穆斯林少數族群的高科技監控、隨意拘禁、人權侵犯等等，不過觀乎美方官員同時透過《金融時報》向外發放擬向華為的5G技術對手，如諾基亞等，提供貸款支持它們的競爭，就可知道美方的用心。

在公布新實體清單之時，美方強調此與中美貿易談判無關。此話其實無錯，因為中美雙方在貿易之外的可能衝突點甚多，即使貿易爭端能得以緩解，其他對抗也陸續有來。

雖然在此等局面之下，中方依然願意釋出善意，向美國大手購買農產品——根據美國商務局統計，中國在8月已向美國購入價值15億美元的農產品，為2018年1月以來最多；而單在9月的最後一個星期，中方亦已購入超過150萬噸的美國大豆——不過美國堅持在貿易範疇以外，或以貿易理由以外的理由，繼續進行對抗性的政策，也對小協議之達成構成威脅。

說到底，在此等中美關係格局之下，能像日美協議般談成一個小協議，而雙方也繼續試圖在談判桌上解決部份問題，已經是最理想的出路。一個急就章達成的小協議，雖然無解貿易矛盾，但至少會帶來一個難得的正面訊息，讓精神緊繃的市場舒一口氣。